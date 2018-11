De Krause en Sinaloa

En EL DEBATE, el domingo pasado, Enrique Krause invitó a los miembros de la academia en las ciencias sociales, que han decidido publicar en los medios de comunicación, a participar en la política militante. Entendiendo por esto ser candidatos a la representación política. Esos académicos científicos hemos decidido, desde los noventas del siglo pasado, participar en diversos órganos del Estado mexicano. Los cuales el régimen político habilitó constitucionalmente cómo autónomos, para ser intermediarios de los intereses en el ámbito federal y en las entidades de la República. Por ejemplo, en la acción electoral, el IFE hoy INE, el Tribunal Federal Electoral, y los órganos y tribunales electorales locales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homologas en las entidades. En la esfera económica: Banco de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica. En transparencia y acceso a la información pública el IFAI hoy INAI, así como los órganos garantes en las entidades. En la esfera de la seguridad pública está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homologas en los estados. En esos variados ámbitos algunos académicos científicos, que publicamos en los medios, hemos participado en la acción política del Estado.

El llamado de Krause es ahora a participar en la busca de la representación política. Competir por el voto para presentar una oferta diferente, fundamentada y con coherencia intelectual. La intencionalidad de Krause está constreñida, acotada, por la tendencia a la oligarquía de los partidos políticos. Krause decidió en su madurez no incursionar en la acción política, prefirió la acción empresarial, buscó la acumulación de capital y acrecentar su bienestar. La validez de esta acción es también la de quienes decidan seguir su propuesta y acceder a luchar por el voto. También, los aludidos pueden no aceptar la oferta de Krause. Primero, muchos pueden analizar y encontrar los errores que comenten los administradores de lo público. Al final de cuentas, eso da el Doctorado, método de análisis: “lo doctor no quita lo pendejo, sólo te da método”. Segundo, hay la posibilidad de ser capaces de entender las políticas públicas y enderezar los objetivos de una manera más coherente.

Tercero, no sólo hay que saber que hay una tendencia a la oligarquía en cualquier organización social, sino las dos conclusiones de Weber en su texto “El político y el científico”: Para el político, la continuidad ante la adversidad como elemento fundamental de la política como vocación. Y, para el científico, trabajar “las exigencias cotidianas”, siempre y cuándo se dé con “el demonio que maneja las hebras de su existencia”. Brincar a la arena pública en busca de la representación política debe ser una decisión que pondrá al académico frente a la exigencia cotidiana de los otros, ya no de la comprobación de su hipótesis. No hay lugar para la especulación, sólo para lo inmediato, lo cotidiano. La praxis. Y eso, sólo eso, compone la agenda de un político que busca la representación de los otros.

De agenda pendiente en Sinaloa

En Sinaloa aún hay espacios que no se han cubierto en la participación de los académicos científicos en órganos de Estado: La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. La Comisión Interinstitucional para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado. En la salud pública, el gobierno de Sinaloa no ha logrado hacer un cambio o incidir en indicadores de desarrollo social. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha nombrado tres secretarios y un encargado de desarrollo social y un encargado en menos de dos años de administración. Independientemente del ejercicio de su derecho de nombrar y remover a los titulares de las secretarias, no hay en Sinaloa una mejoría en los índices del número de enfermos y muertos de diabetes, de obesidad y sobrepeso en la población escolar, en el crecimiento del número de madres menores de 20 años. Estos problemas de desarrollo social no están en la agenda de prioridades del gobierno del estado y se hace necesario un organismo o un sector de la administración pública que se ocupe de una política pública transversal: primero, que haga un ejercicio de análisis de la situación y las diversas instancias gubernamentales que atienden y redundan ineficientemente en estas problemáticas sociales; y, que presente una acción política y de gobierno

Párrafos: De acción contra la penalización del aborto

Las reformas constitucional y legal que penalizan el aborto la promulgó el gobernador de Sinaloa a finales de octubre. Se comentó en este espacio que es facultad de la fracción legislativa mayoritaria de Morena en Sinaloa derogar esa reforma (30/Sep/2018). Sin embargo, Morena se fue por una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con esta decisión Morena no se confrontará: Por un lado, con los sectores reaccionarios y conservadores de Sinaloa. Y, por el otro, con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues fue con el aval del voto de los diputados del PRI y alcaldes del PRI que se logró aprobar esa reforma constitucional. Repitiendo el dicho del presidente Felipe Calderón Hinojosa, “haiga sido, como haiga sido”, ya hay acción de inconstitucionalidad y de acuerdo a los antecedentes, lo más probable es que la SCJN derogue esa reforma y las de las leyes secundarias queden sin efecto. Así, en Sinaloa no se va a penalizar el aborto. Y pronto, si sigue actuando políticamente Morena, será legal el aborto y el gobierno dará las facilidades para su práctica sin peligro para la mujer.