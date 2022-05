Los presidenciales de oposición

audima

LOS PRESIDENCIALES DE la oposición y sus redes sociales. El líder es Ricardo Anaya, con 3 millones 531 mil 401 seguidores. Le sigue el gobernador de Nuevo León, Samuel García con 3 millones 367 mil 533. En un tercer sitio aparece Margarita Zavala con 2 millones 315 mil 58 personas, seguido del priísta Miguel Ángel Osorio Chong, con 2 millones 45 mil 588 personas.

En cuarto sitio apunte al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con 2 millones mil 952 internáutas y debajo de él el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con 885 mil 277 seguidores.

La lista continúa con Enrique de la Madrid que cuenta con 873 mil 692 seguidores, Alejandro Murat con 720 mil 892, Marko Cortés con 679 mil 144 y Gustavo de Hoyos en noveno lugar con 598 mil 14 personas.

El mapeo digital es con corte al 30 de abril e involucra a las tres principales plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, que si se diseccionan arroja datos igualmente ilustrativos.

Por ejemplo: Anaya es líder en Facebook, segundo en Twitter y tercero en Instagram; Margarita es la mejor posicionada en Twitter, pero la cuarta en Facebook y se cae hasta el séptimo en Instagram.

Samuel García es el principal en Instagram y el segundo en Facebook pero se derrumba hasta el sexto en Twitter, mientras que Alfaro es tercero en Facebook y Twitter y cuarto en Instagram.

El empresario que mejor posicionado está en el mundo digital es Ricardo Salinas Pliego. Hasta abril tenía un millón 18 mil 69 seguidores en Twitter, 260 mil 873 en Facebook y 185 mil 558 en Instagram.

Emilio Azcárraga Jean posee un millón 210 mil 592 en Twitter, pero sin presencia en Facebok e Instagram; Carlos Slim solo tiene 381 mil 871 en Twitter y también no tiene presencia en Facebook e Instagram.

Carlos Hank González sí tiene presencia en las tres redes sociales: 109 mil 496 en Facebook, 48 mil 677 en Twitter y 17 mil 618 en Instagram.

MÁS QUE LOS hermanos André y Max El-Mann, dicen que el objetivo real de revivir la vieja denuncia por lavado de dinero y fraude fiscal que a los empresarios inmobiliarios les metió Santiago Nieto hace dos años, es el Fiscal General de la República. Se conoce que hay molestia contra Alejandro Gertz Manero en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Algunos ministerios públicos están siendo presionados para que acaten instrucciones que se niegan a adoptar por irregulares. Pero si no lo hacen les abren carpetas en el Órgano de Control Interno. El ruido a los El-Mann no le hace bien al Fiscal por aquel raro criterio de oportunidad que les dio.

FUENTES FEDERALES NOS informan que la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, acaba de judicializar nuevamente a Juan Collado Mocelo por un nuevo delito, ahora de peculado ante un Juez de Distrito en el Estado de Morelos, que pidió auxilio a un Juez de la Ciudad de México para que celebre audiencia inicial para formular la imputación el próximo 23 de mayo. El afamado abogado ya enfrenta una denuncia por lavado de dinero y delincuencia organizada de la misma FGR, situación que lo tiene privado de su libertad desde hace más de dos años en el Reclusorio Norte. Se supone que el Fiscal Gertz le había ofrecido un criterio de oportunidad.

POR NO EXISTIR materia, el ex encargado de la PGR, Alberto Elias Beltrán, se desistió del juicio de amparo y del recurso de revisión que se ventila ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Arturo Zaldívar. Elías Beltrán no tiene intención de continuar dicho proceso por no haber ni materia, ni violación a sus derechos constitucionales, ni actos de molestia por parte de FGR en la investigación que realiza a su patrimonio y que, aparentemente, está por concluir. En este sentido, el ex funcionario manifestó a la ministra Norma Lucia Piña que no continúe con el estudio y resolución del recurso de revisión que remitió un Tribunal Colegiado a la SCJN el pasado 30 de marzo.

LAS FISCALÍAS GENERALES de la República y de la Ciudad de México, que capitanean respectivamente Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy Ramos, no han presentado ningún avance en la investigación contra Coca Cola por presunto fraude valuado en 345 millones de dólares. Con todo y la recomendación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar el proceso, después de la denuncia pública presentada por José Antonio del Valle Torres, director general de Go Gaba, donde destaca la dilación que ha caracterizado a este asunto desde que inició hace ya prácticamente cuatro años. Hablamos del robo de propiedad industrial que habría cometido Coca-Cola.

HOY HABRÁ CONSEJO en Altán. Estamos a casi nada de que concluya la negociación con los acreedores. El rumor en la víspera es que supuestamente este día Bernardo Sepúlveda presentaría su renuncia a la presidencia del Consejo de Administración de la compañía. No hay tal. El secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Miguel de la Madrid está entregado de tiempo completo a resolver este expediente. Los prestamistas ya están casi alineados por completo. Altán está por obtener un nuevo crédito en posesión del deudor (DIP) hasta por 200 millones de dólares. Bancomext-Nafin que dirige Juan Pablo de Botton y Banobras de Jorge Mendoza aportarán cojuntamente cien millones.