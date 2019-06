Los reprobados del gabinete

La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles progresivos a las exportaciones de productos mexicanos pone en un predicamento a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Podría decirse que es una bravata más de cara al arranque de su campaña electoral en pos de la reelección, la próxima semana, en Florida. Pero también podría ser el eje para retener la presidencia.

Lo que es un hecho es que significó un balde de agua helada para la 4T que de entrada evidencia un equipo de Gobierno disfuncional que no está dando resultados y que urge ajustar.

Este amargo despertar se está cumpliendo con el plazo que el mismo AMLO estableció para revisar resultados de sus colaboradores a medio año de funciones. Y esta crisis por lo menos apunta a tres.

Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, está reprobada; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, está reprobado; Graciela Márquez, secretaria de Economía, está reprobada.

El presidente Trump hizo ver la semana pasada que los aranceles a México eran una suerte de castigo por la situación de descontrol que se vive con la migración y el tráfico de drogas.

Cuando Jared Kushner vino a México en marzo, por pedido del equipo de López Obrador a fin de cabildear el T-MEC, el yerno de Trump manifestó claramente la posición de su suegro.

Molestia porque poco o nada se había hecho para contener el avance de los inmigrantes y el trasiego de droga; también externó el enojo por apoyar, veladamente, el régimen de Nicolás Maduro.

En ningún frente se hizo nada y ahora se están pagando las consecuencias. Era responsabilidad de Sánchez y Durazo enderezar el camino y nada. El plazo que marcó Kushner fue septiembre.

Por lo que hace a Graciela Márquez, es una secretaria que en la acción no tiene cartera. Sus funciones fueron arrebatadas, en lo externo, por Jesús Seade, y en lo interno por Alfonso Romo.

Seade, el subsecretario para América del Norte de la cancillería, es el negociador de México con Estados Unidos, Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, trae la relación con el aparato productivo.

Tan fuera de lugar está la secretaria de Economía que ya se habla de que Seade o Romo pudieran asumir esa posición; el segundo controla la banca de desarrollo y está creando un minigabinete.

Otros dos secretarios que tampoco han dado los resultados que AMLO esperaba son Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, de quien nos hemos referido que ya está harto.

La otra que no está cansada, pero que no tiene muy contento al presidente porque los programas sociales que apuntalan su fuerza política no están fluyendo como quisiera, es María Luisa Albores.

Dificultades para la entrega de los recursos y programas rezagados han impedido que la meta de beneficiar a 22 millones de personas en julio se cumpla. A mayo van 14 millones.

CON LA AMENAZA de los aranceles el régimen de Andrés Manuel López Obrador vive su primer crisis seria con la administración de Donald Trump. Queda a la deriva la aprobación del T-MEC, se presiona el tipo de cambio y pone en declive los pronósticos de crecimiento económico. Un cálculo elaborado por SAI Derecho y Economía, que preside Jaime Serra, el negociador del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, refiere un golpe de 38 mil millones de dólares si se llegan a aplicar aranceles de hasta 25 % de aquí a octubre. Las exportaciones de nuestro país representan el 32 % del PIB nacional y Estados Unidos es el destino del 80 % de ellas. Según la Cámara de Comercio de aquel país los más afectados por la medida de Trump serán los consumidores estadounidenses, sobre todo los de estados fronterizos, como Texas, Arizona, California y Nuevo México. El gobierno de López Obrador solo podría detener esa debacle con una medida extrema, como la militarización de la frontera sur para demostrar con acciones concretas.

EL MARTES INSPECTORES del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) aseguraron alrededor de 9 mil 600 pares de zapatos Andrea por un valor cercano a los 6 millones de pesos. Los artículos están embargados en una bodega del parque industrial y de negocios Las Colinas, en Silao, Guanajuato. El operativo del organismo que dirige Juan Lozano se ejecutó por una denuncia de piratería que interpuso la afamada marca Christian Louboutin. Esta empresa, que representa el bufete Arochi & Lindner, de Roberto Arochi y Heidi Lindner, expuso que Andrea violó su principal signo distintivo, que consiste en el color rojo aplicado en la suela de sus zapatos. Los productos de la firma francesa son de lujo. Cada par de calzado vale en el mercado más de 20 mil pesos, contra 650 pesos promedio de su competencia. Habrá que ver el criterio que aplica el IMPI para fijar la fianza, no vaya a ser que tome como referencia la segunda cifra. Lo que menos se desea es enviar más señales de ausencia de estado de derecho en el país.

DONDE SÍ SE mandó una señal de certidumbre jurídica fue en el caso de Altos Hornos de México (Ahmsa), a la que afortunadamente se le descongelaron las cuentas. Y es que la empresa de Alonso Ancira está en proceso de liquidar los pasivos a sus acreedores, como parte del plan que le adelantamos aquí hace un par de semanas. Hay 11 mil millones de pesos en un fideicomiso de Actinver, de Héctor Madero, de los que 4 mil 500 millones ya se han pagado pero el resto aún no.

EL VIERNES PEMEX, que dirige Octavio Romero, recibió ofertas por el quinto cluster para instalaciones de extracción en aguas profundas. Solo entregaron ofertas dos compañías. Una es Perforadora Latina, que comanda Adolfo del Valle, en sociedad con Galem, de Miguel Alemán Magnani, y otra el Grupo Protexa, que capitanea Rodrigo Lobo. La primera puso en la mesa 273 millones de dólares y la segunda 257.3 millones de dólares 102.8 millones de pesos.

UNA TREINTENA DE mexicanos fueron defraudados con boletos para la final de la Champions, que se celebró el sábado. El arquitecto Arturo Ortiz, Enio Balcázar, José Ventosa, el penalista Óscar Sánchez, Gonzalo Enríquez y el promotor Rafael Herrerías interpusieron una denuncia colectiva en los tribunales de México, Madrid y Miami contra Luis Rodríguez. Los boletos se entregarían en el Gran Hotel Villa Magna, del mexicano Allen Sanginés-Krause.