De Gavias Grand y atún

En medio de malas noticias sobre la seguridad pública en Sinaloa, en general, y en Mazatlán, en particular, el viernes se dio la presentación de este desarrollo inmobiliario de condominios residenciales frente a la playa. Resalta en el desarrollo turístico del Estado. Este complejo albergará más de 200 unidades habitacionales y comerciales, además, de integrarse al mercado de atención al turista. Por otro lado, del mismo grupo, se construyen cientos de unidades residenciales turísticas en el desarrollo Estrella del Mar. Cientos de empleos en la construcción se pueden observar en las obras. Todo parte de la división turística de la empresa Pinsa. Ahí se produce y comercializa el 55% de la producción de latas de atún en México. Una empresa sinaloense es la que produce más de la mitad de latas de atún que se exhiben en los anaqueles de cualquier tienda de autoservicio, conveniencia o abarrote del país. Así de sencillo, es una empresa de Mazatlán la que pone en el mercado mexicano más de la mitad de las latas de atún: desde el Suchiate hasta el Bravo, del Pacífico al Golfo de México o el Mar Caribe. Lo más importante de este dato es que los mexicanos, en poco más de 30 años, hemos consumido atún y lo estamos haciendo en un 800% más. De 20 mil a 160 mil toneladas de atún. Eso significa más proteína en la alimentación diaria. Esa es un cambio cualitativo en la inteligencia de los mexicanos, que su raíz está en una empresa sinaloense, con asiento en Mazatlán.



Sin duda esa empresa atunera de Don José Eduvigildo “Leovi” Carranza seguirá sus planes de expansión, pero su incursión en el mercado turístico es un ejemplo de la confianza que tienen los capitalistas sinaloenses en su Estado. Y hay que recordar, el capital no tiene banderas, fronteras ni patria: va a donde es posible generar acumulación y plusvalía. Y eso, sólo se da en donde hay condiciones económicas y sociales para ello. El empresario no es ningún samaritano. Es sólo, y solamente, un agente económico que deja impuestos, empleos, y, recoge sus ganancias. Nada más, pero nada menos debe ser.



DE VILLA UNIÓN Y CRISTALES OBSCUROS

Un amigo hotelero dijo un día: nunca puede ir en la misma plana la palabra seguridad y turismo. Apelando al análisis de lo político, que no de la investigación científica, lo que pasó en la principal sindicatura fue un acto de gobierno. El Estado llegó a perseguir y detener a presuntos delincuentes. Ante su negativa, los elementos de seguridad pública del Estado los sometieron y abatieron con el uso de la fuerza legítima del Estado. Eso es Gobierno: No permitir la impunidad de personas que quebranten la ley portando armas de fuego. Así de “Cero tolerancia” deberán utilizar las corporaciones de seguridad pública con todo aquel automóvil que no cumpla con lo que establece la ley en cuanto al polarizado de los cristales. “Cero tolerancia”. Aquél vehículo que no se detenga, deberá enfrentar el sometimiento, implacable, de los elementos armados del Estado. “Cero tolerancia” a quienes violenten la seguridad pública de los ciudadanos. Eso es lo que podrá dar la certidumbre a la actividad turística en Mazatlán y a los otros sectores productivos en Sinaloa.



DE CIFRAS Y “CUCHAREO”

El mes de junio cerró con 172 homicidios, EL DEBATE 1/Jul/2017). A esta cifra habría que sumar la veintena de acribillados en Villa Unión la noche del 30 de junio y madrugada del 1° de julio. La cifra cambia constantemente: medios nacionales hablan de 22, 21; medios locales mencionan 19, 18. En fin, muchos muertos para una noche. Es decir, casi 200 homicidios dolosos en junio de 2017. La línea ascendente de muertos a balazos en Sinaloa sigue. La misma gráfica que publica la Fiscalía General de Sinaloa (FGS) sólo deja asombro:

Estadísticas‎

Delitos de alto Impacto Social ‎(2011-2017)‎

(Actualizado al 31-Mayo-2017)

GRÁFICA COMPARATIVA ‎

Fuente: Fiscalía General de Sinaloa

Mi hermano, Vicepresidente del Inegi, me enseñó hace muchos años el término coloquial que los matemáticos utilizan cuando alguien quiere modificar una estadística para forzar una interpretación, a favor o en contra: “cucharear”. Viene al caso porque a la hora que la FGS decida actualizar la gráfica de arriba y el cuadro que publica con las cifras por mes, tendrá que poner en el cuadro de junio 2017 cuántos de los muertos acribillados a balazos en Villa Unión se suman a los homicidios de junio. Si suman los de Villa Unión, más los policías que no logren recuperarse en los hospitales, entonces, la tendencia sería mucho más alarmante. Claro, siempre podrán “cucharear” los números y sólo poner los datos hasta antes de la balacera de Villa Unión. Aun con ese “cuchareo”, la cifra de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se iría a más de 32. Sólo inferior a 2010, el último año del sexenio de Jesús Aguilar. Es decir, aún “cuchareando” las cifras, a junio, 2017 será el segundo año más violento en Sinaloa desde 1990. Todo el esfuerzo por la seguridad pública de un sexenio dejado de lado. Claro, si no “cucharean”, la cifra pudiera superar, inclusive, 2010.

PÁRRAFOS: EL MOMENTO DEL SUR

Dicen un verso de Violeta Parra: “todo lo cambia el momento cuál mago condescendiente”. En la campaña a gobernador de Don Antonio Toledo Corro, en los mítines de Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán, los oradores (“jilgueros”) decíamos con insistencia antes de la llegada del candidato: “¡Llegó la hora del Sur!”. La referencia era que el candidato del PRI, originario de Escuinapa y exalcalde de Mazatlán, daría un gran apoyo y desarrollo para esa región de Sinaloa. Ahora, viene otra elección: 1° de julio 2018. Siguiendo el verso, en esos municipios de Sinaloa, cabe de nuevo la pregunta: ¿Cuál es el momento del Sur? ¿Quién hará el momento del Sur?

[email protected]