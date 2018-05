De baja de feminicidios en Sinaloa

De 2017 a 2018 (enero al 3 de mayo) en Sinaloa han bajado estos homicidios en un 40%. Las políticas de seguridad del Estado y la acción social de organizaciones ciudadanas están funcionando. La acción del gobierno, y, la atención de la sociedad organizada atacan esta patología social. La colaboración de ambas partes: gobierno y sociedad debe seguir presente. Nadie puede atentar contra la vida de un ser humano. Atacar a una mujer, por ser libre en sus sentimientos, deseos y búsqueda del placer, debe ser penado con todo el peso de la ley, además, perseguido y señalado por toda la sociedad.



El mentir, huir por la puerta falsa de infidelidad, no es motivo para atentar contra la vida de una mujer. De igual manera, ninguna mujer puede señalar a otra por hacer eso. Si un hombre es infiel es un ejercicio de su libertad y de quién lo acepta infiel. La esposa o compañera de ese infiel, no debe buscar el escarnio de la otra amante. En todo caso, puede terminar el contrato que tiene con el infiel. Punto. En un trío, en conflicto, la libertad es para los tres. La búsqueda del placer no puede ser excusa para asesinar o agredir a una mujer. Shakespeare escribió Otelo, ningún hombre debe matar por celos a una mujer. Si no alcanza para Shakespeare, entonces, van lo de Alicia Villarreal: “Te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me faltó jinete”. Y, de Alejandro Fernández: “Me saliste con los cascos muy ligeros…Eres tan bronca que cualquier soga revientas. Pues te me largas Ahora mismo a otro corral”. Que se vaya a otro lado, o que se busque otro jinete. Esa es la libertad de él y ella.



La baja en feminicidios en Sinaloa es un logro conjunto de sociedad y gobierno. No debe bajarse la guardia. Todos los días y en todos los espacios de convivencia social. Seguir construyendo políticas públicas, reforzar la seguridad pública. Atacar los delitos de género, para que no sólo tenga el castigo legal, sino el total repudio social. Sinaloa está dejando, con estos indicadores a la baja, atrás una imagen de tierra de la excusa “en qué andaría”, “con quién se metería”. Eso no tiene lugar en la cultura de los niños sinaloenses. Y en los adultos, el Estado debe seguir inhibiendo que justifiquen conductas delictivas contra las mujeres.



DE DECLINACIÓN Y TRES CANDIDATOS DEL PRI

En unos días será el segundo debate de candidatos presidenciales. Se han filtrado versiones de que algunos grandes empresarios están alentando que decline el candidato del PRI, en favor del PAN. Esto como vía para contener las preferencias del candidato de Morena. Si es verdad o no, es lo de menos. Lo que sí ha sido contundente, es la respuesta de Meade: seré candidato ganador de la elección presidencial. En este sentido, cabe el análisis comparado de tres candidatos presidenciales del PRI: Colosio, Zedillo y Meade.



Colosio, era un militante priista. En 1978 (28 años) era presidente del IEPES del DF (organismo del PRI, hoy denominando en su recuerdo Fundación Colosio). Al poco tiempo, otro que fue candidato presidencial, Salinas de Gortari, en 1979, se incorporaba a la SPP a una dirección general con Miguel de la Madrid. Tres años después, en 1982, se movió a la SPP con Salinas de Gortari, y en 1985 se fue de diputado federal, delegado de la CNOP en diversos estados, ni siquiera del CEN. Lo que siguió es historia, hasta su asesinato. Fue un militante y dirigente del PRI.



Zedillo, es un “hijo” de Lázaro Cárdenas. Egresado del IPN, luego se doctoró en economía en Yale. Fue funcionario del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, hasta que renunció a la SEP para ser coordinador de la campaña de Colosio. Después de su asesinato, fue nombrado candidato presidencial del PRI. Después del primer debate, los comentarios y estudios demoscópicos entonces consultados, anunciaban que el candidato panista, Fernández de Cevallos, había arrasado. Poco a poco, la actividad del panista disminuyó y las preferencias de Zedillo subieron hasta lograr el triunfo. Ya ni la frase de “no se hagan bolas” de Salinas fue necesaria. Las cualidades técnicas de Zedillo dejaron todo explícito: él venía a ganar la presidencia y así fue.



Meade, es un funcionario público del Estado mexicano. Actualmente sigue en tercer lugar en las encuestas. El primer debate le sirvió para aumentar en el conocimiento y preferencias. Es un economista que conoce perfectamente el funcionamiento de la estructura política. Si bien, no es priista, ni de afiliación como Zedillo, si conoce la acción legislativa y política de ese partido en el México de la transición democrática. Ambos candidatos obtuvieron su doctorado en universidades norteamericanas. Ambos, se formaron en el área técnica hacendaria. Ambos, arriban a la candidatura presidencial priista por diferenciarse de militantes priistas. Meade, lo ha dicho: viene a ganar la elección.



PÁRRAFOS: DE DOS EXGOBERNADORES DE GUERRERO

Zedillo tuvo de operador electoral a un exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu. Hoy, Meade acaba de apoyar el nombramiento como operador electoral de su campaña a un exgobernador de Guerrero, René Juárez. Meade ha dejado explicito que está para ganar la elección. Y que será sin miramientos, ni consideraciones, a antiguos aliados y personas que estuvieron en las antesalas de diversas secretarias de Estado de las que fue secretario.

