De Químico, a Justiciero y Chimoltrufio el alcalde electo

De justiciero a chimoltrufio. Ahora sí que alguien nos explique. El alcalde electo Luis Guillermo Benítez está por convertirse en un caso digno de ser analizado. Porque como la Chimoltrufia: como dice una cosa... dice otra. El tema de la avenida Del Mar lo dibuja de cuerpo entero.

El 17 de agosto declaró al salir de un encuentro privado con el alcalde en funciones, Joel Bouciéguez, que: la avenida del Mar quiere estacionamientos. Y se podría quitar la ciclovía y ponerla alrededor de lo que será el Parque Central. Ahí está el video con su audio respectivo a disposición. Ayer cambió la versión. Dijo que no dijo lo que dijo. Que él había comentado que podrían haber instalado antes la ciclovía en el Parque Central y que los estacionamientos que quiere es comprando un terreno cercano a la avenida... No destruir la ciclovía.

Eso jamás lo dije. Y ayer mismo leyó en conferencia de prensa una carta que le envió al gobernador donde le pide que no inicie la obra de pavimentación e introducción del sistema de drenaje en la avenida Del Mar, dizque porque no cumple con la ley. Y advierte que cuando él asuma el cargo de alcalde ordenará revisarla. Eso, eso es lo que debe de hacer. Y no solo con esa obra. Con todas. Que cumplan la ley es todo. Y para remachar el clavo, por la noche de ayer en el noticiero de Billy Quevedo dijo que él no está en contra de las obras que se realizan en Mazatlán.

Que no viene a destruir. Entonces, ¿de qué se trata tanta verborrea? En la conferencia de ayer, el Químico, después Justiciero y ahora Chimoltrufio, habla de algunos que lo han calificado de “loco”. No, no lo creemos. Desinformado sí. Desubicado y falto de información, también. Pero “loco”, no. Si los dos, David que dicen que lo asesoran se aplican, ayudarán al alcalde electo o... lo hundirán.

Craso error. El PRI nacional ratificó como su presidenta a Claudia Ruiz Massieu. Los priistas no han entendido la lección. Ahora no es como la derrota del 2000 cuando perdieron ante el panista Vicente Fox. En aquella ocasión había tela de donde cortar. Pero ahora, la debacle priista del 1 de julio prácticamente los desapareció. Ratificar en el cargo a Ruiz Massieu es seguir permitiendo que el priismo siga en manos del grupo Atlacomulco. El mismo que condujo al priismo nacional a vivir esta grave crisis.

Los errores, los excesos cometidos por todos ellos que tomaron por asalto todo el gabinete encabezado por Peña Nieto fueron el caldo de cultivo para la debacle priista. El hartazgo de los mexicanos. El coraje y resentimiento que provocaron por sus abusos de poder. Algo tendrá que hacer verdaderamente el PRI. Si es que quiere resurgir.

La buena noticia. Al encabezar la ceremonia de inicio de clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer una noticia que lleva como destinataria las familias más necesitadas del estado. Dio a conocer que la Tarjeta Inteligente destinada para estudiantes sinaloenses será gratuita. Ya no tendrá ningún costo (29 pesos).

Esto beneficiará a por lo menos 100 mil estudiantes sinaloenses. Esto permitirá que los estudiantes paguen solamente 3.50 por el uso del transporte público. En esta administración estatal, la UAS ha recibido un trato que jamás se había dado para la Casa Rosalina. Y ahí está de testigo el propio rector Juan Eulogio Guerra Liera que reconoce el trato y apoyo de Ordaz Coppel.