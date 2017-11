De 74% más mujeres asesinadas y frivolidades

En el aula, después de comentar el alza de feminicidios en Sinaloa, una alumna dijo: “En que andarían”. La respuesta fue categórica: nadie, nada, puede atentar contra un niño, joven, mujer, hombre, de cualquier edad. Ande en lo que ande. Ande cómo ande. Ande con quién ande. Nadie. Nadie, puede tocar ni un pelo de una mujer si ella no quiere. Nadie.



Es un derecho constitucional, debe ser protegido y asegurado por el Estado. No hay gobierno si ese principio de derecho a la vida e intimidad no es respetado. Ayer, se llegó a la cifra de 80 feminicidios en Sinaloa en lo que corre de 2017.

Las cifras de la Fiscalía General de Sinaloa, en 2016, señalan 46 feminicidios. Lo que da un aumento de 74% del año pasado al 21 de noviembre de este año.

Está vulnerada la sociedad sinaloense. 80 familias enlutadas. Hijos sin madre, padres sin hijas, madres desconsoladas y huérfanas en la repetición, una sociedad sin tranquilidad. Humillada y ofendida.

La labor de gobierno es hacer cumplir el contrato social. El gobernante debe de enfocarse en eso. Algunos, en vez de eso, se dedican a hacer vida social.

Es algo muy diferente. Un amable lector, envió una nota a esta columna criticando la vida social del gobernador Quirino Ordaz Coppel: “Podrías agregar la frivolidad a la descripción del estilo de gobernar, porque en menos de un mes ha aparecido en cuatro programas de banalidades televisivas de presencia nacional.

De los costos por las transmisiones ni hablar, han de ser gratuitas dado el interés de los medios.” Hasta ahí el comentario. Por otro lado, no puede dejar de observarse la actividad del gobernador en eventos privados. No hay nada que festejar, en eventos privados al participar el gobernador son públicos. Ahí, hay risas, gozo y alegría.

El gobernador recibió el mandato de la mayoría de los sinaloenses para que todos, los más de 3 millones de sinaloenses, vivan sanos, libres, seguros, alegres, educados y con los medios suficientes para subsistir.

Ese es su trabajo, todo el día, todos los días mientras dura su mandato. El protestó ese encargo. Fue investido porque pidió a los ciudadanos su voto.

Es el gobernador, la más alta autoridad del gobierno en Sinaloa. ¿Dónde está el puro Sinaloa para las 80 familias de las mujeres asesinadas? ¿Qué brazo y puño quiere levantar el Secretario de Turismo del gobierno federal, mientras grita puro Sinaloa, para festejar esas tragedias? ¿Van a pasear por el malecón de Mazatlán alegres esas familias? Ya el voto lo hizo gobernador. Tiene la representación de todos los sinaloenses.

No necesita más. Ahora debe de gobernar: darle seguridad a sus gobernados. Los múltiples casos de ex gobernadores perseguidos por la justicia deben de ser una muestra para todos los gobernantes.

Del PAS y coalición electoral

El Partidos Sinaloense (PAS), en el país, es el instituto local con mayor peso electoral. Más de 200 mil votos lo vuelven el actor más codiciado en el Estado. Se menciona la posibilidad de una coalición con el PRI para la elección del 2018.

Lo que abriría la posibilidad de participar con candidatos del PAS en las elecciones federales. Esto le haría cargar con los negativos del PRI. Primero, en todas las encuestas, la calificación del Presidente Peña Nieto es históricamente la más baja.

Segundo, el PRI tiene menos de 20 puntos en la mayoría de las encuestas, con lo que puede salir en tercer lugar. A partir de estos números: ¿Cuál sería el aliciente para el PAS de una coalición con el PRI.

El porcentaje del PRI en la elección de gobernador fue producto de la confluencia de todas las corrientes políticas priistas. No fue el caso, por ejemplo, en Mazatlán, donde la diferencia con la elección de alcalde fue abismal.

Además, está el caso de 2010, cuándo una escisión de facto del PRI llevo a la coalición PAN-PRD a la gubernatura. Una coalición con el PAS haría al PRI dar espacios a ese partido local desplazando líderes de corrientes priistas.

En ese caso: ¿Se mermarían los 382 mil votos del PRI en 2016? Se seguirá este análisis.

Párrafos: De aspirantes priistas al Senado

Hay tres aspirantes al Senado que se mencionan insistentemente: Gerardo Vargas Landeros, Sergio Torres Félix y Mario Zamora Gastelum. Son trascendidos.

El tercero se ve lejos de poder desvincularse de uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI. El segundo, en el desfile del pasado 20 de noviembre tuvo manifestaciones en su contra, ¿espontaneas? El primero, conserva presencia estatal por su anterior encargo.

La opinión del gobernador contará, sin duda. No definitivamente como la opinión del Presidente Peña Nieto en la candidatura presidencial de ese partido, pero contará.

También, la equidad de género a observar en las candidaturas podría hacer que en Sinaloa, una entidad con aproximadamente el 2.5% del padrón electoral, el PRI decidiera postular a dos mujeres.

Finalmente, hay muchos otros políticos priistas que suenan y quieren ser candidatos a senador: Jesús Vizcarra, dos exgobernadores, Juan S. Millán y Jesús Aguilar, Heriberto Galindo, David López, Jesús Valdez, Héctor García Fox, Germán Escobar, Gonzalo Gómez Flores, Carlos Almada.

Más los que cada uno guste anotar.