Trabajan fusión Interjet-VivaAerobús

La insolvencia de Interjet, que la llevaría más rápido de lo que se cree a su quiebra, ya está en la agenda de la 4T por el impacto que pudiera tener en la ya de por sí alicaída actividad económica.

La familia Alemán ha buscado por varios lados alternativas para capitalizar la aerolínea, desde la venta del control a un grupo empresarial mexicano, hasta una sociedad con una línea extranjera.

Miguel Alemán Velasco utilizó su cercanía con Andrés Manuel López Obrador para poner el tema en la mesa y el presidente ha prometido facilitarles el camino, sin que ello implique un rescate.

El plan desde hace varias semanas se trabaja y consiste en fusionar Interjet con VivaAerobús. Los Alemán encontraron en Roberto Alcántara una posible salida a sus problemas.

Contrataron como asesor a la firma de banca de inversión Alfaro, Dávila y Scherer, de Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer, este último, hermano del Consejero Jurídico de la Presidencia.

Estamos ante una compleja operación financiera con alto perfil político, porque la desaparición de Interjet implicaría un fuerte golpe para la economía del país. A López Obrador no le conviene la quiebra.

Los Alemán y los Alcántara creen que podría crearse una empresa controladora, en la que los primeros sean los socios minoritarios y deleguen a los segundos toda la operación.

Los Alcántara han demostrado con VivaAerobús un manejo disciplinado, eficiente y rentable, caso contrario de Interjet, donde el modelo de negocio y operación están colapsando.

De lograrse la fusión, los Alemán mantendrían el fronting del nuevo grupo con el gobierno, dado que los Alcántara no solo no tienen vasos comunicantes con la 4T, sino que no son bien vistos.

El esquema propuesto por los Alemán vaya a usted a saber si logre prosperar, pero es atractivo para Alcántara, con acceso a capital y uno de los empresarios favoritos de Enrique Peña Nieto.

Pero lo que sí es un hecho es que puede ser la última llamada para Interjet y los Alemán, que no logran encontrar una salida a su crisis financiera.

La cuenta regresiva está activada: sigue sin resolverse el pasivo de mil 350 millones de pesos con el SAT, deben mil 193 millones al Instituto Nacional de Migración y más de 120 millones al Seneam.

Y a los grupos aeroportuarios, léase Asur de Fernando Chico, GAP de Laura Diez Barroso y OMA de Diego Quintana, les pagan con retrasos los diferentes servicios que le prestan.

PUES NADA, QUE a Rafael Mollinedo y Alberto Serranía, los encargados de la licitación del Tren Transísmico, se les está haciendo bolas el engrudo. Martes y miércoles de la semana pasada debieron emitir los fallos de los 5 paquetes para la rehabilitación de los 309 kilómetros de vía que une los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, pero se difirió para este viernes. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuántepec, la instancia creada por la SHCP para liderar el proyecto, recibió 79 propuestas con ofertas muy disímbolas, lo que ha dificultado su calificación. Además se asegura que la Secretaría del Medio Ambiente que comanda Víctor Toledo aún no entrega la Manifestación de Impacto Ambiental. Dos grupos internacionales fuertes que ya no quisieron entrar fueron la española Sacyr, que maneja Ignacio García, y la francesa TSO, de Emanuele Perron. Esta última se vislumbraba como la gran favorita.

HASTA EL VIERNES el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, seguía con el engrose de la resolución cuyo pleno emitió el miércoles. Hablamos del expediente E-IFT.UC.DG-SAN.1.0143/2018 vinculado a Teléfonos del Noroeste (Telnor) por incumplir la desagregación de la red local, particularmente la omisión de reportar infraestructura en el sistema electrónico de gestión, que frena la interconexión de sus competidores. El regulador impuso una multa de mil 311 millones de pesos a esta empresa de Carlos Slim Helú. En esta semana debe salir la notificación. En proceso está el otro expediente que concierne a Telmex, que lleva Héctor Slim Seade, que implica una multa más que llegaría a 5 mil millones de pesos por el mismo motivo.

LE LLEVÓ PRÁCTICAMENTE un año pero finalmente Citi concluyó el proceso de limpia de Afore Banamex. En cosa de días se formalizará la salida, ahora sí oficial, de Diego Tarrats, de la dirección de Renta Variable y Alternativos de dicho fondo de pensiones. En septiembre fue despedido Javier Orvañanos, director de Inversiones, por no operar conforme a las políticas internas. Tres meses después se retiró el director de la Afore, Luis Sayeg. Los tres tienen en común su cercanía a Francisco Gil y a Oro Negro, la compañía de su hijo, Gonzalo Gil, donde Citi perdió más de 300 millones de dólares. El que llega como nuevo presidente a ordenar el negocio es Rodrigo Zorrilla, quien fuera director general adjunto de ese grupo financiero.

LE REFERÍA QUE el gobierno de Quintana Roo de Carlos Joaquín González va ejercer inversiones para infraestructura vial en Cancún a fin de habilitar ese destino al Tren Maya, que va impactar en tráfico tanto a la población como a sus turistas. Una licitación que ya se prepara es la del Puente Nichupté que buscará desahogar la densidad vehicular en la zona hotelera. Va tener una longitud de 8.4 kilómetros y un costo de unos 4 mil 500 millones de pesos. ICA, que dirige Guadalupe Phillips, lanzó una oferta no solicitada. El puente saldrá del distribuidor vial del Bulevard Colosio y llegará a la Plaza Kukulkán. En 2006 y 2009 se intentó sin éxito construirlo.

AL FINAL SE invalidó la licitación LP-INE-004-2019 que impugnaron Arrendomóvil de Juan Antonio Hernández, Integra de José Abascal y Jet Van Car Rental de Cuauhtémoc Velázquez. El organismo que encabeza Lorenzo Córdova se empeñaba en que se asignara a Lumo Financiera, de Luis Montaño. Pero el Órgano Interno de Control detectó suficientes inconsistencias en el proceso y lo echó abajo. La instancia a cargo de Jesús George Zamora no va permitir manipulaciones, como las que encontró y pidió una nueva licitación que deberá concluir en 45 días. En juego siguen 2 mil 502 vehículos y un contrato de aproximadamente mil millones de pesos.

SARE, LA DESARROLLADORA que dirige Guillermo Guzmán, ya convocó a asamblea. Va ser el próximo 11 de febrero. Se espera que Tavistock, el principal accionista, anuncie su salida. Le decía que dicho fondo de Joe Lewis entró al rescate financiero hace 5 años. Inyectó casi 70 millones de dólares, pero ya no pudo mantenerse debido a pasivos fuera de balance. El más grande mil 500 millones de pesos con el SAT, que ahora lleva Raquel Buenrostro. Tavistock, que representa en México Mario Espinosa, posee 49.5%, Actinver de Héctor Madero otro 20%, la familia fundadora de Dionisio Sánchez cerca de 7% y el resto está diluido en bolsa.