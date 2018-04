De Biva y la AMIB

Voceros de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva) nos mandan decir que actualmente hay 28 intermediarios conectados. La mayoría a través de la nueva red bursátil y otros por enlace directo a su centro de datos (“colocation”).



Que solamente faltan dos empresas por enlazarse, mismas que consideran “estarán listas próximamente”. Nunca dicen los emisarios de Santiago Urquiza quiénes son y cuándo se conectarán. Que Biva no cobra costos de conexión. Que hay un costo de membresía que es más de 50% económico de lo que cobra la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán y dirige José Oriol Bosch.



Con relación a los costos, dicen que entienden que son “significativamente” menores a los que mencionamos aquí, que fluctúan entre 4 y 25 millones de pesos, dependiendo el tamaño y requerimiento de la casa de bolsa (tampoco precisan el costo). Dicen también que una proporción importante de los costos es por requisitos regulatorios ajenos a Biva y por actualización de sistemas en algunas intermediarias.



Y ya que hablamos del mercado bursátil, debemos precisar también que José Méndez Fabre en realidad lleva siete años al frente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Fue electo presidente del Consejo en 2010, cuando las casas de bolsa se iban rotando la presidencia conforme a la influencia que tenía una u otra intermediaria.



En el tenor de “presidente honorario”, mantuvo sus facultades y responsabilidades de Finamex, la intermediaria de Eduardo Carrillo, que fue la que lo propuso. Las casas de bolsa decidieron reelegirlo cuatro años consecutivos. Pero a partir de 2014 la asociación modificó estatutos e introdujo la figura de presidente ejecutivo.



Méndez Fabre fue reelecto nuevamente, hasta ahora que el 26 de abril próximo sus 34 agremiados votarán si lo mantienen, en realidad, por un noveno año más. Ayer le refería que Humberto Cabral, director de Accival, es un candidato que impulsan algunas intermediarias.



SALUD PRINCESS

No hace mucho le decíamos de las negociaciones que Juan Antonio Hernández sostiene con Alejandro Burillo para mover la sede del Abierto de Tenis a un nuevo recinto, más amplio y acondicionado. La intención es abrirlo en el 2020. El de Autofin desarrolla un ambicioso programa de inversión de unos mil millones de dólares en Acapulco. Su megaproyecto Mundo Imperial contempla también la construcción del llamado “Centro de Salud Princess”, que incluirá residencias para adultos mayores y un hospital de última generación con certificados de organismos médicos de Estados Unidos y Europa. Su objetivo es hacer del puerto un destino competitivo de turismo médico. Plazas como Tijuana y Monterrey han ganado mercado.



FONATUR ASISTE

Un actor relevante de la XLIII edición del Tianguis Turístico que ahora se realiza en Mazatlán, es Fonatur. Su director, Miguel Alonso Reyes, participa en la reunión de la Comisión de Turismo de la Conago y tuvo encuentros con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y Guerrero, Héctor Astudillo, para tratar temas relacionados con los centros de Huatulco e Ixtapa, respectivamente. Junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, presentará avances del centro Playa Espíritu, donde se mostrarán los datos de inversión realizada, las acciones ambientales que han llevado en conjunto con la UNAM y la presentación de los primeros 32 lotes que se pondrán a la venta con usos de suelo hoteleros, residenciales y mixtos.



IGUAL GINGROUP

También presentes en dicho tianguis los de GINgroup. La firma de Raúl Beyruti presentó “Conéctate al Turismo”, que permitirá vincular ofertas de empleo en puestos operativos dentro de la industria turística en México con aquellas personas que están en búsqueda de una oportunidad laboral en el sector. GINgroup se suma a este esfuerzo compartido e impulsará, con su programa de capacitación, el fortalecimiento del talento humano para la atracción de personal, mediante la administración de capital humano que laboran, y que incluye, entre otros rubros, certificaciones, seguros y valores agregados, únicos en el mercado. Su objetivo es incorporar nuevas tecnologías, mejores salarios y optimizar la calidad de vida de los colaboradores.



MÁS DE REPSOL

Repsol, que lleva Esteban Gimeno, cuenta ya con 13 gasolineras en el Valle de México y le adelanto que hoy anunciarán que se suman siete nuevas estaciones en Baja California Sur, con lo cual tienen planeado llegar a 50 gasolineras en las próximos semanas con los acuerdos firmados con el sector empresarial. Estas se complementan con las del sureste mexicano que le había comentado en este espacio. Esta expansión en los últimos dos meses forma parte de su estrategia de negocio en el país, donde tiene estimado realizar una inversión de ocho mil millones de pesos para en el 2022 llegar a entre 200 y 250 estaciones. La española tiene como objetivo capturar entre ocho y 10% de este mercado en cinco años.



COSMOPOLITANA

Vaya golpazo para los hermanos Luis y Anuar Maccise. Estos empresarios eran los beneficiarios del contrato de proveeduría de alimentos escolares en los planteles educativos y también de los cárceles mexiquenses. Los otorgó Eruviel Ávila. Sin embargo, con la llegada de Alfredo del Mazo Maza el negocio fue redireccionado a Jack Landsmanas, el dueño de la Cosmopolitana. Lo asombroso es que este avezado hombre de negocios, que también tiene excelentes relaciones con el ex jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, logró en el caso del Estado de México un megacontrato de tres años cercano a los 60 mil millones de pesos. Lo escandaloso es que ¡ya se habría prepagado!