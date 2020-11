Villarreal-Ancira en 10 días y Romo-Scherer, gestores

Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, y Julio Scherer, Consejero Jurídico, gestionan con Julio Villarreal y Alonso Ancira la devolución de los 200 millones de dólares de la venta de AgroNitrogenados a Pemex el sexenio pasado.

El pago provendrá de la liquidación del 55% de los títulos que Ancira y familia poseen en Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora con más del 60% de las acciones de Altos Hornos de México (AHMSA).

Los abogados y financieros, tanto de Villarreal como de Ancira, establecieron que en los próximos 10 días se cierre el trato que le adelanté el viernes, con el cual un nuevo grupo inversor entrará a AHMSA.

En ese lapso deben firmarse los contratos de venta de las acciones, formalizándose el cambio de control que se dará una vez que Villarreal y socios, entre ellos más acereros de Monterrey, cumplan las condiciones de venta.

La condición más relevante es la liberación de Alonso Ancira, aprehendido el 28 de mayo del año pasado en España, acusado de transferir recursos irregulares a cuentas de la brasileña Odebrecht.

Apenas hace tres semanas Ancira todavía se mostraba reacio a dejar el grupo, pero la entrevista que concedió al periodista Carlos Loret de Mola encolerizó a la 4T, lo que aceleró su extradición a México.

Apretaron al empresario y terminó cediendo: “Yo soy un hombre de negocios, yo negocio todo, menos mi hija”, manifestó a Loret en Palma de Mallorca, donde cumple con una cómoda prisión.

La última vez que se le vio públicamente a Ancira fue el 23 de mayo de 2019. Asistió a la 71 Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero en el Hotel Presidente Intercontinental de la CDMX.

El máximo representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que asistió al evento era Alfonso Romo. También estuvo el senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana, socio histórico de Ancira.

Romo, desde su posición de empresario con fuerte arraigo en Monterrey, también ha sido muy cercano a Villarreal. La pinza se cerró con Scherer, quien fue el que acercó años atrás a Villarreal con el dos veces candidato a la Presidencia López Obrador.

Por eso la operación política-legal-financiera de Romo-Scherer-Villareal-Ancira para resarcir los 200 millones de dólares de la ruinosa venta a Pemex, no pudo venir mejor “como anillo al dedo”.

Los 200 millones de dólares los terminarán pagando los nuevos socios y accionistas de AHMSA en plazos y serán descontados del monto total del valor del 55% de los títulos que Ancira accedió a vender.

Con ello el gobierno de la 4T daría por reparado el daño y la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, extinguiría las acciones punitivas del Estado contra el empresario.

El trato y liberación tiene que cerrarse ante de que concluya el 2020.

HOY A LAS 7 de la noche Raquel Buenrostro mandamás del SAT, Zoé Robledo del IMSS, Carlos Martínez del Infonavit y Luisa María Alcalde secretaria del Trabajo, deberán llegar a Palacio Nacional con una propuesta muy adelantada de Ley de Outsourcing que satisfaga a Andrés Manuel López Obrador. A la reunión también asistirán Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y los líderes del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez; de la Concamin, Francisco Cervantes, y de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. La 4T ofreció al sector privado topar la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) a tres meses en lugar de uno, como está actualmente, y que acepte prohibir la subcontratación. Además que aclare el llamado Padrón de Registro y si en 20 días la autoridad no responde, se aplica una afirmativa ficta. Hasta ahí quedaron las pláticas el sábado. Hoy temprano se retoman y mañana es el último día de negociaciones. El miércoles los diputados aprueban en fast-track y pasa al Senado con la idea de que entre en vigor el 1 de enero próximo.

EL GOBIERNO DE Andrés Manuel López Obrador inició la cacería del que considera socio y prestanombres de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hablamos de Gustavo Cárdenas Moreno, el principal proveedor de armamento en el sexenio calderonista: desde armas de todos los calibres hasta aviones, pasando por helicópteros, drones, tanques, tanquetas, chalecos y todo tipo de uniformes y equipos de asalto. La Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto ya le congeló cuentas bancarias y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, está tras empresas también a nombre de su padre, Gustavo Cárdenas Fuentes. Se indagan las razones sociales del primero, CAMG740923N9A, y del segundo, CAFG280218MH4. La cosa se pone más interesante porque Cárdenas ya mandó mensajes a los muchachos de Alejandro Gertz Manero que los hicieron montar aún más en cólera: a mí no me hacen nada porque me protege Omar García Harfuch. Ni más ni menos que ex colaborador de García Luna y actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Siga este caso porque ya está prendiendo.

LE DECÍA EL fin de semana que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio portazo a BlackRock en la licitación para modernizar la Línea 1 del Metro. La gestora de fondos que lleva aquí Sergio Méndez sabía que no podía competir con CRRC Zhuzhou. La oferta de CAF de 46 mil 657 millones de pesos que respaldaban, nada podía hacer frente a la de los chinos de 32 mil 219 millones. Por ello buscaron días antes del fallo una reunión con la directora del Metro, Florencia Serranía, solo para preguntar si la propuesta la podían hacer en Udis, pues había manera de reducirla y entrar a una puja en reversa. Pero las huestes de Serranía no contestaron y terminaron asignando el viernes a CRRC. El director de CAF, Maximiliano Zurita, ya dejó entrever que la oferta tan barata de los asiáticos hace incosteable la compra del material rodante, el sistema de control y los trabajos en vía, así como los tiempos de ejecución y de transferencia tecnológica.

LA SEMANA PASADA Grupo SRS, de Estela Romero Bringas y sus hijos Miguel Ángel y Alfonso Celis Romero, publicaron un comunicado dirigido a proveedores, clientes, colaboradores y acreedores, en el que señalan que la demanda de nulidad del testamento de la dueña del tercer grupo productor de huevo del país, Socorro Romero Sánchez, carece de sustento. Aquí le informamos el 4 de noviembre sobre ese último capítulo de la trama de estos empresarios poblanos, luego de que en septiembre un juez de Tehuacán instruyó el embargo precautorio de todos los bienes derivados de la sucesión. Los Romero-Celis rechazan que se hayan intervenido, bloqueado o inmovilizado cuentas del grupo. Se pelea una herencia de 600 millones de dólares de la fundadora de El Calvario.

YA ES PÚBLICO que el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que encabeza Rafael Anzures, concedió suspensiones en los juicios contenciosos que promovieron Pisa y Dimesa contra las inhabilitaciones y multas que ordenó la Secretaría de la Función Pública. El despacho de abogados que contrató el grupo de Alfonso Álvarez Bermejillo y que logró el recurso que le recetaron a Irma Eréndira Sandoval, fue Lazo, Villa, Moel y García. En específico el litigante al frente del caso es Rodrigo Lazo Corvera. Las farmaceúticas de Guadalajara fueron impedidas de participar en licitaciones públicas durante dos años y seis meses y sancionadas con dos millones 300 mil pesos.