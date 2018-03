De candidatos en Sinaloa

En 12 días empezarán las campañas. Se van a movilizar miles de personas a lo largo de la geografía sinaloense en la búsqueda del voto. No importa en qué partido hayan estado, en cual están ahora, o, en cual estarán mañana, vendrán políticos de todos los colores y siglas por el voto de los ciudadanos. Por un lado, cada uno buscará proponer, atraer, encantar. Por el otro, los mismos buscarán descalificar, hacer menos y ridiculizar a sus adversarios en la boleta. Todo, menos el puesto de gobernador, estará en la balanza el domingo 1° de julio. En cada municipio sinaloense, se elegirá alcalde, regidores, síndico procurador, y, diputados locales. Por otro lado, estarán las boletas para elegir presidente de la República, y, las de senador y las de diputados federales.



Si seguimos al economista Anthony Downs, es difícil que un ciudadano encuentre racional dedicar tiempo y esfuerzo a entender una abstracción que tiene, en principio, un valor relativo para su economía personal: la representación política que se expresa en el voto. Para poder hacer competitivo un candidato, deberá penetrar en el imaginario colectivo con el menor esfuerzo de racionalización. Para esto la mercadotecnia es un útil inmejorable: Corren en los spots tonadas pegajosas. Se leen descalificaciones y acusaciones, sin una explicación, simplemente gritos en las redes. Que se repiten en los mítines y en los eventos.



DE DEBATES

El lugar al que no podrán dejar de ir a confrontarse los candidatos serán los debates de la autoridad electoral. En el caso de los candidatos a la presidencia de la república, el INE ya determinó en que ciudades, fechas y horarios serán los tres debates: (1) Ciudad de México. Domingo 22 de abril a las 20:00 horas. (2) Tijuana, Baja California. Domingo 20 de mayo a las 20:00 horas. (3) Mérida, Yucatán. Martes 12 de junio a las 21:00 horas. Ahí se verán las caras los tres candidatos de las coaliciones y la candidata independiente que logró las firmas para aparecer en las boletas. Más adelante se expondrá cuándo serán los debates entre los candidatos a senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales. El resultado del debate de Mérida, el 12 de junio será fundamental para el resultado electoral. La capacidad de comunicación que los equipos de los candidatos tengan para promover en los últimos días de campaña los resultados, favorables o desfavorables, serán decisivos en las preferencias electorales y el resultado final de la elección.



DE PERDEDORES Y GANADORES EN EL PRI

En la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade, hay perdedores y ganadores. En Sinaloa, está Jesús Aguilar, un coordinador que perdió el año pasado la elección de gobernador en Nayarit y en 2010, siendo gobernador, su partido perdió la elección nada más, ni nada menos, que con una coalición PAN-PRD, la misma que ahora postula a Ricardo Anaya en contra de Meade. Hay otro perdedor que acaba de renunciar al gabinete del presidente Peña Nieto, José Calzada, el exgobernador que entregó el poder al PAN en Querétaro en 2015. En Querétaro el PRI perdió la elección a pesar de una coalición incluso con el PT, además de los que coaliga usualmente, PVEM y Nueva Alianza. Ahora, estos dos perdedores de elecciones son coordinadores del esfuerzo electoral que Meade debe hacer para avanzar en consolidar un segundo lugar antes del inicio de las campañas a fin de mes. Por otro lado, hay dos ganadores, como se ha atribuido al expresidente Calderón, “haiga sido como haiga sido”: Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, ganó su elección en 2011 y el candidato de su partido, el PRI, ganó la elección en 2017. El otro ganador, es el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ganó su elección y le recibió el poder a su hermano (Humberto). Sino es el primero, es uno de los pocos que lo han logrado. Cabe señalar que en el lado del PAN están buscando en Veracruz algo más osado: la entrega de la gubernatura de un padre a un hijo. Siguiendo con el PRI, partido de Moreira, Rubén, porque su hermano ya no es del PRI, también ganó la elección de gobernador en Coahuila en 2017, “haiga sido como haiga sido”. En términos de peso porcentual de votos, los dos ganadores tienen una importancia mucho mayor que los dos perdedores, en eso Meade al menos tiene una gran ventaja. Los dos estados de donde vienen los ganadores representan casi el 15% del padrón electoral, mientras que los de los dos perdedores es poco más del 3.7%.



PÁRRAFOS: DE ACTORES SOCIALES

Cada ciudadano puede tener la acción política que desee. Un día en un partido. Otro, fuera de los partidos. Después, en otro partido. Luego, irse a otro partido. Y así sucesivamente. Esa es la libertad democrática. Cada candidato hace el equipo que quiere y que puede. El caso de la polémica del senador Javier Lozano con los actores Gael García y Diego Luna, es por demás ilustrativa. Lo único que no se puede es limitar la libertad de cada uno. Cada cuál puede mostrar los recursos histriónicos, irónicos y políticos que quiera. Es el espectáculo de la lucha electoral. En otros tiempos era la guerra. Ahora es la política. Y en la acción política los actores sociales, los que se meten deben de atenerse al dicho popular: “el que se lleva, se aguanta”. Todo, en la libertad y el respeto del derecho del otro.

lecturas_eldebate@yahoo.com