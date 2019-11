¿Por qué prohibir los cigarros electrónicos?

En los últimos meses el tema del cigarro electrónico o vapeadores ha ganado mayor visibilidad y relevancia, tanto en México como en el mundo.

Diversos estudios de mercado, entre ellos Market Watch, concluyen que hay un continuo aumento en la comercialización de estos productos.

En 2018 el mercado tuvo un valor de entre 11 mil y 14 mil millones de dólares y se espera que crezca de 18 mil a 29 mil millones de dólares en los próximos 4 años, un incremento del 8 al 20%.

En México la Cofepris, que encabeza José Alonso Novelo prohibió la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de este tipo de cigarros.

A su vez la Suprema Corte de Justicia, que preside Arturo Zaldívar, ha asegurado ya en cuatro ocasiones que tal prohibición es inconstitucional porque viola la norma del trato equitativo.

Se han otorgado amparos en 2015 y 2017 y otros dos en 2019, concluyéndose que estos dispositivos deben permitirse bajo las mismas condiciones que los productos del tabaco.

En esa tesitura Morena promueve que permita el acceso a los fumadores a opciones más seguras, y establezca candados legales efectivos para evitar el uso y acceso por parte de menores de edad.

Mientras que el debate regulatorio no ha avanzado el mercado negro se ha convertido en proveedor de cigarros electrónicos de forma indiscriminada.

No se sabe lo que se está “vapeando” o inhalando en realidad, y tampoco quiénes son los usuarios. Las grandes tabacaleras ya tienen sus propios dispositivos vendiéndose y publicitándose abiertamente.

British American Tobacco, que preside Jack Bowles, con su marca Vype, y Philip Morris International, que comanda André Calantzopoulos, con IQOS están utilizando el vacío en la ley.

Promocionan sin tapujos y sin ningún control sus productos en eventos deportivos, de moda y familiares, en donde hay presencia de menores de edad y los jóvenes pueden verlos claramente.

Países como Reino Unido han aprobado los cigarros electrónicos como terapia de reemplazo para dejar de fumar, dado que Public Health England concluyó que coadyuvan en el proceso.

Estos dispositivos representan una reducción de daño de al menos 95% en comparación con los cigarros de combustión; se impulsó su uso para erradicar el tabaco para el año 2030.

Si ponemos esto en contexto, según la OMS, en el mundo hay mil 100 millones de personas que fuman y cada 4 segundos una muere por enfermedades relacionadas con el tabaco.

En México 20.1% de la población entre 18 y 65 años fuma y hay 43 mil muertes prematuras al año relacionadas al tabaco, según datos de la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer.

Se espera que aquí se abra el debate, se tome en cuenta la posición de la Corte, se dé prioridad al conocimiento científico y se tomen en cuenta los casos de países más avanzados en la materia.

EL FIN DE semana Luis Ochoa, director de Ciberseguridad de Axtel, que provee la seguridad a los servidores de Pemex, se refirió en una entrevista a un contrato de 116 millones que tienen desde el 2015 con la petrolera que dirige Octavio Romero. Habló de "tres servicios: continuidad operativa, ciberseguridad y respaldo-recuperación de información". Dejó entrever falta de medidas de seguridad internas en Pemex, incluso que el virus pudo haber ingresado por una USB. Las declaraciones no cayeron nada bien en la empresa productiva del Estado, porque lo que no dice es que la telefónica dirigida por Rolando Zubirán era la responsable de cuidar los servidores y es donde ahora se están centrando las investigaciones periciales. Un dato relevante es que los servidores que cuida la firma que pertenece al Grupo Alfa, de Armando Garza Sada, debieron tener el software antivirus de Microsoft. Pero por problemas burocráticos los pagos no se hicieron y por lo tanto el antivirus no estaba actualizado. Parece que la lupa empieza a apuntar a Axtel y que ellos tratan de desviar la atención hacia medidas de seguridad, internas, de Pemex.

EL OCTAVO TRIBUNAL Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que el juez Benito Zurita incumplió una sentencia de amparo que le ordenaba proteger a Oro Negro para evitar la ejecución de garantías, por parte de sus bondholders, y para que el grupo corporativo permaneciera. Así lo decidieron, por unanimidad, los magistrados José Juan Bracamontes, María del Refugio González y Abraham S. Marcos, el 30 de octubre. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX se rehusó a asumir su competencia y ahora deberá llevar a cabo los actos necesarios para dejar sin efectos dichas ejecuciones y asegurar el cumplimiento de la protección a la firma de Gonzalo Gil. De entrada, ordenando a los acreedores a que devuelvan las sociedades singapurenses de las que tomaron control y las plataformas marinas que pretendían vender.

HOY SE FIRMA un convenio único en el deporte mexicano cuyo objetivo es “blindar” al fútbol del dinero mal habido, particularmente del proveniente de lavado dinero y crimen organizado. La idea es asegurar que los recursos que reciben equipos, jugadores y hasta los representantes tenga fuentes licitas. La firma la harán Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. Esto va a permitir transparentar los recursos hacia el fútbol mexicano. Son varios los equipos emproblemados, empezando por el Veracruz, de Fidel Kuri. Pero la idea es que la Liga MX tenga mayor transparencia financiera, lo que ayudará a sus equipos en la justa deportiva, pero también a aquellos que están en la Liga de Ascenso. La meta es que más federaciones se unan a este tipo de esquemas que la FIFA viene promoviendo de años atrás.

A LA PRESIDENTA de Morena, Yeidckol Polevnsky, se le andan saliendo los pollos del gallinero y algunos quieren emprender el vuelo, sin importar el daño político y económico que causan al empleo y la inversión. Un ejemplo es el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Hace unas semanas por instrucción del director de Planeación, Jorge Estavillo, clausuró una obra dejando sin trabajo a 650 empleados de la construcción. El equipo de Benitez aprovecha la confusión en Morena y alientan los sueños de sucesión del alcalde de Mazatlán, a sabiendas que el gallo de Polevnsky es el súper delegado de Sinaloa, Jaime Montes.

