Otra batalla del Fiscal

LA FISCALÍA GENERAL de la República (FGR) imparable, no cesa, ahora endereza sus baterías al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Y de paso los pupilos de Alejandro Gertz Manero le tuercen el brazo Rogelio Ramírez de la O, por ser ése un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde el año 2020 la Fiscalía tiene trabajando con total celeridad a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Derivado de una “denuncia anónima”, el objetivo es apropiarse de un inmenso terreno ubicado en el kilómetro 14.5 de la Carretera Federal México-Toluca, conocido como “Polígono CONAFRUT”.

Resulta curioso que mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de junio de 2020, el INDAABIN destinó a favor de la FGR esas dos grandes superficies en la alcaldía Álvaro Obregón.

Una de 86 mil 979 metros cuadrados y otra de 76 mil 408, respecto de un inmueble de mayor extensión ubicado en ese mismo tramo carretero donde se está construyendo el “Parque Nacional de la Justicia”.

No conforme con el destino del inmueble, la Fiscalía pretende a través de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-CDMX/0000803/2020, quedarse con miles de metros cuadrados contiguos.

Estos terrenos, que tienen un alto valor comercial, fueron materia de un litigio entre particulares en la pasada administración y culminaron con la celebración de un medio alternativo de solución de controversias.

Dicho medio ha sido revisado y avalado por la actual Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo Aquino. Pero ahora algunos en la FGR están nerviosos y en el INDAABIN molestos.

La razón es la mudanza de Insurgentes a la colonia Santa Fe, como primer paso para hacerse de esos miles de metros cuadrados contiguos a dicho terreno utilizando una carpeta de investigación a modo.

No es la primera vez que Gertz utiliza los brazos del organismo autónomo para conformar su patrimonio: en 2019 intentó apropiarse del edificio sede de la extinta PGR ubicado en Paseo de la Reforma.

Sin embargo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019 iniciada de oficio por la propia Fiscalía no prosperó ante el Poder Judicial de la Federación por su evidente falta de sustento.

Este lunes, nueve empresas se presentaron a la visita de una parte del “Polígono CONAFRUT”, convocadas por la FGR para la licitación de la construcción de las nuevas oficinas de esa instancia, como le adelanté.

Fueron Concreto Cayetano, Ingeniería y Control de Proyectos, Prodemex, IDINSA, Contratista General de América Latina, Phomsa Construcciones, Arlus, CIMSA y Grupo D&A Edificaciones.

La junta de aclaraciones está programada para hoy y la presentación y apertura de ofertas para el 13 de mayo. El contrato se estima podría llegar a los mil millones de pesos.

HOY EL JUEZ Quinto de Distrito de Procesos Penales del Reclusorio Oriente, Daniel Marcelino Niño Jiménez, deberá exonerar por falta de elementos a Eustaquio de Nicolás, o ampliarle la detención. En ese tenor, resulta que Raúl García Chávez, a quien le mencioné ayer como litigante que entraría al quite del empresario de Sinaloa, pues nada tiene que ver con el ex dueño de Homex. Vamos, el ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta PGR no solo no es asesor de la defensa del “Tato”, sino más bien una persona que está tratando de sacar provecho de este añejo expediente que extrañamente reactivó el jurídico del Bancomext, Gerardo Servín, bajo vaya usted a saber qué intereses y en las narices tanto de su jefe, el director de esa institución, Luis Antonio Ramírez, como la de su superior jerárquico, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Lo cierto es que ya obra en autos la evidencia del acuerdo de acredores en donde por ministerio de ley quedó satisfecha la pretensión del Bancomext. Estamos, pues, ante una vulgar extorsión de los pupilos de la 4T.

Y YA QUE hablamos de sinaloenses, el gobernador Rubén Rocha fue coordinador de asesores del ex priísta Quirino Ordaz y luego se subió a Morena como senador y literalmente le arrebató la candidatura a Luis Guillermo Benítez, presidente municipal de Mazatlán, uno de los fundadores de Morena en la entidad y cercano a Andrés Manuel López Obrador. Rocha ganó con el apoyo de Quirino y éste fue premiado con la embajada de España. Pero ahora Rocha, que no es cercano al tabasqueño, busca nulificar a los morenistas, creándole un juicio político al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, y señalando a Benítez como rijoso, con problemas administrativos y con mal manejo de la seguridad, sobre todo en el tema de feminicidios, que han aumentado en el puerto.

EL PRESIDENTE DE la FIFA, Gianni Infantino, vino a México la semana pasada para sondear el clima político local. La pelea por ganar la inauguración frente a Estados Unidos es clave y así se lo hicieron saber Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero no va ser fácil, porque a quien en esencia le corresponde esa organización es a nuestros vecinos, que debieron ser la sede del Mundial 2022 que les arrebató Qatar. Con todo, Infantino se fue contento por el nivel de compromiso del Presidente y la Jefa de Gobierno de la CdMx para dar todas las facilidades de ampliación de los accesos vehículares y la remodelación integral del Estadio Azteca, que comenzará en enero próximo y por el plan que trae Emilio Azcárraga para modernizar el coloso de Santa Úrsula y sus alrededores con hoteles, restaurantes y plazas comerciales.

TRAS LA VIRALIZACIÓN del video, la semana pasada, en el que el gerente de la refinería de Tula, Felipe Careaga, acusa al director de Pemex de las condiciones en las que trabajan los obreros y la situación de precariedad en la que están las instalaciones, ya está con un pie en la calle. Fue imposible para la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sostenerlo y ahora solo se analiza si darle salida como jubilado con todas las prestaciones que ello implica, o rescindirle el contrato, como pretenden las huestes de Octavio Romero por lo que consideran fue una afrenta contra ellos. A Careaga, un trabajador al que se le reconoce su amor a la empresa productiva del Estado y su empatía con su equipo de trabajadores, ya lo relevó Roberto Andrés Mézquita, Subgerente de Producción de la refinería de Minatitlán.

EN LA VÍSPERA de la presentación, hoy, del acuerdo para combatir la inflación, las acciones de algunas empresas que fueron llamadas por las secretarías de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, y de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, sufieron pérdidas ayer en su valor. Bimbo de Daniel Servitje se desplomaba más de 6%, Kimberly Clark de Claudio X. González Laporte, Walmart que preside Guilherme Loureiro y Gruma de Juan Antonio González Moreno caían en la jornada bursátil 3.71%, 3.15% y 3.5%, respectivamente.