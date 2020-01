Y llegaron los chinos

Fue en junio del año pasado cuando anticipamos aquí que la 4T impondría un reto a los arrendadores de vehículos con un nuevo esquema de contratos gubernamentales.

La entonces Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, rompería los equilibrios de proveedores que surgieron en el gobierno de Felipe Calderón y continuaron en el de Enrique Peña Nieto.

En menos de un año el nuevo régimen inauguró licitaciones internacionales que desarticularon concentraciones, lo que abrió la puerta a los chinos, que hasta entonces estuvieron acotados.

El arrendamiento de 800 camiones de carga y gran carga en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es apenas un indicio de los cambios que se avecinan en el mercado de automotores.

Precisamente las marcas de origen chino se preparan para tomar una importante participación dentro de las más de 40 mil unidades que se comercializan de manera anual en el país.

Foton Motor es proveedora de hasta 65% de los vehículos que Jet Van Car Rental pondrá a disposición de Segalmex para distribuir productos alimenticios a las más de 27 mil tiendas de Diconsa.

La firma china proveerá 410 rabones 4x2 modelo Aumark S12, y 50 tractocamiones 6X4, modelo EST-A para cumplimir un contrato de servicio por cuatro años con las huestes de Ignacio Ovalle.

El fabricante Foton Motor, que representa José Centeno, y el arrendador Jet Van Car, que preside Cuauhtémoc Velázquez, se embolsarán un negocio por más de mil 700 millones de pesos.

Tanto el Aumark S12 como el EST-A son modelos desarrollados por los chinos en alianza con la norteamericana Cummins, para el caso de los motores, y con la alemana Daimler, en la carrocería.

Cuentan con certificación de emisiones Euro 5 de cumplimiento de la NOM-044 e integran componentes de marcas en México como transmisiones ZF Traxon, ejes Dana y sistemas eléctricos Bosch.

Para asegurar el servicio a Segalmex se ofrecieron cinco distribuidores únicos ubicados en la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Cancún.

Además, 84 centros de servicio de la marca Cummins especializados en tecnología Foton que aseguran la cobertura de mantenimiento y refacciones para los automotores en todo el país.

Las primeras 50 unidades, pactadas para entregarse antes del pasado 31 de diciembre, llegaron a tiempo para ponerse a disposición de los operadores de Diconsa.

Seis cajas graneleras de manufactura mexicana no estuvieron listas en los tiempos establecidos del contrato y le costarán a Jet Van Car Rental sanciones por siete días de retraso.

Para Foton Motor, el principal productor de camiones chino con una experiencia de 23 años en la industria automotriz, es la primera incursión fuerte en nuestro país.

Durante estas dos décadas ha registrado ventas acumuladas por 9 millones de vehículos en 110 países y un valor de marca mundial cercano a los 17 mil millones de dólares.

Foton Motor es propiedad de Beijing Automotive Group, mejor conocido a nivel internacional como Grupo BAIC, que encabeza Zhang Xiyong. Es también una empresa de propiedad estatal.

En esa tesitura, cuenta con acceso a apoyos crediticios del poderoso Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el más grande del planeta, mismo que llegó a México hace apenas 4 años.

EL JUEVES 2 de enero Pemex, que dirige Octavio Romero, empezó a regularizar pagos a contratistas de la refinería de Dos Bocas. Al final la secretaria de Energía, Rocío Nahle, cabildeó y operó para que su par, Arturo Herrera, liberara 2 mil 500 millones de pesos. No fue nada fácil, pues desde finales de noviembre el titular de Hacienda detuvo todos los pagos en el sector federal para cerrar 2019 con superávit. En el caso de esta obra había ya amagues de paros de la estadounidense KBR y la holandesa Van Oord. La primera, que representa Dante Caravaggio, exigía 900 millones de pesos, y la segunda, de Pieter Van Oord, mil 100 millones. También a la coreana Samsung que lleva Jae Jun Yoo le adeudaban mil 300 millones y a ICA-Fluor, que encabeza Guadalupe Phillips, 500 millones de pesos más.

LOS DÍAS 26, 27 y 30 de diciembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debió recibir ofertas por los tramos en los que se dividió el Tren Transísmico. Por lo que se sabe, la ruta que unirá los puertos de Coatzacoalcos con Salina Cruz se dividió en 5 tramos cuyos costos de modernización y rehabilitación ascienden, en promedio, a 700 millones de pesos. Algunas de las empresas que ya se acercaron a Rafael Marín Mollinedo, encargado de este otro megaproyecto insignia de la 4T, son Grupo México de Germán Larrea, Kansas City Southern que dirige José Zozaya, Avanzia de Florentino Pérez, Mota-Engil que preside José Miguel, Promecap de Fernando Chico Pardo y Carso de Carlos Slim.

EL ISSSTE, QUE mal dirige Luis Antonio Ramírez, está por asignar un contrato de 129 millones de pesos, antes de IVA, a Agroasemex. Así es, leyó bien: la aseguradora del campo que dirige Francisco Javier Delgado para que dé una póliza de seguro todo bien y todo riesgo a primer riesgo para amparar un mínimo de 900 mil 890 y un máximo de millón 71 mil 429 viviendas adquiridas, construidas, reparadas, ampliadas o mejoradas con créditos otorgados a través del Fovissste, que maneja Agustín Rodríguez, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de este nuevo año y el 31 de diciembre del 2020. En el ISSSTE se autoengañan creyendo que obtienen ahorros porque les cotizan bajo. Le daremos detalles.

AL FINAL SE pospuso para este mes la presentación de la propuesta de reestructura financiera de Senda. La empresa de Jaime Rodríguez y que dirige Ricardo Clausse tenía previsto entregarla en diciembre. Parece que no hay mucho convencimiento entre el sindicato de bancos acreedores que lidera BBVA, al mando de Eduardo Osuna. Y es que el principal grupo de autotransporte de pasajeros del norte pide un plazo de unos 16 años para liquidar cerca de 3 mil 500 millones de pesos. ADS, de Isauro Alfaro y Ricardo Dávila, que fungen como asesores financieros, no ofrece un Plan B. El único incentivo es que no otorgan ninguna quita.

Y YA QUE hablamos del BBVA, en la víspera de la Navidad se informó que Cristina de Parias será la nueva consejera de la subsidiaria en México. Desde 2014 la ejecutiva llevaba el timón del banco en España y se le atribuye el despunte de los negocios digitales. La sustituye Peio Belausteguigoitia. El nombramiento de De Parias no implica, al menos en el corto plazo, ningún cambio en el managment de la filial mexicana. Eduardo Osuna se mantiene como director general y Jaime Serra como presidente ejecutivo del grupo.