De: Recuerdo de la casa de los muertos

Es el título de una de las novelas del escritor ruso Fiódor Dostoievski. En alguna ocasión un amigo erudito que ya no está, por decisión propia, en una discusión sobre la literatura comprometida, relató una anécdota que atribuyó a Dostoievski: Se le preguntó que se llevaría a la estepa de Siberia: un bidón de petróleo o las obras de Shakespeare. A lo que el novelista ruso contestó: las obras de Shakespeare. El amigo erudito completaba la anécdota diciendo que la literatura no podía tener otro compromiso que el arte en sí. En el otro lado, un amigo de rancho, cuándo se le interrogó por el arte, contestó con una sentencia digna del capitalismo de mediados del siglo XIX: “Más vale harto que arte”. Son las antípodas del desarrollo humano. Sin el harto que tuvieron tanto Shakespeare cómo Dostoievski, jamás hubieran logrado aprender lo que les dio la oportunidad de desarrollar su talento y hacer arte. El asunto es que para algunos el harto puede significar abundancia de cosas materiales, mientras que para otros, harto es contar con la cantidad suficiente para ingerir proteínas en la infancia y poder después desarrollar la inteligencia y el talento. Mismos que van a producir una fuerza y poder, basados en el resentimiento, que hace conseguir, en abundancia (harto) lo que faltaba en la infancia. Entonces, siguiendo a Max Scheller, una vez conseguido eso que hizo resentir, eso se vuelve despreciable, mientras que la fuerza y poder siguen acumulando bienes, situaciones y reconocimientos, en un camino sin fin, en un límite que nunca llega.



En el libro Recuerdos de las casa muertas, Dostoievski relata su prisión en las heladas estepas de Siberia. Ahí relata cómo los guardias ponían a los presos a cavar hoyos en la nieve hasta cierta profundidad. Luego que llegaban al nivel consignado, los guardias les ordenaban a los presos volver a taparlos. Así pasaban todo el día. La labor no tenía ninguna utilidad, no había un fin para esa tarea. Ni siquiera mantenerlos ocupados, pues no lograban llegar muy lejos si intentaban huir. Dostoievski reflexiona que el peor castigo para un ser humano es ponerlo a hacer algo sin un objetivo. Si esos pozos tuvieran el fin de encontrar una roca especial, un guijarro o un tipo de tierra, hubiera sido un fin. Ahí descubre el autor que el ser humano sin un fin, sin un objetivo, se vuelve loco, pierde la razón. De ahí, quizá, la elección de Shakespeare para llevar a la prisión en Siberia. La erudición y el arte es lo único que acompaña al ser humano, más allá del resentimiento, la voluntad de poder, e, inexorablemente lo condenan a ser, cómo declara Eco, un “perdedor”. La única forma de lograr salir de ahí es teniendo a Shakespeare y al que escogió el bidón de petróleo. El uno para avisar al otro de que vendrán por el petróleo, pues se vuelve atractivo para todos los otros.



En estas vacaciones es un buen tiempo para pasear por las letras de Dostoievski: Humillados y ofendidos, El idiota (también traducida como: El príncipe idiota), Recuerdos de la casa de los muertos, El jugador, Crimen y Castigo, Los demonios (también traducida como: Los endemoniados), Los Hermanos Karamazov. Si un día se planteara la disyuntiva, que contó el amigo que ya no está, quizá en este caso sería en una isla tropical, y, se tendría derecho a un garrafón de agua y un libro. Se pediría anexar Crimen y Castigo al garrafón de agua.



PÁRRAFOS: DE COHABITACIÓN EN SINALOA

El primero de octubre inician sus funciones los 40 diputados electos el pasado domingo primero de julio. Esa legislatura será la encargada de aprobar la iniciativa que enviará el gobernador, en noviembre, de “Ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2019”. La composición legislativa será de mayoría calificada, 27 diputados, de la coalición que encabezó Morena, aunque tendrá tres fracciones legislativas: PT, Morena y PES. Habrá que analizar varios puntos: La presidencia de los órganos de gobierno del Congreso. La posibilidad de modificación de los rubros de ingresos y renglones del gasto público. Cada peso de impuestos que cobre el gobierno, será aprobado por los diputados de Morena y sus coaligados. Cada peso que gaste el gobierno del estado y los gobiernos municipales será aprobado por ellos. Cada programa que se desarrolle en Sinaloa por del estado o municipios serán aprobados o rechazados por ellos. Cada peso que cobren las juntas de agua municipal de los 19 ayuntamientos sinaloenses, serán aprobados por ellos. Cada peso que se cobre de predial en los municipios será aprobado por ellos. Y, ellos serán quienes aprueben en que se gastaron, los alcaldes de Morena que gobernaran a más del 70% de los sinaloenses, cada peso de dinero público. ¿Qué compran? ¿Qué sueldos pagan? ¿A quienes contratan? ¿A quiénes despiden? Eso será definido por los alcaldes y revisado por los diputados, que en su mayoría calificada serán de la coalición que encabeza Morena. En menos de dos meses y medio, en Sinaloa, empezará la cohabitación política: un legislativo con mayoría calificada encabezado por Morena y un ejecutivo por el PRI. Será inédito en la historia política de Sinaloa. Habrá que ir analizando esta nueva realidad política local.

