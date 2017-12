De amarga Navidad en puro Sinaloa

Una madre sufre en el verano la desaparición de su hijo. Ella decide buscarlo en medio de la desesperación. Finalmente, días antes de una festividad religiosa, la Navidad como nacimiento de Cristo, encuentra los restos de su hijo en un páramo enmontado. Declara, fuerte y claro, en puro Sinaloa: no busco a los culpables, para que no me vengan a matar, sólo quiero descansar y tener donde ir a llorar. Una madre soltera, cómo hay millones en México, establece un negocio con mucho esfuerzo y voluntad. Hace unas semanas le roban en su oficina objetos de valor y unos cheques en blanco de Banamex en puro Sinaloa. El banco no le regresa los fondos de un cheque falsificado. Denuncia en la Fiscalía General el robo y no ha logrado respuestas a su pérdida, ni de los videos de la sucursal en donde cambiaron el cheque falsificado. En Culiacán, a plena luz del día, una mujer es asesinada a balazos en la puerta de un jardín de niños, a dos días de esa fecha que los fervientes de la religión católica se dedican a festejar, hacer regalos y cantar villancicos, en puro Sinaloa matan a mansalva a esa mujer indefensa. No se puede, nunca, olvidar a la niña Dayana, asesinada y su crimen impune en Navolato. Ni un niño más masacrado, en puro Sinaloa.

Al sábado pasado, a mediodía, van 83 feminicidios en puro Sinaloa (datos de la Fiscalía). Ese es el regalo para las fiestas decembrinas del gobierno de Sinaloa para los ciudadanos sinaloenses. Ese es un indicador de la eficiencia de quién protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. El asesinato de Javier Valdez sigue impune. En un festejo gubernamental algunos periodistas fueron a recordar los tiempos de empresario de medios de comunicación del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Afortunadamente, a él nunca le ocurrió nada como a Javier Valdez. El voto de la mayoría lo hicieron representante político de los ciudadanos en puro Sinaloa. Hoy, es el responsable de que no le vuelva a suceder algo así a otro ciudadano que ejerce el derecho constitucional de libertad de expresión.

DE ALCALDE INFORMADO

No fue necesaria una solicitud de información pública en Infomex, acudir a la Comisión de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, meter un recurso ante los comisionados del INAI. Nada de eso. Sólo bastó que EL DEBATE entrevistara al alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, para que hiciera pública la razón por la que se retiraron de Mazatlán los militares que apoyaban los trabajos de seguridad pública en esta ciudad. En una forma de acción social y política de absoluta transparencia, dejando atrás los artículos invocados sobre seguridad nacional de la ley de acceso a la información pública, el alcalde Pucheta informó al EL DEBATE: los militares “se fueron por vacaciones. Añadió que la retirada estaba programada desde agosto, ya que sólo son un apoyo para el refuerzo de la seguridad que le corresponde al municipio…” (23/Dic/2017). Eso sí es puro Sinaloa transparente.

Ahora queda saber: ¿Por qué el plazo fue agosto? ¿Qué indicadores se utilizaron para determinar ese mes? ¿Quién decidió o convenio con la Secretaria de la Defensa Nacional que el apoyo de los militares a Mazatlán fuera hasta agosto? ¿De dónde salieron los recursos para que estuvieran los militares de agosto a diciembre? ¿Hubo otro convenio, o el primero, al que se refiere el alcalde Pucheta, autorizaba una ampliación? ¿Qué indicadores se tomaron en consideración para esa extensión si se había convenido sólo hasta agosto? Fundamental para el análisis de la política de seguridad pública es que indicadores se estudiaron y tomaron en consideración en puro Sinaloa para decidir no prolongar el convenio.

En diversas entregas aquí se ha honrado al Ejército y la Armada de México como instituciones que están al servicio de los mexicanos. Es un derecho tener vacaciones de todo trabajador. Merecidas vacaciones para los soldados y miembros de la Armada que han ayudado a brindar seguridad pública en puro Sinaloa. Sólo habría que saber si esa decisión tuvo un análisis de los indicadores estadísticos de la seguridad pública. En diciembre de 2017, sólo 2010 y 2011 tienen estadísticas superiores en homicidios dolosos.

PÁRRAFOS: DE FAMILIA, ENFRENTE Y AL LADO

Cada uno tiene la familia que puede. La que construye. La que desea. La que ama imposiblemente. Nadie debe lastimar ese núcleo sagrado, en el sentido sociológico de Durkheim. Es donde cada uno encuentra apoyo, descanso, fuerza, sentido de lucha. El fin del año se asoma. Los días de recordar a los que no están. Todos piensan y sienten: unos en lo que sigue, en el más allá; otros en el aquí y ahora. En los pendientes del hoy, todos, hasta los más fieles seguidores del más allá, de la moral juedeo cristiana que impera en la sociedad mexicana y sinaloense. Son días para reflexionar en los que están enfrente y los que están al lado. Pensar en los retos de salud, de educación, de trabajo. Mantener la fuerza para seguir la lucha. Disfrutar el sol y la luna de cada día. El mar y la naturaleza entera.

lecturas_eldebate@yahoo.com