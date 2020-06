Va Televisa vs Telcel

Pues con la sorpresa de que, en medio de esta emergencia sanitaria, nadie vio venir al Grupo Televisa entrando a dar servicios de telefonía móvil, algo que va a arrancar precisamente este lunes 1 de junio.

Para ello el consorcio que co presiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia echará mano de la Red Compartida de Altán y e izzi será lo que se conoce como un operador móvil virtual (MVNO).

La empresa que capitanea Salvi Folch y la firma que dirige Salvador Álvarez llevan haciendo pruebas meses pero decidieron adelantar el lanzamiento por el impacto que tendrá en la población.

Y es que las afectaciones del Covid-19 serán de grandes proporciones en lo económico y ahí es donde estará la apuesta de Izzi-Móvil, que bajará precios referenciales existentes en más de un 80%.

Además, la nueva empresa de Televisa, que preside Emilio Azcárraga Jean, será la única del mercado de la telefonía que ofrecerá a sus clientes gigabites ilimitados.

Izzi replicará la estrategia que hizo en telefonía fija e internet, al bajar precios y aumentar velocidades, con lo que en apenas cinco años logró captar más del 30% del mercado de ambos servicios.

Ahora va por la telefonía móvil, donde están dos tercios de los ingresos del sector telecomunicaciones. Hay 124 millones de líneas móviles, las cuales generan ventas por 25 mil millones de pesos al mes.

Hoy 8% de esos ingresos los tiene Telefónica-Movistar de Camilo Aya, 20% los posee AT&T que preside Mónica Aspe y poco más de 70% los concentra Carlos Slim con su emprsa Telcel, que lleva Daniel Hajj.

Con este nuevo servicio Televisa consolida la estrategia que vislumbró años atrás De Angoitia y para lo cual fichó al ya desaparecido banquero Adolfo Lagos, quien sentó las bases de esa ruta.

Ante la bajada de precios que está implementando la dupla Izzi-Televisa se acelerará la muerte de Telefónica en México, que ya incluso ha regresado parte de su espectro al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, AT&T y Telcel se verán forzados a bajar precios para no perder mercado. Pero la oferta de Izzi va ser tan agresiva y permanente (no es una oferta temporal) que difícilmente podrán acercarse a esos precios.

La oferta de Televisa fue presentada apenas este fin de semana a varias autoridades, entre ellas el mismo IFT que preside Adolfo Cuevas, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Javier Jiménez Espriú.

Así que la pandemia vino a sacudir también al sector de telecomunicaciones en donde AT&T y Telcel ya se había repartido mercados y operaban a sus anchas y con cierta comodidad.

Ahora llega Televisa a mover todo el tablero, lo que siempre es bueno para los consumidores.

FUE EL PROPIO presidente el que confirmó el viernes lo que le habíamos informado días atrás: que andaban encima de IBM por incumplimiento ante el SAT. Sobre la multinacional de las tecnologías de la información que preside Arvind Krishna estaban tanto el SAT, de Raquel Buenrostro, como la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. Tal cual. La firma que preside aquí Eduardo Gutiérrez pagó 669 millones de pesos. La otra que también cedió fue Femsa, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal, con otros 8 mil 790 millones de pesos. Sobre el consorcio regiomontano ya había mucha presión desde Palacio Nacional. Le atribuyen la fuente del activismo y la cada vez mayor animadversión de cámaras, asociaciones empresariales y ciudadanos contra la 4T.

EL BBVA ES el que sigue en pasar báscula por el SAT. Le habíamos referido que el banco español está en la mira de Raquel Buenrostro. Los trae atravesados Andrés Manuel López Obrador porque fue un férreo opositor a su candidatura. Francisco González, el anterior CEO, consideraba un peligro al tabasqueño, lo mismo que su par en México, Luis Robles Miaja. Ambos salieron ya. Eduardo Osuna, el director que llegó en 2015 pero que asumió mayor liderazgo en 2018, ha tenido que remar a contracorriente y como todos hacer a un lado el litigio so pena de ser apretados por otra vía para ponerse al corriente. En cosa de días el BBVA anunciará un pago de unos 10 mil millones de pesos, gran parte derivada de la compra de Bancomer. Hasta allá se está yendo AMLO.

AEROMÉXICO TAMBIÉN ESTÁ en esa tesitura. Andrés Manuel López Obrador no puede ver ni a Eduardo Tricio ni a Valentín Diez Morodo. Como Francisco González y Luis Robles Miaja, operaron en la campaña en su contra desde el Consejo Mexicano de Negocios. Diez Morodo trae consigo, además, la creencia del ahora Presidente de que no pagó al SAT lo que debió ser por la venta de la cervecera Grupo Modelo a Anheuser Busch-InBev. Y ahora en medio de la crisis por el Covid-19, cuando la aerolínea que dirige Andrés Conesa hace esfuerzos para capitalizarse, el gobierno de la 4T les requirió el pago de unos 5 mil millones de pesos.

HABLANDO DEL SAT, ¿qué le vieron a Acerta Computación para darles en bandeja de plata el contrato de servicios de impresión, digitalización y fotocopiado? La oferta de esta empresa propiedad de José Vázquez y que dirige el ex director de Tecnologías de Información del propio SAT, Santiago Rodríguez, fue la más cara de las tres presentadas. En el nivel máximo alcanzó un monto de mil 275 millones de pesos, contra mil 60 millones de HP que dirige aquí Carlos Cortés y mil 89 millones de Mainbit, que encabeza José Antonio Sánchez. Lo que resulta incomprensible es que Acerta haya ganado hasta 215 millones de pesos más alto que HP, que entró directo, es fabricante y dueño de la tecnología.

DCI CONSULTING GANÓ un contrato del IMSS para cursos de inglés a médicos, a pesar que incumplió 12 de los requerimientos de la licitación. Se ubica en un departamento de la Colonia Narvarte, no tiene página de internet ni plataforma propia. No acreditó personal calificado y entregó una constancia falsa de no adeudo de impuestos. Carece de acreditación oficial de la SEP y nunca ha dado cursos de inglés a la escala que estableció la convocatoria: 5 mil personas simultáneamente. El fallo se notificó el viernes 22 de mayo y 4 días antes DCI fue descartada por incumplimiento. Pero los corruptos del organismo de Zoé Robledo los reinstalaron y adjudicaron.

EN OTRA DE ésas que no suenan lógicas de la 4T, le informamos la semana pasada que la Secretaría de Salud, que dice encabezar Jorge Alcocer, asignó al laboratorio estadounidense Amgen, que dirige Martín Cao, un lote de oncológicos sin cumplir con el requisito de tener los registros sanitarios. Fue un contrato cercano a los 110 millones de pesos contra el que ahora busca ampararse, la suiza Roche que comanda Andrés Bruzual. ¿Sabe quién es el encargado de la logística de Amgen en este contrato? Inlod, una empresa que surgió de la recién cerrada Fármacos Especializados, la distribuidora de Francisco Pérez Fayad.