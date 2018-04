De 1988 y 2018

En 1988 hubo tres candidatos presidenciales: Manuel Clouthier por el PAN, Carlos Salinas de Gortari por el PRI y Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional (FDN). El presidente de la Comisión Federal Electoral (antecedente del IFE e INE) era el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Desde hace 30 años se sigue cuestionando la legitimidad de esa elección. Para muchos panistas y militantes de los diversos partidos de izquierda que surgieron del FDN, hubo fraude. Todos ellos acusaron a Bartlett de ser el orquestador de ese fraude.



En París, en los cincuenta, vivían en la Ciudad Universitaria y estudiaban en la Universidad de La Sorbonne, Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, y un sinaloense, el notario Octavio Rivera Farber, que obtuvo el título de Doctor en París. Treinta años después, Muñoz Ledo y Cárdenas enfrentaron en la elección presidencial de 1988 a Bartlett. Lo acusaron de cometer fraude electoral. Desde los primeros años de su sexenio, el presidente Salinas de Gortari presenta al Congreso una serie de reformas constitucionales y nuevas leyes que fueron el inicio de la construcción de un régimen democrático y el nacimiento del IFE ahora INE. Hoy, los mexicanos vivimos en un régimen democrático. Ahora gana la elección quién tiene más votos. Los cuentan ciudadanos, no el secretario de Gobernación, cómo en 1988.



En una visita como secretario de Educación a París, puesto en el que lo nombró el presidente Salinas, Bartlett se reunió con estudiantes de Doctorado. Muchos de mis compañeros lo increpaban, al participar resalté la importancia de la reforma electoral y la continuidad institucional lograda por el sistema político mexicano. Ayer, en EL DEBATE, ese mismo Bartlett, acusado históricamente por Cárdenas y Manuel Clouthier del Rincón, por panistas, militantes del PSUM, PRD y PT, anuncia en su editorial “El fraude electoral y el INE”. Es una incongruencia histórica. Es algo que debe discutirse en la academia. Pero también en la arena político electoral. Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo siguen en la política. Tres de los hijos, del fallecido Clouthier, son figuras emblemáticas de las campañas: Manuel, candidato independiente a Senador en Sinaloa; Tatiana, coordinadora de campaña de Andres Manuel López Obrador; y, Rebeca, candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García en Nuevo León. Alguno de ellos, responderá a Bartlett. O bien, sólo queda recordar la liturgia católica.



DE MARÍA MAGDALENA

Según diversas fuentes sagradas de la religión católica, María Magdalena fue: “La mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación, en un episodio que sólo relata el Evangelio de Juan”. “De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Se añade que anteriormente había sido curada por Jesús: Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos: María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Lucas 8:1-2”. Esta santa fue, según textos religiosos sagrados, una mujer cuyo encuentro con Jesús le redimió de sus pecados. Algunas referencias la señalan cómo prostituta, otros cómo adultera, otros cómo que era poseída por demonios.



Quizá, sólo quizá, Bartlett, tuvo un encuentro cómo María Magdalena, tendría que ser resucitación de Cristo, pues ya murió. Bartlett conocía a Nietzsche cuándo se le conoció en París, así que ya está enterado que Dios ha muerto. En fin, quizá un día haya la ocasión de volverlo a encontrar en un ambiente académico y preguntarle, o al menos, como editorialista: ¿qué cambió?



PÁRRAFOS: DE MEADE Y MADRES SOLTERAS TRABAJADORAS

En su visita a Mazatlán el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo un evento con trabajadores de la empresa atunera Pinsa. En su mayoría eran mujeres. Más de tres mil mujeres ordenadas y atentas a los pocos minutos que duró el discurso de Meade. Antes de iniciar con cifras, hizo unas preguntas: ¿cuántas son madres solteras? ¿Cuántas son el sustento de su hogar? ¿Cuántas tienen hijos estudiando? Las repuestas fueron abrumadoramente mayoritarias entre las miles de mujeres. Lo mismo las ataviadas con uniforme de oficina que las que estaban en uniforme de línea maquiladora. Entonces, el candidato explicó la importancia de que los jóvenes terminen la preparatoria, para oportunidad de empleo, mejor nivel salarial acceso a satisfactores. La propuesta fue impulsar políticas públicas que les permitieran apoyar a sus hijos en esa meta. Otra de sus propuestas, fundamentales y puntuales, debe resaltarse: “Haremos compatible la vida familiar y laboral con guarderías de tiempo completo con la educación preescolar para sus hijos, incluyendo horarios nocturnos”. Y, otra que no se dice, no se menciona, pero que está ahí en cada mujer trabajadora, que además de cuidar su hogar, hijos y sus seres queridos adultos mayores. El candidato Meade hizo una propuesta puntual: “Casas de Día para el Adulto Mayor para apoyar a las mujeres que actualmente se dedican a su cuidado”. Esas tres propuestas, se pudo observar, llegaron a las mujeres trabajadoras. Lo escucharon con atención y comprensión. Luego, vino el toque de la bocina del atunero y desde ahí el saludo del dueño de Pinsa, Leovigildo Carranza, y de Meade: las trabajadoras mostraron la empatía con esas propuestas, le repetían que votarían por él. Se sonrojaban al abrazarlo y darle o recibir el beso en la mejilla. Fue un momento de empatía y encuentro entre un político tecnócrata y las mujeres ciudadanos y trabajadores, responsables de sus hogares, madres solteras. Cómo millones de mexicanas.

