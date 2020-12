Pelean sucesión en el CCE y Cervantes por cuarto año

El sector empresarial está muy caliente. Y es que para finales de marzo cinco de los siete dirigentes con voto en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), habrán cumplido su periodo.

El punto es que al menos tres aspiran o aspiraban a cruzarse en la reelección que por ley tiene derecho Carlos Salazar a un tercer año al frente del CCE, lo que debe darse en automático en abril, a más tardar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El primero es Gustavo de Hoyos, que deja la Coparmex el 31 de diciembre y quien ya desistió. El segundo es Bosco de la Vega, que concluye el 2 de febrero en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

De Hoyos entendió que su férrea oposición a Andrés Manuel López Obrador socavó toda posibilidad de alcanzar el CCE, mientras que Bosco podría buscarla, máxime porque se quedó en la raya hace dos años.

El tercero en irse, el 31 de marzo, es José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. Quisiera pelear también la dirigencia del CCE, pero no tiene el respaldo total de las demás cámaras y asociaciones.

Hay un cuarto suspirante que también está concluyendo. Se trata de Francisco Cervantes, quien en teoría debería entregar el 13 de febrero entrante. El dirigente de la Concamín también aspira a dirigir el CCE.

A pesar de que buena parte de los socios de la Coparmex, CNA, Concanaco y Concamin no quieren que Salazar repita en el CCE, ello no impedirá que el exejecutivo de Femsa vaya por su tercer año.

Tan inevitable es tal escenario, que Cervantes pidió hace exactamente una semana en Palacio Nacional al presidente López Obrador apoyo para extender su dirigencia por un cuarto año.

El empresario quiere ser el relevo de Salazar en el 2022 y solicitó hace unas semanas a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, su consentimiento para quedarse un año más y empatar los tiempos.

Cervantes argumentó que por la pandemia del COVID-19 este 2021 fue un año perdido en su programa de trabajo, pero le contestaron que estaría en franca violación de la Ley de Cámaras Industriales.

Aún así solicitó al Presidente su apoyo y éste le encomendó a su Consejero Jurídico, Julio Scherer, atender la petición. Desde hace una semana dejaron de hacer campaña Alejandro Malagón y José Abugaber.

Eran las cartas que Cervantes promovía para sucederlo, pero ante el nuevo cambio de señales se replegaron, lo que no sucedió con otras cámaras y asociaciones que con pandemia sí completaron sus relevos.

En los pasillos de la Concamin se dice que López Obrador sí ve con buenos ojos que Cervantes vaya por un cuarto año y que si no sale la jugada podría quedarse en el puesto de Alfonso Romo.

¿Será?

“RECIBIÓ COMO MIL millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos y nunca se supo nada, una fundación relacionada con ella”, así se refería a la senadora Josefina Vázquez Mota el 15 de octubre pasado Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras. La panista es la única que se tenga registro que se le haya acusado dos veces por el mismo motivo y en ambas la denuncia pública termina en un “usted disculpe”. Hace poco más de tres años Enrique Peña Nieto, en la campaña por la gubernatura del Estado de México, bajó a punta de periodicazos a la entonces candidata panista con el mismo asunto de la fundación promigrantes. Pasadas las elecciones, y con Alfredo del Mazo ya como gobernador electo, el que era encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, tuvo que disculparse con Vázquez Mota. Y ahora es Santiago Nieto el que tuvo que librar de toda sospecha a la albiazul. Con fecha 27 de noviembre la Unidad de Inteligencia Financiera señala en el oficio número 110-472-2020: “en la actual administración no se ha iniciado investigación y/o análisis de información que de manera particular esté relacionada con su persona o vinculada con las donaciones a las que hace referencia en su escrito”. Y es que ante la polvareda que levantó la discusión sobre los fideicomisos, al Presidente se le hizo fácil revivir este viejo cuento.

PERO QUIEN NO pudo librarse de los tentáculos de la Procuraduría Fiscal es el también ex senador panista y abogado de políticos igualmente blanquiazules: Roberto Gil Zuarth. Y es que con fecha 3 de noviembre los sabuesos que capitanea Carlos Romero Aranda solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, información de cuentas en bancos, en sociedad financieras de objeto múltiple, en sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda en los periodos de 2015 a 2019. El número de requerimiento es el 529-V-DGDF-0637-2020. El ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón empezó a ser investigado por la 4T tras las denuncias de Emilio Lozoya en contra de otros políticos panistas como Ernesto Cordero y Jorge Luis Valle por los supuestos pagos de Odebrecht para aprobar la reforma energética.

LA INTERPOL CANCELÓ las fichas rojas que giró contra Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo, Carlos Williamson y Miguel Ángel Villegas, accionistas de Oro Negro, como parte de las demandas penales que sus acreedores promovieron. El desistimiento de la afamada organización policial se logró por los recursos de su defensa, en México los abogados Alberto Zínser y Alan Punsky del bufete Zínser, Esponda y Gómez Mont, y en Estados Unidos por el litigante Juan Morillo, socio de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Pero en todo esta trama hubo un personaje clave del que ya le hemos platicado aquí que carga con ciertos pecadillos de conflicto interés. Nos referimos al embajador estadunidense Christopher Landau, exsocio precisamente de Morillo, y cuyo cabildeo ante la Interpol y las instancias mexicanas y estadounidenses fue crucial. Tras la derrota de Donald Trump no le extrañe si regresa a su despacho de abogados.

COMO SE ANTICIPABA, Broxel ganó ayer la subasta para dotar al gobierno de la CDMX de los vales de despensa de fin de año. En una puja de 30 rondas la compañía de Gustavo Gutiérrez venció a Toka, de Eduardo y Hugo Villanueva, y a Up Sí Vale, que dirige Gerardo Yepez. El ganador ofreció la bonificación más alta, 9.17%, contra 8.70% de su más cercano competidor. Broxel retuvo el contrato. El año pasado ofreció un descuento de 6.01%. El gobierno de Claudia Sheinbaum recibirá un mínimo de 168 mil 459 y un máximo de 336 mil 918 fajillas que se integran por vales con denominaciones de 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Cada fajilla a su vez con un valor mínimo de 720 pesos y un máximo de 12 mil 660 pesos. El beneficio es para 336 mil 918 empleados locales.

MÁS ALLÁ DE que se cayeron las negociaciones con el BBVA, que preside Carlos Torres Vila, para fusionarlo, el Banco Sabadell mantiene su plan de retirarse de México. La institución española que preside Jaime Guardiola y que capitanea aquí Francesc Noguera maneja una cartera de unos 12 mil millones de pesos, nada despreciable. Lo malo es que están muy concentrados en el sector de las pequeñas y medianas empresas y en el sector turístico, hoy muy afectados por el COVID-19. Pero como sea, la cartera resulta atractiva para cualquier empresa financiera que desee crecer inorgánicamente. No los pierda de vista.