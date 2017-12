De Ley de Seguridad, Eco y la legión de idiotas

Los diputados federales y senadores aprobaron la semana pasada la Ley de Seguridad Interior. De ese momento y días previos se desató una serie de información falsa y manipulada por diversos canales de internet y redes sociales. El colmo fue un mensaje de la mensajería WhatsApp, con una engolada voz, diciendo una sarta de estupideces. Lo que hace recordar a Umberto Eco, en 2015 en Turín. Sentenció el escritor italiano, sobre la información de las redes sociales e internet: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.Si alguien puede hablar en público es porqué se ha ganado ese espacio. Lo público, por definición, es el Congreso, el foro donde se representa al pueblo. Luego, la academia, la cátedra del profesor. Después, la mesa del maestro artesano, las cámaras empresariales por ejemplo, en donde expone quién ha logrado perfeccionar su profesión. Finalmente, el pulpito de aquellos asumidos representantes del más allá, en la Iglesia, parroquia, mezquita o cualquier otro lugar que adore un más allá del aquí y ahora. La libertad de expresión es para todos. Pero cada uno puede decir, lo que puede decir. Como antes en la cantina el borracho del pueblo, y hoy, en las redes, la legión de idiotas y las falsas noticias.Fuera de esos lugares, sólo queda un lugar dónde la voz de cada uno es la mayor representación del poder: el voto. La única igualdad es la que declaró Rousseau: la del día del sufragio universal, el día que votamos. El poder de la acción del voto. Da libertad a cada para decidir quién hará leyes que regirán a todos. Ese día, todos tenemos la voz llena, decidir quién representará a todos. Lo que está fuera es, definitivamente, el coro de la legión de idiotas. El 1° de julio votaremos por presidente, senadores y diputados federales. Quienes no estén de acuerdo con la ley de seguridad interior pueden votar por otros diputados y senadores y pedirles la deroguen o modifiquen. Si lo están, pueden votar por los mismos. Eso es la democracia, el régimen político que consagra la Constitución para México.La Ley de Seguridad Interior aprobada determina que las fuerzas armadas podrán estar en una entidad federativa un año. Cada gobernador deberá pedir la intervención del Ejército y la Armada. Desde ese momento, el ciudadano podrá poner en juicio a ese gobernador por su falta de capacidad de dar gobierno a su estado. Al año, ese gobernador deberá haber sido capaz de institucionalizar una fuerza policiaca en los municipios y el estado que gobierne para afrontar el reto de la seguridad pública. En caso de no poder, siempre tendrá la opción de dejar de ser gobernador. Nada más, nada menos.Ahora queda leer lo que dice la ley. Después, esperar que se sigan los protocolos que marca para hacer el convenio de apoyo, de las Fuerzas Armadas, a realizar la fundamental función del estado: la seguridad pública. Finalmente, al año, observar la partida de las fuerzas armadas de esa entidad.Si en un estado de la República el gobierno local no puede, con la gobernabilidad o la seguridad pública, la Constitución determina lo que procede. Está establecido en el artículo 29 Constitucional:“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde”.Aprobada la Ley de Seguridad Interior el margen de referencia está muy claro. Primero, si después del año no se ha logrado regresar la seguridad pública, donde se solicitó la intervención del Ejército, el Ejecutivo federal debería intervenir en los términos que establece el artículo 29 Constitucional. Segundo, el Congreso decidirá vincular esa intervención a un desafuero del gobernador y convocar a nuevas elecciones. Ese será el camino más expedito de la muestra del poder del voto. Si los gobernadores no son capaces de dar seguridad pública a los ciudadanos que votaron por ellos, tendrán la posibilidad de hacer llamado a lo que les facilita la ley de seguridad interior. Una vez acabado el plazo, es deber del presidente, sino funcionó el gobernador de ese estado, ejercer las facultades que le da el 29 constitucional.