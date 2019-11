Sheinbaum y la madre de las licitaciones

Recién le adelanté que el gobierno de la CDMX alistaba la madre de las licitaciones en materia de vales de despensa y monederos electrónicos.

Son las “medidas de fin de año” que buscan beneficiar a unos 300 mil trabajadores de la administración de Claudia Sheinbaum. El proceso, a manera de subasta, se va llevar a cabo el próximo lunes.

Va ser una licitación abierta por puja en 5 rondas y ganará el que ofrezca menos cobro y más beneficios a los empleados. El fallo está previsto para el próximo 28 de noviembre.

Se anticipa que estará peleadísimo y politizado, pues se jugará un contrato de unos 3 mil 400 millones de pesos. A cada empleado se le dará un beneficio de 12 mil 500 pesos, amén del aguinaldo.

La junta de aclaraciones fue el miércoles. Participaron Up Sí Vale de Gerardo Yépez, Broxel de Gustavo Gutiérrez, Toka de Hugo Villanueva, Paga Todo de Alejandro Coronado y Hapyvale de José Antonio García.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Luz Elena González, va tener que estar muy pendiente si es que no quiere que se le salga de control esta licitación, la más espertada del año por las valeras.

Y es que la repartición de los millonarios estímulos de fin de año sobre el ejercicio fiscal 2019 está dejando mucho qué desear por actitudes que a más de un participante les hizo levantar la ceja.

Durante la referida sesión de preguntas y respuestas, que duró más de 10 horas, algunos funcionarios del equipo de Sheinbaum empezaron a recibir llamadas telefónicas

Un tanto nerviosos parece que alinearon los astros a favor de un proveedor, pues Daniel Hernández, titular del Órgano Interno de Control, se sacó de la chistera cambios y argumentos extraños.

Por ejemplo, se aceptó que las ofertas incluyan monederos electrónicos sin chip, lo que hace a los dispositivos sobre los que se dispersará la millonaria bolsa muy inseguros.

Asimismo, se estableció como condición importante que los oferentes estén al corriente en el último año en el padrón de emisores de monederos electrónicos autorizados por el SAT.

Lo extraño es que se permita que sigan licitando empresas como Paga Todo, a la que parecería se le está confeccionando el contrato, y que ha dejado colgado al GCDMX con algunos servicios.

A ver cómo le va a Sergio López Montesinos, director de Administración de Personal de la CDMX, a la hora que el gobierno le levante la mano al ganador la próxima semana.

OTRO EMPRESARIO QUE va estar en primera fila el día que Andrés Manuel López Obrador anuncie el plan de infraestructura, es Eduardo Sánchez Navarro. Junto con Laura Diez Barroso y Carlos Laviada, son accionistas del Grupo Aeroportuario Pacífico, que en los próximos dos años invertirá 11 mil 963 millones de pesos para ampliar y modernizar 8 de sus 13 terminales. Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos, con 3 mil 746 millones, 3 mil 449 millones y 2 mil 962 millones de pesos son los más relevantes. Pero también se invertirán en La Paz, Mexicali, Morelia, Hermosillo y Los Mochis. Apúntelos.

LA COMISIÓN DE Competencia ha demostrado capacidad para evaluar prácticas monopólicas, pero también para diferenciar dónde no las hay. Fue el caso de Puerto Progreso que opera Grupo Logra, de Gerardo y Juan Manuel Díaz Roche. La investigación inició en noviembre de 2016 y el pleno cerró el expediente en octubre pasado. Es el mayor operador multimodal de graneles independiente en México, Centroamérica y el Caribe, con presencia además en Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Salina Cruz y Guaymas. En 2018 creción 6.5 % y transportan 1 millón de toneladas al mes.

ÁMERICA MÓVIL, QUE lleva Daniel Hajj, se quedó sin auditor externo. La austeridad republicana de la 4T impidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, mantener vigente el contrato al consorcio de despachos de abogados que tenía desde el 2017 asignados para aplicarle marcaje a Carlos Slim en sus obligaciones de preponderancia. El consorcio auditor estaba conformado por Entuizer, que encabeza el ex comisionado de la desaparecida Cofetel, José Luis Peralta, amén de Analysys Mason de Bram Moerman y Hogan Lovells de Steve Immelt.

MINU, LA STAR up de Nima Pourshasb, estableció una alianza estratégica con Edenred, la francesa que comanda Andrea Keller y que ofrece servicios de vales y monederos electrónicos. La primera accederá a los 35 mil clientes corporativos de la segunda y ésta al modelo innovador de la mexicana que permite a los empleados acceder a su salario ya trabajado, pero aún no pagado, de forma inmediata y sin tener que esperar el pago en nómina ni recurrir a préstamos o créditos. Minu recién levantó 6.5 millones de dólares.

PUES NO ESTABA muerto, nada más estaba de parranda. Diego Tarrats no salió de la dirección de Inversiones de la Afore Banamex, la que dirige Luis Sayeg, como escribimos el 11 de noviembre. El yerno de Francisco Gil Díaz estaba bajo la Política de Ausencia Obligada de Citi, que retira temporalmente a sus ejecutivos en lo que el área de compliance evalúa su desempeño en “actividades sensitivas”. Es una norma que a los bancos americanos impone la Reserva Federal. Tarrats regresó esta semana a sus funciones habituales.

ANA LAURA MAGALONI, Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez eran los nombres que sonaban anoche como integrantes de la terna que en horas enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Eduardo Medina Mora, quien fue presionado por la 4T a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, la segunda es la jefa del SAT y la tercera es subsecretaria de Desarrollo Democrático de Gobernación.

DESDE PALACIO NACIONAL salió la señal a oficinas federales de no recibir ni apoyar a personajes de reputación cuestionable, sobretodo de sexenios previos. En la lista el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el guerrerense Henry Paul Hughes Alcocer, hermano del ex secretario de finanzas de Guerrero, quien fue acusado con 19 personas más, incluido su hermano. Hughes ha buscado acercamientos con Olga Sánchez Cordero, Ricardo Peralta e incluso Lázaro Cárdenas Batel, para evadir investigaciones en su contra.