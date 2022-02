Radio y TV vs la 4T

audima

ANTE LA DECISIÓN de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) cerró ayer filas. Con el respaldo de todas las estaciones de radio y televisión comerciales del país, criticaron la pretensión de obligar a todos los comunicadores a diferenciar entre "información" y "opinión".

Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo, como tampoco aceptar tener interventores nombrados por el gobierno, “defensores de audiencia”, para supervisar lo que se dice en los programas.

Ayer se reveló que el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quiere revivir su experiencia en Radio Televisión y Cinematografía (RTC), bajo las órdenes de Margarita López Portillo.

Lo que la industria toda teme, es que se trate del inicio de la censura oficial, bajo el amparo de la una decisión judicial, más en una coyuntura de los diferendos entre la 4T con el periodismo.

A los concesionarios privados les cayó como balde de agua helada que los medios públicos se retractaran el viernes, cuando ya habían dicho que apoyarían. La 4T se plantea avanzar en algún tipo de censura.

Los medios públicos federales, cuando se les imponen multas, no pagan de su bolsa, sino de nuestros impuestos, y sus funcionarios, al violar disposiciones, como ha sucedido en materia electoral, nunca son sancionados.

Así que parece el gobierno pretende que la nueva regulación para medios solo aplique a los noticieros privados que son los de mayor audiencia y también los que han incomodado al inquilino de Palacio Nacional.

La CIRT solicitó ayer medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la queja fue aceptada, por lo que el tema ya escaló a lo internacional.

El caso es muy delicado, quizá de lo más delicado que ha vivido la prensa en México en los últimos 50 años. Concretamente desde 1968. Así que habrá que estar pendiente de lo que suceda.

Pero ya se puede imaginar a los “defensores de audiencia” sobre qué comunicadores se van a ir para buscar sancionarlos.

HOY ESTARÁ EN Palacio Nacional la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Van, una vez más, al besa manos con Andrés Manuel López Obrador. A demostrarle que están más unidos que nunca, que no hay ruptura y a ratificar, según ellos, que hay una excelente relación con el presidente y el gobierno de la 4T. Acompañarán a Carlos Salazar, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; de la Concamin, José Abugaber; de la Coparmex, José Medina Mora; de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker; de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada; del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Sofía Belmar. Lo dicho: los empresarios no se quieren conflictuar con el tabasqueño, a diferencia de la prensa y la sociedad civil. Prefieren mirar a otro lado.

ANTE LA INMINENTE escalada militar de Rusia en Ucrania, que ayer se fortaleció tras de que el presidente Vladimir Putin respaldara a los separatistas, el gobierno de la 4T podría dar un paso sin retorno. Si México no se opone formal y oficialmente a la invasión rusa en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, correrá el riesgo de romper con Estados Unidos y con los países aliados. Ese desaire no es solo político ni se limitará a la administración de Joe Biden. La principal repercusión para nuestro país podría ser el resquebrajamiento del Tratado de Libre Comercio, no solo de Norteamérica, sino con países de Europa, con quienes también tenemos relaciones comerciales. Vaya bomba de tiempo para el representante mexicano, Juan Ramón de la Fuente; el canciller, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

ALPHACREDIT NO LOGRA que jueces mexicanos admitan su petición de concurso mercantil. Lleva batallando desde julio de 2021. La prestamista arrastra una deuda cercana a los 800 millones de dólares y tampoco ha conseguido que un juez atraiga la jurisdicción a Estados Unidos, donde una de sus empresas hermanas ya se acogió al Chapter 11. En el caso de la firma comandada por Augusto Álvarez y José Luis Orozco le impide que tiene pagos pendientes al fisco y a trabajadores, amén de que algunos de sus acreedores son inversionistas que compraron emisiones locales de deuda. Están, por decirlo coloquialmente, en el peor de los mundos.

AT&T ARRANCÓ 5G a finales de 2018 en Estados Unidos. En dos años alcanzó 30 ciudades y 250 millones de clientes. Aquí su despliegue va ser igualmente paulatino. En diciembre iniciaron en la colonia Nápoles de la CdMx con cien radiobases que hoy han ampliado esa cobertura. Este año quieren estar en Guadalajara y Monterrey. La empresa que preside Mónica Aspe está usando 130 megas en las bandas 2.5 y AWS, frecuencias que consideran suficiente por ahora. Quizás a finales de año soliciten al Instituto Federal de Telecomunicaciones permiso para explotar la banda 3.5, para lo cual tendrían que pagar 450 millones de pesos de derechos.

POR CIERTO QUE hoy Telcel anunciará su propia oferta 5G. Por lo que se sabe, los pupilos de Carlos Slim van a lanzar un producto basado en realidad virtual. Digamos que será lo fuerte de la presentación que hará el equipo de Daniel Hajj. La nueva generación de servicios va seguir muy limitada para el bolsillo de los mexicanos. Usuarios de prepago no figurarían y con los de postpago se necesitarán teléfonos arriba de los 25 mil pesos para explotar la máxima experiencia y capacidad de 5G. Samsung, Honor y Apple no han confirmado dispositivos. A diferencia de su rival AT&T, América Móvil sí echará mano de la red de 3.5 gigahertz.

WORTEV CAPITAL, FONDO de capital emprendedor, están celebrando esta semana cuatro años. En el marco de este aniversario la firma liderada por Denis Yris dio a conocer que para el 2022 sus expectativas serán invertir cerca de 200 millones de pesos en empresas mexicanas y sumar al menos 10 nuevos emprendimientos al portafolio. El fondo desde su fundación en 2018 a la actualidad logró un 94 % de retorno de inversión. La firma que en su haber cuenta con ocho empresas de diferentes giros y recientemente se sumó a la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), se muestra firme con los emprendedores del país.