Los votos de Gertz en la Corte

EL PRÓXIMO 14 de marzo Alejandro Gertz Manero no solo sellará su futuro político, sino que se pavimentará lo que podría ser una sucesión adelantada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La sesión en la que se discutirá poner en libertad a la hijastra del hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), de 69 años de edad, y dejar de perseguir a la madre de ésta, otra mujer de 94 años, será histórica.

Gertz Manero está llegando a la cita debilitado por el impacto que en su imagen causaron las filtraciones que desde el viernes se hicieron de la conversación y discusión del sentido del proyecto al que tuvo acceso. Pero sobre todo porque la sentencia que se va discutir no le es favorable.

El funcionario se queja y hasta recrimina a su brazo derecho y compañero de andanzas, el Fiscal Especializado en Control Competencial, Juan Ramos, que vayan a poner en libertad a Alejandra Cuevas, y que el ministro Alberto Pérez Dayan, lo haya chamaqueado.

Con ese revés, se abre una cuenta regresiva para Gertz Manero de exactamente una semana en la que tendrá que remontar su circunstancia y hacer valer su alegato. El punto es si al fiscal le alcanzará mediática y políticamente.

El 24 de febrero publicamos que Gertz estaba operando a todo lo que daba para asegurarse los votos suficientes para que la SCJN echara abajo el amparo de su familia política. Entonces el Fiscal contaba con la promesa del encargado del proyecto, Pérez Dayán, de no liberar a Alejandra.

“Gertz ha abierto carpetas para presionar desde al propio Pérez Dayán hasta el mismo Arturo Zaldívar, pasando por Luis María Aguilar, Margarita Ríos-Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, con gente de su entorno a los que se indaga o se indagó”, escribimos.

Según la conversación de Gertz y Ramos filtrada, un voto a su favor ya es el de Zaldívar, que curiosamente hace unos días obtuvo de la FGR el No Ejercicio de la Acción Penal a favor de dos de sus principales colaboradores.

Dos votos más en duda son los de las ministras Jazmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf. La primera simplemente es un enigma: suele plegarse a sus intereses. La segunda es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, cuyo jerárquico inmediato es Gertz.

Los seis votos que definitivamente no va tener Gertz el próximo 14 de marzo son los de Norma Piña, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el cantado, ya, de Pérez Dayán.

Sin embargo el mismo caso Cuevas-Gertz está ya determinado a convertirse en la plataforma de la sucesión, a finales de año, de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte.

Los diez ministros quieren el puesto y el sentido y exposición argumentativa de su voto va determinar no solo la ruta a ese objetivo, sino el prestigio y futuro profesional de todos y cada uno. Y con un Fiscal debilitado lo tienen más presente.

Por eso lo que se juega en esa sesión de la Corte no es tanto la liberación de la señora Cuevas, que no es cosa menor, sino el futuro de Gertz y el próximo presidente o presidenta de la SCJN.

LA FUNCIÓN PÚBLICA, que comanda Roberto Salcedo, analiza e investiga el contrato que entregó de manera directa Enrique Galindo, presidente municipal de San Luis Potosí, a favor de Lumo Financiera de Luis Montaño por más de 203 millones de pesos. Resulta más que sospechoso que durante la campaña electoral de Galindo trascendieron versiones de que Lumo apoyaba con vehículos y aceitaba al equipo de trabajo del también ex comisionado general de la Policía Federal, además de que servidores públicos de esa entidad comentan que los obligaron a favorecer a la arrendadora, hechos que ya trascendieron hasta la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares. Pero este modus operandi planea expandirse, pues directivos de Lumo afirman que tienen más que comprometida a la gobernadora Maru Campos para que entregue varios contratos de arrendamientos de vehículos en Chihuahua, así como a Cruz Cuéllar, de Ciudad Juárez, y a Marco Bonilla, de la capital del estado. Lo que no saben los operadores de Luis Montaño es que las autoridades federales investigan a Jordy Herrera, cercanísimo a Campos, quien junto a varios políticos panistas locales, instrumentan todo el entramado monetario y operativo para que todo el control del mercado de arrendamiento de Chihuahua quede en las manos de Montaño, por lo que no le extrañe que se judicialice e investigue este caso que huele a corrupción.

UN GRUPO GASOLINERO liderado por Hidrosina, de William Karam, se acercó al fondo KKR para comprar la terminal de almacenamiento de combustible de Tuxpan de Monterra Energy. Hablamos de las instalaciones a las que la Secretaría de Energía no les quiere dar el permiso para operar. KKR, que representa aquí Luis Téllez, es el inversionista mayoritario y el que está atrás del anuncio de una demanda por 667 millones de dólares. La planta costó 215 millones de dólares y se construyó sobre unos terrenos propiedad de Fernando Chico Pardo. Ya tiene contratos para almacenar petróleo de BP, Repsol y Total. El punto es que en sus contratos hay una cláusula de no cumplimiento en el suministro por 180 días. Ese cláusula vence el 15 de marzo, de ahí la urgencia de Monterra y KKR por cerrar la venta. Incluso también están ofreciendo la terminal a Pemex.

UNA BUENA DE Arturo Zaldívar. El pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la semana pasada la creación de dos nuevos juzgados de distrito especializados en lo concursal. Tendrán residencia en la CdMx y entrarán en funciones a partir de este lunes. Son el Primero y Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y estarán encabezados por Saúl Martínez Lira y Olga Borja. Buena para Zaldívar porque el ministro presidente se convenció que el poder judicial es un dique que impide a muchas empresas recurrir a esta figura que asegura la reestructura ordenada de pasivos y la comunicación con los acreedores. En los dos años de pandemia los jueces han rechazado cerca de 150 peticiones de concurso mercantil, de acuerdo con el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla.

LA COMISIÓN NACIONAL Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, alista cambios en algunas vicepresidencias. Los quieren tener listos antes de la Convención Bancaria de Acapulco, que arranca el próximo 24 de marzo. Se dice que la intención de la Secretaría de Hacienda que comanda Rogelio Ramírez de la O es “barrer de arriba abajo”. Las áreas que serán refrescadas son la Vicepresidencia Supervisión Bancaria A y B, la Vicepresidencia Supervisión Bursátil, la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos y la Vicepresidencia Jurídica. Ya se imaginará la tentación por meterle mano al proceso de selección. Dicen que la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, están muy movidos.

EL QUE ESTÁ en Madrid participando en un Foro Internacional de Comunicación Social es Carlos Salomón. Es el único mexicano invitado por la Universidad Complutense al inicio de sus cursos de primavera. El encuentro durará dos días y Salomón será uno de los panelistas. El comunicador es un hombre que conoce las entrañas del gobierno. Lo mismo ha colaborado con priístas, panistas y ahora morenistas de la 4T.