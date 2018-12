En el “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, las tres noches presagiadas por el fantasma, es el retrato del capitalismo. Luego, de la tercer noche, el genio de Dickens busca dar un aliento a algo diferente en la fantasía de los niños y los adultos. En una época ese algo diferente fue la esperanza en la revolución. La igualdad que proponía el Manifiesto del Partido Comunista (C. Marx). Después, vino la enfermedad (“El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, V. Lenin) que agarró a muchos, en México y Sinaloa, que hoy profesan la misma fe en Morena y el presidente López Obrador. El capitalismo, desafortunadamente, no deja espacio para otra cosa que un régimen democrático en dónde prive la rendición de cuentas y la probabilidad de alternancia. Nada más. En México cada organización de la sociedad civil tiene como origen y función un interés. Esos intereses son los que permiten, a la base, la rendición de cuentas. Esas organizaciones que luchan contra la corrupción, entre otras, son financiadas por intereses que buscan controlar y proteger sus propios intereses.

En el caso de Sinaloa, recientemente, han circulado vía WhatsApp unos videos en dónde un desarrollador de Mazatlán exhibe a un abogado en una acción de propuesta de intercambio. En otros medios se califica de extorsión. Eso deberá de sentenciarlo un juez. Lo que sí se observa y se puede describir es una acción de intercambio: dame esto y te doy esto otro. Incluso deja entrever que hay otros empresarios que sí han participado en el intercambio, y otros, que no lo ocupan. Ya cada uno decide si quiere o no. Por ejemplo, un vendedor de tiempo compartido promete cosas, el cliente acepta. Pero no lee todo el contrato, eso que le dicen “letra chiquita”. El vendedor de tiempo compartido siempre podrá decir: yo le dije, yo le expliqué. Pero el cliente no leyó. Fue un intercambio viciado, dónde el ansia de consumo y su fomento estuvieron a la base.

DE ¿QUÉ HACER?

Ahí siguen las líneas de la canción de Ismael Serrano, “Papá cuéntame otra vez”, retumbando en la cabeza: …“pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza…sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual: las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más…”. En esta Navidad, viendo a tres niños atrás de una mujer joven, en un semáforo, vendiendo dulces se constata que las hostias siguen cayéndole a los que no pueden hablar. Sin poder evitar un giro semántico, el “de más” de Serrano es un vacío en ese París intelectual, desde dónde siempre se podrá hablar “de más”. Acá, en México, Sinaloa, Mazatlán: Ellas que no hablan porque no pueden, también hablan “de más”, porque parieron sin poder no hacerlo. Ellos, niños trabajando y siendo explotados en la calle, que no pidieron venir al mundo y que la moral judeo cristiana los tiene hablando “de más” y comiendo de menos. En medio de ese sombrío retumbar, es cuándo viene la frase, otra vez Lenin: ¿Qué hacer? Se ha buscado una explicación del quehacer: Tanto en marzo pasado (Lecturas, EL DEBATE, 25/Mar/2018) que se relató sobre la canción de Serrano y la labor de profesor, cómo hace unos días cuándo se habló de la importancia de motivar a leer a los alumnos (Lecturas, EL DEBATE, 5/Dic/2018).

Va en esta Navidad una propuesta pública: Hacer y organizar (siempre Michels, pero no se puede optar por su camino) acciones en dos sentidos: Por un lado, para defender el derecho de las mujeres a decidir si continúan o no un embarazo. Y por el otro, para hacer cumplir y proteger los derechos a esos niños que están sufriendo violaciones cotidianas a sus derechos constitucionales y legales. En el primer caso la tarea es política en el marco del Poder Legislativo. En el segundo la acción debe concretar medidas concretas traducidas en cosas que modifiquen la vida de un número determinado de infantes a los que se viola sus derechos humanos. Va esta declaración de quehacer. Más allá del trabajo en el aula que el compañero en París demandaba fuera de la megalomanía. Otra estrofa de Serrano dice: “Fue muy dura la derrota: todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas”. En el recuerdo a mi padre, hay el deber de hacer, y recordarle a los que tenemos aquí y ahora, que sí se puede hacer. Y no hay que ocultarse en rincones, ni derrotas. El deber es quehacer.

PÁRRAFOS: DE QUERER, TENER Y SER NECESITADO

Un amigo de rancho ganadero enseñó: después de mucho madrugar y trabajar hasta que el sol se oculta y muchas noches cuidando el ganado y correteando lobos, ya puedo ser libre de estar dónde quiero, donde tengo y dónde me necesitan. De nuevo, con un giro semántico: Lograr esas tres situaciones en el estar es quizá lo más arduo del ser humano. Estar donde se quiere recibir el placer y atender los intereses que se quiere. Estar donde se tiene, porque sólo se tiene lo amado imposiblemente. Y, estar dónde se necesita la presencia del ser, que ofrece libremente, no condicionado, sabiduría y bienestar obtenido en el camino, en el viaje a Itaca. Entonces, se sabe que sólo está el que debe estar. Los demás se van decantando, llegando, saliendo, huyendo, escondiendo. Al final, lo único que queda claro, siguiendo a Serrano es que va a volver a llover, porque “sigue sucia la plaza”.

