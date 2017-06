De Chalino Sánchez, matemáticas y mayo

Hace unos días, en el mar, a un lado de las piedras, en el punto (break point), estábamos un trio de tablas (surf) y unos corchos (bodyboard). Estos últimos mucho más jóvenes que los surfistas. Uno de los jóvenes con corcho cantaba, siguiendo la música de una bocina en la playa. Le pregunté qué rola era, y dijo: “un corrido de Chalino Sánchez”. Después de comentar que había terminado segundo de secundaria, le pregunté por su calificación final de matemáticas. Respondió, interrumpiendo la canción, seis. Se le invitó a que subiera a nueve, y que mientras lo lograba, dejará un rato ese y otros cantantes de ese tipo de corridos, y, se dedicará a surfear en el universo de la abstracción matemática.



Paradójicamente, Chalino Sánchez fue asesinado a balazos en Culiacán en mayo de 1992. Ese año, según las estadísticas del Inegi, en Sinaloa hubo 51 homicidios dolosos. En mayo de 2017, según las estadísticas de la Fiscalía General de Sinaloa, hubo 184 homicidios. En la entrega del 4 de junio se reportó que EL DEBATE publicó 186 homicidios, la Fiscalía sinaloense sólo reconoce 184. De 1992 a 2017, en mayo, hubo 262% más homicidios en Sinaloa, según las estadísticas oficiales. Incluso, 2010, el año con más homicidios desde 1990, hubo sólo 147, lo que representa un incremento de 188% en comparación al año en que mataron a Chalino Sánchez en Culiacán. Espero que el joven del corcho, cuándo lea un día esto, saque con sus conocimientos de matemáticas las proyecciones y curvas de crecimiento de estas variables, con otras, de la acción social de Sinaloa. Y no me vaya a contestar que su calificación de matemáticas de tercero de secundaria fue de seis de nuevo o peor, y retador entone el corrido “Soy de rancho”, para concluir su reto con un “sí, señor, aquí, en la playa, hay gobierno”.

DE UNA EXDIPUTADA Y LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

El peso de la ley ha sido implacable con la exdiputada sinaloense, Lucero Sánchez. Es perseguida y detenida por haber usado una credencial falsa para ingresar a visitar un preso en la cárcel. Un delito, sin duda. Ese delito la tiene, hoy, detenida en los USA. Ahora, está siendo vinculada por autoridades norteamericanas por narcotráfico y lavado de dinero (EL DEBATE, 22/Jun/2017). La centralidad de la exdiputada surgió a partir de que decidió hacer una carrera en la esfera de la representación política. Comenzó por buscar el voto de sus conciudadanos en el distrito de Cósala. Fue postulada como candidata a diputada local, en candidatura común por el Partido Sinaloense (PAS) y la Coalición PAN-PRD-PT. Ganó la elección con un cómodo 11% del segundo lugar. El PAS aportó aproximadamente el 45% de sus votos y la Coalición el 55%. Trascendía en los corrillos políticos sinaloenses que podía seguir la postulación como candidata a presidente municipal de Cósala. Pero las averiguaciones de la PGR por el delito mencionado interrumpieron su carrera política. Ahora deberá seguir un proceso legal en los USA y, luego, una vez que concluya eso, presentarse a defenderse en México.



Es fácil que ante una eventual candidatura, por ejemplo, de quien esto escribe, sean revisadas cada una de las acciones y relaciones familiares y sociales. Cuanto y más, que han sido muchas descritas aquí en las colaboraciones semanales. Debe de estar claro que todo se hace público cuándo se va al mercado donde la mercancía es el voto. Se publican acusaciones sin sustento, se manchan historias profesionales, de vida, situaciones familiares, en fin, el escrutinio se mete en la vida privada. Inclusive, se llegan a levantar infundios que quedan en primeras planas de los periódicos, para siempre, en las hemerotecas. Se hacen preguntas, que quedan, para siempre. Y si no se responden, ahí están listas, para volver a presentarse, en caso de que se quiera volver a buscar el voto en una elección.



Nadie, que pretenda la representación política debe de olvidar lo que se trascribió de la sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, la semana pasada: “…los candidatos a puestos de elección popular y los funcionarios públicos “estamos a críticas mucho más altas que el resto de ciudadanos” y si esto deriva en “elecciones duras”, es preferible a coartar la libertad de expresión” (La Jornada, 9- Feb-2016).

PÁRRAFOS: DE 15 POLICÍAS ASESINADOS Y 2 DESAPARECIDOS

Según el periódico Noroeste (22 de junio 2017) iba esa cantidad de policías abatidos por el crimen organizado. De los 717 homicidios reportados oficialmente, a mayo, por la Fiscalía de Sinaloa el 2.4% son policías (incluyendo a los desaparecidos). Es la representación del crimen organizado retando a las autoridades, en particular, y al Estado, en general: No hay ningún límite para el ejercicio de la acción delictiva. Los policías no son barrera. No inhiben. Los matan. Punto. Difícil, muy difícil, explicar a qué vino el secretario de Gobernación a Sinaloa acompañado del general secretario de la Defensa Nacional la semana pasada. Ningún cambio se percibe en las políticas de seguridad pública. Los medios de comunicación siguen con recuentos diarios de siete, ocho, diez, cinco muertos. Siguiendo las esperadas próximas descripciones matemáticas del joven que surfea en un bodyboar: las curvas son ascendentes y la tasa de crecimiento no revierte, 2017 puede acabar como el más violento desde 1990 en Sinaloa. La pregunta queda: ¿a qué vinieron señores secretarios?

[email protected]