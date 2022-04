EI costo de la inmovilidad

audima

MUCHO ANTES DEL revés a la iniciativa de reforma energética, el gobierno de México ha mantenido una estrategia para estatizar todas las formas de energía: la inmovilidad.

Por ejemplo, la Secretaría de Energía de Rocío Nahle no ha renovado permisos de importación y exportación de hidrocarburos, dejando vigentes unos cuantos de refinadores estadounidenses y europeos.

La Comisión Reguladora de Energía ha clausurado 15 instalaciones, entre terminales de almacenamiento y de trasvase, además de dejar con poca inversión otras, como el Centro Procesador de Gas de Burgos.

En cuanto a la energía eléctrica, el mismo regulador que encabeza Leopoldo Menchi no ha otorgado nuevas concesiones, ni permite el autoabasto, lo cual llevará a apagones e inversión limitada en el país.

A la parálisis se suma ahora la minería, con la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, reservada para el Estado, de acuerdo con la iniciativa recién aprobada por Morena y satélites.

Pero la explotación del litio requerirá una alta especialización, lo que lo vuelve poco rentable en casos como la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, cuya versión se quiere tropicalizar en México.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pone de ejemplo lo que hizo Evo Morales con el litio, sin reparar que dicha empresa estatal boliviana lleva más de diez años sin ser rentable.

No queda claro entonces cómo la estrategia de inmovilidad apoya la tan codiciada “autosuficiencia”: cómo se alcanzará si cada vez dependemos más de la importación de gas a Estados Unidos.



LA FISCALÍA GENERAL de la República (FGR) volvió a judicializar ayer la denuncia de Juan Collado Mocelo. Ahora bajo la causa 130/2022, los pupilos del fiscal Alejandro Gertz Manero fueron a inculpar con los mismos delitos a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Issac Pérez Rodríguez y el financiero David Gómez Arnau, pero en el Reclusorio Sur. La FGR ya solicitó al juez una nueva fecha de audiencia. La ley prohíbe que se cambie de juez, pero ya ve que con eso de “nada de que la ley es la ley”, pues todo se puede, hasta encontrar un juez a modo. Este nuevo movimiento en contra de los litigantes da la impresión de que la Fiscalía esté recurriendo desesperadamente a todas las posibilidades que tiene.



POR CIERTO QUE el martes de esta semana, la FGR lanzó la convocatoria para la construcción y adecuación del llamado “Parque Nacional de la Justicia”. Se trata de lo que será la nueva sede de esa organismo en el número 1375 de la Carretera México-Toluca. Las nuevas oficinas administrativas de la FGR se estima que tendrán un costo cercano a los mil millones de pesos. Vaya apuntando como seguros interesados a ICA de Guadalupe Phillips, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Idinsa de Víctor Ortiz, CGAL de Hilario Orozco, GIA+ de Hipólito Gerard, Indi de Manuel Muñozcano y Mota-Engil de José Miguel. El lunes será la primera visita al lugar de la obra, el 4 de mayo la junta de aclaraciones y nueve días después la presentación y apertura de ofertas.



LAS CADENAS DE autoservicio van a ser las más afectadas con este plan de contención de la inflación que dará a conocer el próximo miércoles Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde existe el margen para un ajuste de 20 %, no tanto entre los productores. Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Comercia Mexicana de Santiago García y Chedraui de José Antonio Chedraui ya alistan estrategias internas para controlar precios sin que estos se estresen, como muy previsiblemente sucederá en otros casos con las peticiones que están haciendo desde las secretarías de Economía de Tatiana Clouthier y Hacienda de Rogelio Ramírez de la O.



YA TRASCENDIÓ QUE Grupo Radio Centro, que preside Francisco Aguirre, se está desinvertiendo de la televisión para concentrarse en lo que siempre ha sido su fuerte: el negocio de la radio. La Octava fue un proyecto muy costoso en el que se embarcó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que no resultó rentable y sí erosionó al resto de sus empresas. Por ahí empezó a sonar fuerte que un muy posible comprador que ya se les acercó es el famoso Remigio Ángel “el Fantasma” González. Se trata de un exitoso radiodifusor mexicano con estaciones en Sudamérica y algunas en el sureste mexicano. Tiene su centro de operaciones en Miami, Florida. No lo pierda de vista.



A PROPÓSITO DE la radio, hoy se cumple una semana de la firma del acuerdo entre Grupo Prisa, Corporativo Coral, Crédito Real y Barrister Services. Se trata de los cuatro accionistas que quedaron en Radiópolis. Hay pendiente la conformación de un nuevo Consejo de Administración, el cual deberá quedar integrado en los próximos días. Tendrá cinco asientos, dos de los cuales serán españoles representando a la Cadena SER y tres mexicanos, uno de los cuales ya es Javier Mondragón por Barrister. Miguel Alemán y Ángel Romanos son los que aún no nombran a sus representantes consejeros.