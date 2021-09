De Haití a Kensington: ¿Es real la zombificación?

Gran parte de los fanáticos del cine de horror podrán coincidir que George A. Romero se ganó el título de “El padre de los zombis”, debido a que cimentó las bases de todo un género distinto en el mundo del entretenimiento. Sin duda, las aportaciones de las películas de Romero siguen teniendo influencia en los diferentes medios que presentan a estos muertos vivientes. Incluso la palabra la palabra “zombi” ya es de uso popular y puede tener un significado aplicable a diferentes contextos, por ejemplo, puede utilizarse para referirse a alguien que actúa de manera automatizada y sin razonamiento.

Pero a pesar de que Romero fue quien trajo a las masas esta idea, en realidad fue el escritor William Seabrook quien expuso por primera vez historias que se asemejan a los zombis tal como los imaginamos en la actualidad. Seabrook fue un escritor y periodista estadounidense conocido por su fascinación por temas de ocultismo, metafísica y filosofía. También era conocido por adentrarse en otras culturas y buscar historias poco comunes, una de sus obras más conocidas fue La isla mágica (1929), en la cual narra las experiencias vividas durante su estadía en Haití, en la cual pudo observar practicas esotéricas como el vudú, comúnmente asociada al control de las personas a través de hechizos y pociones de magia negra.

Algunos investigadores como Nathan Kline han tratado de explicar cómo es que se da el fenómeno de la “zombificación” y cómo es posible que los hechiceros vudú tenga “control” sobre sus víctimas o incluso logren “revivir” muertos. En los resultados de las investigaciones de Kline, se encontraron distintas combinaciones de elementos tóxicos que tienen como consecuencia reacciones que explican la zombificación. Incluso se han revelado casos antiguos de zombificación provenientes de Japón y que su origen es derivado a una intoxicación provocada por el pez fugu.

A principios del mes de septiembre se viralizaron algunos videos donde se muestran a personas en “estado zombi” deambulando por la ciudad de Kensington, Filadelfia. Estas escenas impactantes no han sido provocadas por hechizos vudú, sino por problemas de adicción a la heroína y otras drogas duras.

Leer más: Militares deben seguir en seguridad

Si bien, existen muchas cosas sin explicación en este mundo y que a pesar múltiples esfuerzos científicos aún no se obtienen las respuestas esperadas, no cabe duda de que el abuso de sustancias lleva al ser humano a perder la razón y actuar de manera automatizada. Las imágenes de los zombis de Kensington son aterradoras, no por el hecho de ver a muertos vivientes al mero estilo de George A. Romero, sino por la cuestión de que se observan a personas que están muriendo en vida y que difícilmente podrán recuperarla.