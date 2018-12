De cárcel a padres divorciados

La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, presentó una iniciativa para reformar el artículo 241 del Código Penal de Sinaloa, para castigar padres que no paguen la pensión alimenticia o simulan insolvencia. El Código Penal vigente, en su artículo 214, ya establece que: “Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al ofendido”. Quizá la diputada Félix propone hacer mayor el castigo.

Poner en prisión a un padre por no pagar pensión es demagogia. El ordenamiento legal en materia fiscal tiene suficientes atribuciones para penalizar a quién incumpla con la declaración de sus ingresos. No cumplir una orden judicial en materia de pensiones debe de ser atendido como un desacato. Punto. Basta mandar la orden al SAT para que se asegure que se descuente y cause los impuestos correspondientes. Es demagógica la disposición, porque poner en prisión a un individuo, le hará dejar de percibir sus ingresos, además de que le hará más difícil, al salir de la cárcel, conseguir un empleo legalmente remunerado. ¿De dónde podría cumplir con la pensión? ¿De verdad que quienes pusieron en la ley esa disposición y la diputada Félix no pueden entender eso? En lugar de demagogia, cada padre que haya demandado al otro debería pedir la declaración anual al que paga la pensión. Sino la presenta, tan sencillo como ir al SAT a exigirla con la sentencia.

Muchas mujeres mexicanas serían condenadas por complicidad en el delito de evasión fiscal si tuvieran que declarar los ingresos de los padres de sus hijos. Por otro lado, si tuvieran que meter a prisión a los que no cumplen, prácticamente el salario mínimo subiría, pues estarían en prisión millones de mexicanos. Incluidas las madres que tuvieran la guardia y custodia, pues incumplen lo que dicta la constitución que es su obligación para con los hijos que han engendrado. Este problema no se resuelve con demagogia. Es con una paternidad responsable y con la libertad de poder interrumpir el embarazo que no se quiera.

DE VIDEO DEL QUÍMICO Y EL GOBERNADOR

En política la forma es fondo, la frase se atribuye a Jesús Reyes Heroles. Si un gobernador no recibe a un funcionario, ese sabe que pronto puede ser despedido. Los lugares en una reunión, forma de saludo y expresiones corporales denotan una situación política de quien detenta el poder. La llegada del presidente López Obrador a Mazatlán, en tránsito a Nayarit, fue aprovechado en la política local. Principalmente dos, el gobernador y el presidente municipal de Mazatlán. El primero para filtrar a algunos comentaristas del acercamiento con el presidente López Obrador. Las fotos fueron escogidas cuidadosamente por quienes manejan redes sociales y comunicación social del Gobierno del Estado.

El segundo, subió un video de 45 segundos, en donde se observan las claras muestras de cercanía y afecto del presidente de la República con el alcalde de Mazatlán. Incluso se puede observar como en el pasillo del aeropuerto el gobernador es hecho a un lado y caminan abrazados el presidente y el alcalde mazatleco. También sale un saludo del presidente López Obrador a los mazatlecos y les informa que en enero vendrá al puerto y a Sinaloa. La forma es fondo. A quién recibes. A quién atiendes. A quién no recibes. A quién ves. A quién sí le das declaraciones. A quién saludas. A quién abrazas. Y de eso, si alguien sabe, es el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

PÁRRAFOS: DE “HOPE”

En la fila de la caja del Oxxo está una joven mujer. En un brazo carga a un bebé con la mano del otro está pagando unos refrescos. Son las dos de la tarde, el bebé está durmiéndose colgando de su brazo. La maternidad le ha ensanchado las caderas, pero aún es una joven mujer guapa, los refrescos aún no han logrado deformar su abdomen y caderas con bolas de grasa. Se le ve la espalda que deja al desnudo su blusa. Su nuca la remata un tatuaje, la palabra en inglés, letras manuscritas y minúsculas: “hope”. El semicírculo final de la “e” lo remata un pequeño corazón rojo. Esperanza es la traducción en español de hope. Esperanza se grabó la joven mujer en la piel de su nuca. Esa palabra tiene dos significados en español: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea; y, en la moral judeo cristiana es la virtud de esperar que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Esa joven mujer se marcó indeleblemente en su piel, para que lo lean los otros, que ella tiene esperanza. Está permanentemente de ánimo frente a lo deseado. Ella pagó sus refrescos y salió con la satisfacción de haber obtenido con dinero lo deseado, una carga de alegría por carbohidratos le dará la ingesta de esas bebidas. No se le veía con libros, leche para su bebé o ella, jamón o pollo para comer proteína, no, sólo refrescos. Dio la vuelta rumbo a la colonia popular donde habita, cerca del Oxxo. Hope, esperanza, ahí en la fila de la caja del Oxxo, tatuado indeleblemente en la nuca.

