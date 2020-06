¿Quién pompó, quién pompó?

El 3 de mayo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastó la casa de cráter número 525 en la colonia del Pedregal. Se trató de la mansión de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.

El comprador ofertó 49.7 millones de pesos por la propiedad de 3 mil 500 metros cuadrados ubicada en la delegación Álvaro Obregón. Una pareja levantó la paleta número 62 por dos residencias.

El lote 200, un departamento en el Club de Golf Bosques de Cuajimalpa, que perdieron; y el lote 235, la casa del famoso capo, por la que solo se hizo un ofrecimiento. La postura de ellos fue la única.

La pareja eran Alejandro del Valle de la Vega y Carlos del Valle Guerrero, padre e hijo, respectivamente. Son, junto con Carlos Cabal, quienes traen el proyecto de modernización del Banco del Bienestar.

Todos sirven a Gabriel García, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, el jefe de los superdelegados que inventó Andrés Manuel López Obrador y que la hacen de cuña a los gobernadores.

García maneja una bolsa de cuando menos 75 mil millones de pesos, que son los recursos del Fondo de Aportación de Infraestructura Social; García ha sido el operador electoral de AMLO desde el 2006.

Carlos del Valle, candidato al senado por Nueva Alianza en 2019 y ex director general de Desarrollo Social en Cuajimalpa con Adrián Ruvalcaba, es quien encargó y compró los cajeros automáticos.

El joven empresario, también consejero parlamentario de la actual legislatura en la Cámara de Diputados y consejero político nacional del PRI, regresó en enero de Corea tras hacer el pedido de 8 mil cajeros.

Su padre, Alejandro, es presidente de la Intercontinental Chamber of Commerce, organismo que dice apoyar al Gobierno mexicano como consultora en la implementación de programas sociales.

Se trata de un empresario de sólidas relaciones con el Grupo Atlacomulco (Arturo Montiel, Isidro Pastor y Enrique Peña), ligado a grupos de inmigrantes y consulados en los Estados Unidos.

Los Del Valle son dueños Telmark-Contact line, dedicado a ofrecer servicios de call center y outsourcing, y de Penny Money, una operadora de remesas, servicio que detonará aún más el Banco del Bienestar.

La institución que encabeza Rabindranath Salazar es estratégica de cara a las elecciones del 2021, de ahí que el presidente López Obrador lo empuje a todo lo que da y la velocidad con que crece. El banco ya tiene un avance de más de 427 sucursales en comunidades del país donde no hay servicios financieros. La meta este año son mil 350 y otro tanto el año próximo para lograr las 2 mil 700.

El Banco del Bienestar, en cuyo relanzamiento y equipamiento además de los Del Valle y Cabal participa Gabriel García, va tener más sucursales y cajeros que cualquier otro banco del sistema.

Si tendrá 2 mil sucursales y se pidieron 8 mil cajeros a la coreana Hyosung, 5 mil 300 se ubicarán fuera de sus bancos, lugares donde la gente también podrá cobrar los apoyos de programas sociales.

BBVA, de Eduardo Osuna, opera con cerca de mil 835 sucursales; Azteca, de Ricardo Salinas, mil 751; Citibanamex, de Manuel Romo, mil 492; Santander, de Héctor Grisi, mil 226 y Banorte, de Carlos Hank, mil 174.

Así se pertrecha la 4T frente al año electoral que viene.

POR LO QUE se empieza a ver, la Secretaría de Energía, a cuyo frente está Rocío Nahle, adjudicó el paquete 5 a empresas de dudosa solvencia técnica. Se trata de los tanques que almacenarán los hidrocarburos que procesará la refinería de Dos Bocas. Y es que hay varias empresas que, contrato en mano de Pemex Transformación Industrial, que dirige Jorge Luis Basaldúa, se están dando la vuelta y andan buscando terceras compañías para que les fabriquen las estructuras. Algo raro sucedió con la planeación de ese megaproyecto. Ya le referíamos que a Samsung y a KBR, que representan en cada caso Jae Jun Yoo y Dante Caravaggio, les quitaron obras de sus paquetes para meter a Techint de Paolo Rocca y Grupo Huerta Madre de Manuel Santandreu. Así las cosas.

EN OTRA MÁS de los cercanos al presidente, apunte la adquisición de ooootra casa que hizo la todavía secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky. No vale menos de 15 millones de pesos el inmueble del número 22 de la calle Fuentes del Salvador, en Tacamachalco. Se hizo de la propiedad antes de que se decretara la emergencia sanitaria y durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo y tiene a un ejército de albañiles remodelándola. Polevnsky vive enfrente, en el número 23, y uno de sus hijos en el 17. Así se las gastan los de la 4T.

DESPEGAR.COM TERMINARÁ pagando una tercera parte de lo que apenas en enero había acordado por el 100 % de Best Day, la agencia de viajes que fundó Fernando García Zalvidea. Todavía cuatro meses atrás la firma argentina fundada por Roberto Souviron y dirigida por Damian Scokin tasó en 136 millones de dólares a la empresa que comanda Julián Balbuena. Pero se atravesó el covid-19 y tiró los múltiplos de valor a tales niveles que hoy Despegar vale 55 % menos. Y no se diga Best Day, por el que ahora pagarán 56.5 millones de dólares. ¿Qué tal?

OTRA FIRMA QUE también ya se está redimensionando es WeWork. La compañía que dirige Álvaro Villar está implementando recortes drásticos de personal para hacer frente a la nueva normalidad que impuso el covid-19 y que se reflejará en menos espacios de oficinas a rentar. El coworking maneja en el país 26 edificios, que significan alrededor de 250 mil metros cuadrados, espacio que a su vez también se ajustará. El principal arrendador de la empresa es Fibra Uno, de Moisés El-Man. Son más de 2 mil compañías las que venían trabajando en oficinas de WeWork.

VOLARIS, DE ENRIQUE Beltranena, es otra que ya está buscando la forma de capitalizarse para aguantar el vendaval. Aunque sus finanzas son sanas, la compañía está apalancada con créditos de Santander, que dirige Héctor Grisi, y Bancomext, que maneja Carlos Noriega, para la compra de 80 nuevos Airbus que empezarían a llegar en 2022. Las líneas de crédito suman alrededor de 211 millones de dólares. Ahora mismo se renegocia con el fabricante cambios en las condiciones. Volaris también estudia hacer operaciones de sale & lease back de aviones propios.

INTERJET RELANZA MAÑANA 14 destinos del país. La empresa que conduce William Shaw informa que volará desde la CDMX a Acapulco, Chetumal, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zihuatanejo, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta, Oaxaca y Mérida. Los pupilos de Miguel Alemán Magnani no precisan qué equipos utilizarán. Dado que casi todos sus arrendadores les retiraron los Airbus se cree que emplearán los cerca de 20 aviones Sukhoi propios. La duda es si tales aparatos, la gran mayoría en tierra desde hace meses, están operables.