La “reforma energética” de AMLO

Hace unos 10 días estuvo en Palacio Nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El tres veces candidato a la Presidencia y fundador del PRD se reunió con Andrés Manuel López Obrador.

La visita no tuvo mucha difusión pero fue determinante para el Presidente. Y es que desde hace varias semanas López Obrador está buscando la forma de dar un golpe de timón en su política energética.

Parece que el tabasqueño ya entendió que seguir empecinado en la cerrazón no solo llevará a Morena a perder las elecciones intermedias del 2021 y a él a niveles más bajos de popularidad.

Este fin de semana en Macuspana, ni más ni menos que su tierra natal, probó la furia de sus seguidores que le gritaron, chiflaron y recriminaron por la desatención de los gobernantes locales.

De seguir esa tendencia, para López Obrador cada vez será más cuesta arriba mantener su narrativa. Y lo que es peor: las giras hasta se tornarán peligrosas por el creciente malestar social.

Con Cárdenas Solórzano la reunión giró en torno a un solo tema: cómo relanzar una Reforma Energética despojada de los conceptos neoliberales y con el sello de la Cuarta Transformación.

El tabasqueño no quiere repetir el error de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Emilio Lozoya Austin, que utilizaron la figura del general Lázaro Cárdenas para promover su reforma.

“La reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el Texto del Artículo 27 Constitucional del Presidente Cárdenas”, decía Peña en su mensaje del 12 de agosto del 2013.

Y a partir de allí, su gobierno inició una intensa campaña en medios masivos explotando la imagen del padre de la Expropiación Petrolera, lo que causó muchísimo enojo en su hijo y nietos.

El ingeniero Cárdenas está convencido que por el sendero que AMLO decidió llevar a Pemex, la empresa productiva del Estado está condenada al fracaso. Pero éste, según comentan, ya se convenció.

El latigazo final lo recibió el viernes, cuando se dio a conocer que la petrolera perdió 346 mil 135 millones de pesos en el 2019, que si se suman sus pasivos laborales, crece a casi 650 mil millones.

No hay duda: López Obrador va relanzar su propia Reforma Energética que va considerar abrir espacios a la inversión privada que en los primeros 15 meses de su gobierno se le cerraron.

Las rondas petroleras para explorar en aguas profundas se retomarán, lo mismo que los farmouts o asociaciones estratégicas de Pemex con privados compartiendo los riesgos y ganancias.

Octavio Romero Oropeza, el director de Pemex que parecía florero hasta principios de año, hoy está tomando un rol más activo y cierra filas con Alfonso Romo y Arturo Herrera para abrir el sector.

A finales del 2019 la postura de la 4T era inamovible: 80% de la inversión en el sector petrolero era del gobierno y solo 20% para las empresas, y en electricidad 54% del Estado y 46% de la IP.

Debido a la cada vez mayor apertura financiera que se traduce en una sequía de dinero, que golpea ya los programas sociales y la tranquilidad de sus beneficiarios, AMLO empieza a recular en energía.

ESTA SEMANA PODRÍA definirse el futuro de AHMSA. El jueves Villacero-Afirme firmó una carta-compromiso con el board que preside John Abbott. El grupo de Julio Villarreal se allanó a los mismos términos que Techint avanzó con Alonso Ancira: parte de una valuación de mil 600 millones de dólares, de los que mil millones son deudas e inyectarían entre 250 y 300 millones para capital de trabajo. Si Villarreal obtiene lo último, que es donde se quedaron entrampados los de Paolo Rocca, se quedaría con los activos de la acerera de Monclova. Villacero-Afirme informó a la compañía que dirige Luis Zamudio que trae el respaldo de un fondo chino. Hasta no ver.

TRASCENDIERON DIFERENDOS EN Grupo Alfa. Algunos socios e inversionistas no están nada a gusto con los resultados de ese conglomerado regiomontano, otrora ícono del México industrial. Pero sobre todo no están de acuerdo con el estilo de su presidente, Armando Garza Sada, que dicho sea de paso, goza de la deferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los jaloneos de las familias de Armando, su antecesor, Dionisio Garza Medina, y más aún, de la directa de Bernardo Garza Sada, el que salió raspado fue Ricardo Guajardo Touché. No lo pierda de vista. Lo están excluyendo y representa a David Martínez, que posee 10% del conglomerado.

ESTA SEMANA estará en México Larry Fink. El número uno de la poderosa gestora de fondos BlackRock será el plato fuerte de la 28 Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, que preside Manuel Romo. Jueves y viernes se darán cita más de 600 de todo el país. Flink les hablará del contenido de su carta a las empresas. Aquella en la que ponen atención al riesgo ambiental y a la sostenibilidad para evaluar nuevas inversiones. Quienes no operen con criterios de impacto social quedarán fuera del financiamiento global. Vaya tema.

LA COORDINACIÓN DE Estrategia Digital de la Presidencia instruyó a los directores de Tecnologías de Información a que, en el marco de la Ley Federal de Austeridad Republicana, “se privilegie el software libre, se fomente la autonomía tecnológica y los estándares abiertos”. En plena compra consolidada de sistemas, ¿cómo aplicará la orden en los contratos de licencia de SAP, Oracle, Kaspersky, Norton y Microsoft? Solo a ésta de Satya Nadella le compran al año más de 300 millones de dólares. ¿Lo sabrá el coordinador Carlos Emiliano Calderón?

HOY SE OFICIALIZA a Carlos Noriega Romero como nuevo director de Nafinsa y Bancomext. El jueves se reunió con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien formalmente lo notificó. Le decía que al igual que su antecesor Eugenio Nájera, forma parte del primer círculo de Alfonso Romo. Noriega tenía a su cargo temas de infraestructura, de ahí que su llegada a la banca de desarrollo permite colegir que actuará como fuerte catalizador de los planes de la 4T. Nájera reforzará a Romo en la relación con el sector empresarial.

NO PIERDA DE vista a Corazón Capital. Surgió apenas en el 2018 con miras a generar desarrollo económico y bienestar en la CDMX. Es una suerte de think tank que investiga y analiza las iniciativas del gobierno. La integra una generación de empresarios contemporáneos. Apunte a Melanie Devlyn, Antonio del Valle Perochena, Alejandro Ramírez, Juan Domingo Beckmann, Alberto Torrado, Pablo González Guajardo, Alejandro Soberón, José Antonio Pérez Antón, Sergio Waisser y José Shabot, entre otros. Van a dar de qué hablar.

SEMANAS ATRÁS LE anticipamos que el sector privado daría la batalla aplicando la estrategia de judicializar temas en los que la 4T pasó como aplanadora, ignorando sus argumentos. El etiquetado frontal era uno. Pues bien, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó el jueves pasado a la Concamin, de Francisco Cervantes, una suspensión que frena la publicación de NOM 051.