De avenida bloqueada y origen empresarial

Durante varios días un grupo de pescadores de las costas de Sinaloa tuvieron cerrada la avenida Camarón Sábalo. La causa: protestar por la posibilidad de declarar Áreas Naturales Protegidas (ANP) el Golfo de California. Los pescadores alegan que ahí está su fuente de empleo. No les importó que miles de sinaloenses, igual que ellos, trabajadores de las empresas de servicios del sector turístico tuvieran dificultades para llegar a su trabajo. O bien, que sus fuentes de empleo pudieran estar en peligro. Hacer, o no, una declaración de ANP por parte del gobierno federal pasa por criterios científicos. No debe tener nada que ver con protestas o bloqueos de avenidas. Que además, se levantaron con una reunión, en una oficina, dónde se les informó a los representantes de esos trabajadores que se seguirían haciendo esos estudios científicos. Punto.

En primer lugar, deberá analizarse la viabilidad de protección del medio ambiente, ecología y especies de esa zona del territorio nacional. Esa área es parte del territorio de todos los mexicanos. Inclusive de los habitantes del planeta Tierra. No de los poco más de 40 mil habitantes de Angostura, donde se concentra una importante parte de la actividad de pesca ribereña. Mucho menos de los miles de trabajadores de barcos camaroneros y sus varias decenas de propietarios. Uno de los empresarios más importantes en la industria pesquera, no sólo nacional, sino internacionalmente, relataba como en sus orígenes en la migración de su padre, del occidente jalisciense a los campos agrícolas y estaciones de trenes de Sinaloa que producían y transportaban la producción de hortalizas. ¿Por qué lo hizo? Pues porque la actividad económica de dónde él era originario no representaba oportunidades de desarrollo propio ni para sus responsabilidades familiares. Millones de mexicanos emigran a los USA: ¿Por qué? Porque en sus lugares de origen no encuentran el trabajo que le permita mantenerse a ellos y sus familias. Ni el padre de ese empresario, ni los millones de mexicanos quieren dejar sus ciudades. Se van para buscar oportunidades de trabajo y de mejora de sus vidas y la de sus seres queridos.

DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD

En los setenta y ochenta bastaba navegar unas millas mar adentro para llenar las bodegas de las embarcaciones que pescaban camarón. Hoy, cada vez es menos la cantidad que esas unidades pescan y cada vez depredan más el medio ambiente marino. Los nietos de esos pescadores que bloquearon la avenida Camarón Sábalo, varios días en Mazatlán, tienen el derecho de poder disfrutar de la diversidad de especies del golfo de California. Ellos no deben sufrir las consecuencias de la irracional explotación de sus padres y abuelos. Mucho menos los nietos de los miles de mazatlecos y turistas que vieron obstruida la circulación por esa protesta contra la investigación de la preservación del medio ambiente.

Entre otros elementos, debe estudiarse la dinámica poblacional de esas regiones costeras. El peso económico de esa actividad. Los daños ecológicos que pueden causar. Las consecuencias que pueden tener en las relaciones comerciales internacionales de México, no sólo de los pescadores que van a sobre explotar esa zona marítima. Finalmente, si el estudio científico determina que no se puede seguir pescando ni explotando minas, el decreto debe hacerse. Ahí está el caso de las décadas del embargo atunero a México como ejemplo de lo que puede pasar. La solución es la misma del padre del importante empresario pesquero mexicano y los millones de mexicanos en los USA: emigrar tanto de lugar de vivienda cómo de actividad económica, en caso de ser necesario. Lo contrario sería apostar a la destrucción del medio ambiente, así como, a una sanción económica internacional. Sino es el caso, entonces, el gobierno federal deberá de hacer un ordenamiento pesquero para dar viabilidad a la pesca en esa zona marítima mexicana, ecológica y económicamente.

PÁRRAFOS: DE COMERCIO,MAZATLECOS Y CULICHIS

Allá en los setenta del siglo pasado, en la capital del estado, un hoy funcionario público, en aquellos años joven que ayudaba a su padre en la actividad de transformación y comercial, recibió una encomienda paterna. Le dijo su padre: --Ve y busca al señor Sergio Coppel de Mazatlán, él nos venderá sardina para la planta de Culiacán--. El joven se puso a hacer el itinerario, en aquellos años sólo había la carretera libre. Tomaba entre tres y cuatro horas llegar de la capital al puerto. Ya que afinó los horarios, saliendo a las tres de la mañana llegaría a las siete de la mañana, con un margen de media hora y otra para tomarse un café y un pan de desayuno. Estaría listo para las ocho. Decidió hacer la cita con el empresario pesquero mazatleco. Ya que la secretaria lo comunicó telefónicamente con el Sr. Coppel, le dijo que él llegaría a Mazatlán entre siete y siete y media, y le preguntó a dónde lo podía ver a las 8 de la mañana. A lo que él Sr. Coppel le contestó: --No mijito, yo no entrego tomate en el mercado. Ahí nos vemos a las once de la mañana en el Shrimp Bucket del Hotel Siesta, sirve que nos desayunamos algo mientras platicamos--. Hoy, la planta pesquera que conoció ese joven, actualmente funcionario público, es parte de una “las empresas más importantes de América dentro de la industria atunera” (definición propia de la empresa).