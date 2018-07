De atún, pesca, subsidios y Sinaloa

Para mi padre, el Dr. Rigoberto Ocampo Morales

El año pasado, en Lecturas, se publicó, sobre la pesca de atún y el acceso de los mexicanos a esta fuente de proteínas, lo siguiente: “Todo parte de la división turística de las empresas (pesqueras e industriales del grupo) Pinsa. Ahí se produce y comercializa el 55% de la producción de latas de atún en México. Una empresa sinaloense es la que produce más de la mitad de latas de atún que se exhiben en los anaqueles de cualquier tienda de autoservicio, conveniencia o abarrote del país. Así de sencillo, es una empresa de Mazatlán la que pone en el mercado mexicano más de la mitad de las latas de atún: desde el Suchiate hasta el Bravo, del Pacífico al Golfo de México o el Mar Caribe. Lo más importante de este dato es que los mexicanos, en poco más de 30 años, hemos consumido atún y lo estamos haciendo en un 800% más. De 20 mil a 160 mil toneladas de atún. Eso significa más proteína en la alimentación diaria. Esa es un cambio cualitativo en la inteligencia de los mexicanos, que su raíz está en una empresa sinaloense, con asiento en Mazatlán. Sin duda esa empresa atunera de don José Eduvigildo “Leovi” Carranza seguirá sus planes de expansión…” (2/07/2017).



El jueves pasado, en un reportaje de investigación, Lorena Caro, en EL DEBATE, publicó: “Falta transparencia en apoyos a la pesca”. En esa nota hizo una descripción de los apoyos y subsidios que el gobierno federal otorga a la industria pesquera. Lorena Caro reporta las carencias de información que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han encontrado en eso datos que hacen accesibles las autoridades federales, específicamente, Conapesca.



Sinaloa destaca en la entrega de subsidios del gobierno federal para la industria pesquera. Analizando los subsidios para carburantes para embarcaciones pesqueras, que pone a disposición la OSC Pescando Datos, se encuentra lo siguiente: El gobierno federal destinó, de 2011 a 2016, 2.3 mil millones de pesos para diésel para pesca de alta mar y 908 millones para gasolina pesca ribereña. De esos 3.2 mil millones de pesos, 72% fueron diésel marino y 28% gasolina ribereña. Analizando la asignación a la industria pesquera en Sinaloa, de esos miles de millones de pesos de subsidio del gobierno federal a las embarcaciones pesqueras, encontramos lo siguiente: A Sinaloa se destinó de gasolina ribereña el 39% y de diésel marino el 47.3%. Es decir, 45% de los 3.2 mil millones de pesos que destinó el gobierno federal, de 2011 a 2016, para subsidio de carburantes fueron para Sinaloa.



Si a esta cifra sumamos lo que se destinó a Sonora, por ejemplo, donde hay pesca de sardina, estos dos estados concentran el 67.2% de los 2.3 mil millones de diésel marino que otorgó el gobierno federal para la pesca de alta mar. Es decir, casi 7 de cada 10 pesos destinados para apoyar la pesca en alta mar lo fueron para Sinaloa y Sonora, y sólo para Sinaloa, 5 de cada 10.



DE PROTEÍNAS PARA LOS MEXICANOS

La política pública que permite apoyar la pesca que da proteína barata a los mexicanos, es algo que debe continuar. Es la única posibilidad de que millones de mexicanos accedan a una dieta que les permita obtener las proteínas que desarrollaran sus capacidades para estudiar, para trabajar calificadamente, y, para entender, un día, que el placer no debe de llevar a parir infantes. Que el placer es una fuente de alegría, de fiesta. Y, no el origen del malestar para millones de niños mexicanos. Esas proteínas las ponen en el mercado a precios accesibles empresarios como don José Eduvigildo Carranza. El gobierno federal ha apoyado sus empresas con subsidios, y, esas empresas ponen latas de atún accesibles en el mercado para los mexicanos de todas las latitudes. Habrá que analizar estas políticas de subsidios, y, hacer las evaluaciones y adiciones necesarias. Esta política de apoyo a la pesca deberá ser un tema central en la próxima administración federal. No hay mayor desigualdad que dejar a los niños mexicanos carentes de proteínas. Y, ahí sí para siempre, sin la capacidad de estudiar y que entren las letras: De poder leer y escribir correctamente su idioma.



PÁRRAFOS: DE MI PADRE Y LEER

Todos los padres tenemos defectos. Todos damos problemas y amamos a nuestra manera. El mío, me enseñó a amar y leer. A descubrir que no es de débiles llorar ni darle un beso a tus hermanos y a tus padres. A leer desde que las letras hicieron palabras. A leer poesía. Tuve la oportunidad de compartir con él que había otra poesía. A pesar de que él la siguió calificando de pequeño burguesa, le gustaba cuándo la compartíamos, quizá, sólo por el orgullo de que su hijo le enseñará esa literatura. En esas lecturas me enseñó a Homero, Esopo, La Fontaine, Hesse, Hemingway, Gorki, Freud, Marx y Engels, al Che Guevara, Nicolás Guillén y muchos más autores que formaron mi primera visión de los otros. Esa educación es mi herencia, lo que él me ha enseñado. A cómo amar, enfrentar, retar y valorar la vida. Y, cuando haga falta, siguiendo a La Rochefoucauld: “Mirar al sol”.

lecturas_eldebate@yahoo.com