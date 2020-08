En el proceso electoral del 2021: uno federal para diputados al Congreso de la Unión, y, 15 locales para elegir gobernador, habrá coaliciones electorales. En Lecturas EL DEBATE del domingo pasado se hizo la referencia legal de lo que dicta la Constitución y la Ley de partidos políticos.

Así mismo, se hizo una primera aproximación, a la interpretación de esta referencia legal, de un amigo especialista en el tema. Ahora va una segunda aproximación, de otro amigo especialista. Los dos amigos tuvieron una discusión y vertieron sendos argumentos.

Va la segunda aproximación: Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral pueden hacer coaliciones, para el proceso 2021, en la elección federal con uno o más partidos, y, pueden hacer coaliciones con otro partido o partidos en cada una de las 15 elecciones locales donde habrá elección de gobernador.

Es decir, en caso hipotético de que el INE tuviera registrados 17 partidos, con posibilidad de hacer coaliciones, uno de ellos podría ir en coalición con uno diferente en el proceso electoral federal y en las 15 elecciones de gobernador.

De coaliciones electorales

De Sinaloa

Esta interpretación para Sinaloa aumenta un partido más, pues está el Partido Sinaloense (PAS) de registro local. Así que en Sinaloa puede haber una coalición de un grupo de partidos que en Sonora, por ejemplo, vayan en coalición con partidos diferentes.

Esta aproximación privilegia el pacto federal y la heterogeneidad política de cada entidad federativa. En este caso, para Sinaloa se tendría que observar los perfiles de los grupos de interés que están en la representación de los partidos políticos con registro nacional y con posibilidad de hacer coaliciones electorales.

Habrá que seguir analizando el tema, ahora, a partir de las sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su caso. O bien, de los tribunales electorales locales en este tema.

De pandemia y acción ciudadana

La pandemia del COVID 19 sigue enlutando familias sinaloenses. La corresponsabilidad de los ciudadanos debe ser la base de la acción social para proteger a todos los que habitamos Sinaloa. No habrá reglas, normas, leyes, acciones punitivas que valgan, sino hay un acción social corresponsable. Los adultos con los menores de edad bajo su tutela y guarda legal.

Ellos, los ciudadanos son la base de detención de la pandemia. Los ciudadanos son los que deben de estar a la base de un ejercicio de participación social para cuidar la salud desde la alimentación y el desecho de alimentos chatarra.

Si no se empieza con esa parte fundamental del cuerpo y bien estar de cada ser humano que habita la geografía sinaloense no será posible detener, no sólo la pandemia del coronavirus, sino las decenas de miles de muertes anuales de diabetes y enfermedades del corazón. Esas muertes son igual de dolorosas que las de la pandemia del COVID 19.

El luto y la desgracia caen en decenas de miles de familias sinaloenses cada año. Ahora el COVID 19 está llamando la atención de los medios y la sociedad. Pero, que sí vale, una vez que haya vacuna para el coronavirus, las muertes de diabetes y enfermedades del corazón seguirán sino hay un cambio en los hábitos alimenticios.

Debe de plantearse la interrogante: ¿Habrá entonces, en los medios de comunicación, en las redes sociales, las organizaciones sociales y políticas, el mismo ahínco e insistencia para combatir las causas que producen esas enfermedades causantes de cientos de miles de muertos cada año en México?

Párrafos: Del PAS y fecha de convocatoria a elección

El 5 de junio se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en dónde el artículo 18 quedó así: “El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la primera quincena del mes de diciembre del año previo al año de la elección”.

La elección será el mismo 6 de junio, sólo se modifica la fecha de publicación de la convocatoria por el Congreso. Ante esta reforma del Congreso del Estado de Sinaloa, el PAS promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad.

La fecha fatal para la resolución debe ser el 31 de agosto. Fuentes especializadas mencionan que en cualquier momento puede resolver la SCJN. Lo cual puede mover toda la agenda político electoral de actores, partidos políticos y grupos de interés.

De devolver la SCJN la fecha de emisión de la convocatoria a elecciones para la primera quincena de septiembre, los plazos de diversas etapas del proceso electoral podrían modificarse. Habrá que dar seguimiento a la resolución que dicte la SCJN sobre la acción promovida por el partido local de Sinaloa, el PAS.

