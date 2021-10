Rescatan a Aeroméxico con 1824 mdd

LA REORGANIZACIÓN FINANCIERA de Aeroméxico, sujeta a la aprobación de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, implica la entrada de hasta mil 824 millones de dólares, entre deuda y capital.

Como le informamos en su momento, un nuevo grupo de inversionistas desplazó a Apollo Global Managment y presentó cartas compromiso para capitalizar pasivos e inyectar recursos frescos. El plan consiste en que bonistas, acreedores comunes y tenedores de claims, se comprometen a capitalizar alrededor de mil 185 millones de dólares, a cambio de nuevas acciones. Con ello se pagarían a Apollo Global, que preside Marc Rowan, el segundo tranche de 800 millones de dólares que el fondo neoyorquino ha venido inyectando a la aerolínea a lo largo de este 2021, y cuya opción de convertir a acciones quedó en el limbo. La empresa va dar peso por peso de nuevas acciones que se planean emitir y los bonistas van a recibir el equivalente a sus 430 millones de dólares que pusieron por el bono que adquirieron en febrero del año pasado. Lo mismo va suceder con los acreedores comunes donde destaca preponderantemente el Bank of America Merrill Lynch que lleva aquí Emilio Romano y los tenedores de los claims de los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.

Otro componente relevante de este plan es la emisión de un nuevo bono de 537.5 millones de dólares, con los que se liquidarían en efectivo los primeros 200 millones de dólares que aportó a finales del año pasado Apollo. En esa emisión del nuevo bono y en la capitalización de los mil 185 millones se están subiendo nuevos bonistas, como The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management e Invictus Capital.

Otros 187.5 millones de dólares de las notas senior serán para recomprarle a la canadiense Aimia el 48.86 % de las acciones del Club Premier, el programa de lealtad que tienen en la empresa conjunta PLM, y el resto del bono se utilizará como capital de trabajo. Del tramo de nuevas aportaciones agregue 100 millones de dólares más de Delta Airlines, que preside Ed Bastian, que en paralelo capitalizará la deuda de 185 millones que había adquirido del mismo Apollo Global. Al final Delta, que posee más del 49 % de Aeroméxico, está dispuesta a meterle 285 millones de dólares a la aerolínea que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga, también como una medida de defensa para no diluirse.

MAÑANA COMPARECERÍAN ANTE el Juez de control federal, Gregorio Salazar, cinco de los 31 investigadores y administrativos del Conacyt para conocer las acusaciones que hace en su contra la Fiscalía General de la República. Se presume que los citados por la autoridad judicial son los primeros que refiere el oficio UEIORPIFAM-EIL-EI-C4-073/202: Enrique Cabrero, Julia Tagüeña, Adriana Guerra, David Junco Machado y Víctor Carreón Rodríguez. Los investigadores comparecerían de manera individual, acompañados por José Roque Díaz, ex abogado del Conacyt y otro que también aparece en la lista del fiscal Alejandro Gertz Manero. La recomendación que les hicieron fue atender la comparecencia para iniciar el proceso lo antes posible. Se sabe que algunos investigadores del Conacyt pidieron en las semana anteriores reunirse con funcionarios de la FGR para explicar la operación del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, pero no tuvieron eco. Es un hecho que la presión nacional y extranjera de las redes de universidades, de la comunidad científica, de partidos políticos y del Congreso mexicano han provocado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda a los investigadores y les garantice un proceso legal transparente, imparcial y apegado a derecho, pero siempre está la duda porque la motivación de Carmen Alvarez-Buylla y de Gertz Manero es política. En esta semana también en el sitio web del Foro Consutivo se subirán cerca de 27 mil cartas de apoyo a los 31 científicos y administrativos del Conacyt. Destacan las del rector de la UNAM Enrique Graue y del Instituto de Investigadores Jurídicas de la misma universidad nacional.

LAS DUDOSAS AUTORIZACIONES que ha venido dando Banco de México para que aquí y otras partes del mundo se realicen exposiciones con imágenes de cuadros de Frida Kahlo ha dado un vuelco para lo sospechoso. Si bien ya hay litigios por las licencias expidió para hacer lo que se denominan “inmersiones”, como las que hizo Ocesa, de Alejandro Soberón, en el Frontón México, esto es, proyectar imágenes y adicionar luz y sonido a cuadros, ahora han aparecido copias casi exactas de cientos de cuadros de la pintora Frida Kahlo. El museo Gehrke-Remund, en Baden-Baden, Alemania, presume tener licencia de Banxico para replicar los cuadros, copiados a mano, por artistas alemanes, con lo que ya no sólo se proyectan fotos de originales, sino que ahora se ha autorizado copiar cuadros y cobrar por ello. Desde luego los titulares de los derechos de las obras, que van desde museos, la Frida Kahlo Corporation y familiares de la pintora, están escandalizados por cómo se han dilapidado sus derechos y se están iniciando acciones legales en varias partes del mundo contra Banco de México. En problemas hasta penales podrían estar el gobernador Alejandro Díaz de León y su director general jurídico Luis Urrutia. En el Senado ya se empieza a hablar de citar a comparecer al primero para que explique las autorizaciones que ha dado su gente y que han resultado en ingresos millonarios para exhibidores. En el mundo cultural sospechan de actos de corrupción de funcionarios de mediano nivel. En peor momento no podría llegar este escándalo para el Banxico.

EL SÁBADO 11 de septiembre, bajo el título de “EU y los mexican papers”, narramos cómo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su desdén al presidente Joe Biden de no apoyar la creación de una red segura de telecomunicaciones y cerrar el paso a China como virtual espía a través de las redes 5G de Huawei y ZTE, estaba cometiendo el error de Panamá y El Salvador, a quienes les detonaron escándalos de corrupción. “Más allá de que el combate a la corrupción es la principal bandera del presidente López Obrador, cada vez se documentan más casos en el Gobierno, los cuales se registran puntualmente en Estados Unidos. No vaya a ser que nuestros vecinos le vayan a empezar a aplicar la misma receta que a Panamá y El Salvador por andar llevándole la contraria al Tío Sam”. No paso mucho para que se hicieran públicos, ahora, los “Pandora Papers”.