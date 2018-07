De baja en estadísticas delictivas

Al 15 de julio en Sinaloa, las estadísticas de homicidios y feminicidios, reportados por la Fiscalía del Estado, presentaban un descenso significativo con respecto al primer año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Durante el segundo año del actual gobierno, las estadísticas han bajado porcentajes superiores al 45% en feminicidios y homicidios dolosos. Esas disminuciones muestran el avance, de parte del gobierno del estado, en la observancia de una función fundamental del Estado: brindar seguridad a los ciudadanos. En el caso de los homicidios dolosos, la baja para junio en comparación con 2017 es de 42%, mientras que para la primera quincena de julio el descenso con respecto al año pasado es del 47%. Es decir, prácticamente estamos a la mitad de estos hechos de violencia, en comparación con el año pasado.



Uno de los renglones de la estadística de criminalidad que más han afectado al entorno social sinaloenses son los feminicidios. En ese rubro, la acción social acompañando la función policiaca y militar en Sinaloa ha logrado frenar el alza que ocurrió en 2017. Se ha llegado a un indicador más bajo que en 2016. En 2017, al 15 de julio, se reportaron 47 feminicidios. En el mismo período, en 2016, la cifra fue de 39. Y, para 2018 van 25. Es decir, este año se ha disminuido la tercera parte (33.33%) con respecto a 2016 y casi la mitad (47%) con respecto al 2017. La importancia de la vinculación de la acción ciudadana, la atención de los medios de comunicación y la intermediación y permeabilidad de las instancias de gobierno a esta interacción, está rindiendo frutos tangibles. Por ningún motivo deberá bajarse la guardia en esta acción política y de gobierno en Sinaloa.



DE MAYORÍA CALIFICADA EN EL CONGRESO LOCAL

El máximo órgano de control de la Cámara de Diputados del Congreso local de Sinaloa es la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La ley orgánica del congreso en su artículo 55 establece: “El Congreso del Estado contará con una Junta de Coordinación Política, la que será el órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo, durante el ejercicio de cada Legislatura”. En el artículo 57 se dan dos supuestos para presidir la Jucopo: primero que un grupo parlamentario tenga la mayoría más uno (21 diputados) y presida por los tres años de la legislatura la Jucopo. Y, segundo, que ninguno tenga esa mayoría, dándose escenarios de rotación de acuerdo a los tres porcentajes mayores de diputados de los grupos parlamentarios.



Los resultados del cómputo estatal del Instituto Electoral de Sinaloa dieron la conformación siguiente de la cámara de diputados para el trienio 2018-2021: 17 diputados de Morena (42.5%), 5 del PT (12.5%), 5 del PES (12.5%), 8 del PRI (20%), 2 del PAN (5%), 2 del PAS (5%) y 1 del PRD (2.5). Como coalición electoral, Morena-PT-PES tienen 27 diputados (67.5%), lo cual les da mayoría calificada (dos terceras partes de la cámara de diputados local), pero como grupo parlamentario ninguno tiene la mayoría más uno.



Este escenario plantea la siguiente interrogante: ¿Propondrá Morena a algunos de los diputados del PES o PT formar grupo parlamentario para que tenga la mayoría más uno y así presidir la Jucopo los tres años de la legislatura? De lograr este acuerdo legislativo Morena, prácticamente nombraría a todos los funcionarios del Congreso, sin ninguna necesidad de concertar votos con otro grupo parlamentario que sus coaligados. El artículo 58 de la ley faculta a la Jucopo a: “Proponer al Pleno de la Cámara la designación del Secretario General y de los titulares de las Direcciones de su dependencia, así como del Director del Instituto de Investigaciones Legislativas y de los responsables de las Unidades de Estudios Económicos y Financieros, de Acceso a la Información Pública y de Sistemas y Cómputo...”.



Antes fue el PRI, hasta esta elección, quién manejaba los nombramientos en el Congreso. Incluso hacia concertaciones para cuándo necesitará la mayoría calificada. Ahora, no es necesario para Morena, de nuevo, sólo con PT y PES. A partir del próximo mes de octubre, si logra Morena un grupo parlamentario de 21 diputados, Morena decidirá quién es el secretario general y los demás funcionarios del Congreso. Sin necesidad de conceder más espacios que a los partidos coaligados con ellos, pues al tener 27 diputados (mayoría calificada) también podrán nombrar la Mesa Directiva y logar hacer todas las acciones legislativas que así decidieran.



PÁRRAFOS: DE LA MESA DIRECTIVA

Este es el segundo órgano de gobierno del Congreso local. Ahí son siete posiciones que dice el artículo 36 de la ley: “Para su integración se observará la composición plural del Congreso, pero no podrán formar parte de ella los coordinadores de los grupos parlamentarios”. Sin embargo, cuándo haya que votar los asuntos de la cámara de diputados, el artículo 41 Bis establece el sistema de decisión siguiente: la Mesa Directiva “adoptará sus decisiones por consenso y, en caso de no lograrse el mismo, mediante mayoría resultante del voto ponderado de sus integrantes, en el cual el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario”. Es decir, los 27 diputados de la coalición de Morena-PT-PES podrán decidir por mayoría prácticamente todas las decisiones legislativas. Sin ningún posibilidad de la oposición de ganar una votación o impedir la conformación de mayoría calificada. Por supuesto, siempre y cuándo se mantenga la coalición política entre Morena, PT y PES.

