De Tianguis Turístico: Acapulco y Mazatlán

El próximo domingo inicia el Tianguis Turístico en Mazatlán. En los setenta Don Julio Berdegué decidió abandonar la pesca del camarón y dedicarse a la industria turística, prácticamente fue el detonador de la industria turística mazatleca. De esos años a la fecha no se había distinguido al principal destino sinaloense con un evento de esa importancia nacional. La historia del turismo en Mazatlán la han investigado especialistas en el tema, como Arturo Santamaría. La UAS institucionalizó una licenciatura y una escuela de Turismo. En la Universidad de Occidente hasta un doctorado se imparte en la materia con reconocimiento del Conacyt. Se han hecho importantes inversiones para mostrar una cara atractiva a los asistentes a esta feria comercial. La importancia del sector en la economía de Sinaloa es indiscutible. Así como Berdegué migró de la pesca al turismo, hoy empresarios de importancia nacional de la pesca, han también incursionado en el turismo, como el caso del atunero Leovigildo Carranza.



La disyuntiva de dar centralidad a la inversión pública para promover el turismo tiene dos posibilidades: Por un lado, volver a Mazatlán una zona de ingobernabilidad y desigualdades, pero con empleo y una destacada zona turística como sucedió con Acapulco. O, por otro lado, buscar un equilibrio sectorial en el empleo, y, que se cuiden la inversión en servicios públicos del municipio. Para esto es fundamental el rol de la gestión del Alcalde. Cómo aquí se ha citado al tres veces presidente municipal del puerto, Alejandro Higuera Osuna: “El alcalde debe asegurarse, todo el día y noche, de tres cosas, que se recoge la basura, que se prenden en la noche las luminarias, y, que sale agua de la llave y se vaya por fregadero y tasas del escusado”. La función municipal que da cumplimiento puntual de estos servicios son fundamentales para lograr una ciudad que no sólo sea polo turístico, sino también un centro urbano con posibilidades de desarrollo, convivencia familiar, y, sobre todo, con seguridad pública y gobernabilidad.



Acapulco fue sede de, Tianguis Turístico de 1975 a 2011. A causa del deterioro de la gobernabilidad de ese puerto guerrerense se tomó la decisión de hacer itinerante la sede. Los tres años siguientes fue en Puerto Vallarta, Puebla y Cancún. Regresó a Acapulco en 2015, luego en 2016 fue Guadalajara y regresó a Acapulco el 2017. Ahora será en Mazatlán este año. Como se puede ver, las cuatro sedes alternas a Acapulco son de las principales ciudades del país. El reto para Sinaloa y Mazatlán será conseguir que el puerto sinaloense se vuelva una de esas grandes y desarrolladas urbes y no un polo de conflicto e ingobernabilidad. Y, sobre todo, que la sociedad mazatleca, de todos los niveles, tenga una ciudad dónde no sólo haya empleo, sino servicios y bienestar en su entorno urbano.



DE NAVE INDUSTRIAL, CANDIDATO ANAYA Y CONFLICTO POSELECTORAL

La declaración de un empleado del empresario que compró una propiedad vinculada con el candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, dejan dos cosas en claro: Una, el Estado mexicano recuperó ese bien que se construyó con recursos públicos. El responsable de la triangulación de ese dinero público deberá de rendir cuentas. Dos, ahora habrá que observar si la PGR va a presentar una denuncia contra Anaya o sólo se seguirá dando vueltas a una investigación que no tiene consecuencias en el orden del poder judicial. Esto puede, cada vez más, convertirse en una injerencia gubernamental en el proceso electoral.



Mientras no se presente una denuncia ante un órgano del poder judicial, contra Anaya, todo lo que se sigue filtrando y declarando en los medios no es más que publicidad negativa contra su candidatura presidencial. Es obligación de la PGR juntar las pruebas y presentar una denuncia en un juzgado de que hay vinculación de un acto violatorio de la ley por parte de Anaya. Lo contrario puede llevar a un eventual conflicto poselectoral. El PAN podría presentar un recurso de inconformidad por intromisión gubernamental en la elección. Y en una situación que hubiera un resultado cerrado, podría invalidar un triunfo o llevar al país a una situación de ingobernabilidad. Inclusive aunque Anaya no fuera uno de las dos más altas votaciones.



PÁRRAFOS: DE COMBATE A LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD

Ayer el Congreso de Sinaloa aprobó una iniciativa de la diputada Francisca Henríquez Ayón, hoy candidata a alcalde por la coalición PAN-PRD-MC-PAS. En esa iniciativa, de acuerdo al comunicado del Congreso, “se establece la creación del Consejo Estatal sobre Nutrición y Combate al Sobrepeso y Obesidad, como una comisión interinstitucional de la administración pública estatal, multidisciplinario, con atribuciones para coadyuvar en la formulación de planes, programas y acciones de nutrición y combate al sobrepeso y la obesidad, así como en la vigilancia, control y evaluación de los mismos”. Esta medida legislativa pasará ahora al campo del Ejecutivo. Ahí deberá de darse forma administrativa a este Consejo y empezar a presentar, análisis y diagnósticos de esta problemática social, pero también propuestas de políticas públicas que incidan en atacar este problema de salud que devienen en diabetes y enfermedades isquémicas del corazón. Y sobre todo, en incapacidad y muerte de decenas de miles de ciudadanos, muchos más, que los que matan las balas del crimen organizado.

