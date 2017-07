De comerciantes...

Se solicita con urgencia personal que tenga carácter y que sepa lidiar con personas desobedientes, esto para que ponga en orden a los comerciantes que ponen su mercancía en plena banqueta, dejando poco espacio para que los peatones caminen tranquilamente y provocando incluso que quienes se trasladan en silla de ruedas tengan que hacerlo por la calle ante el hecho de no tener espacio suficiente. Si te crees capaz de poner orden, échale la llamada al chaca de Vía Pública en Guasave, Roberto Navarro, al 871-87-00 para que te comuniquen a su extensión y la chamba es tuya.Los vecinos del ejido Rosendo G. Castro denuncian que el panteón de la comunidad se les convirtió en basurón. Unos osados se pasaron de lanza y hasta lápidas han tumbado, con tanto cochinero, lo cual evidencia que ni Servicios Públicos municipales ni el servicio de recolección de basura se han puesto las pilas por ese rumbo. Si alguien puede echarle un fonazo al director de Servicios ahomense, Mario Augusto Monreal Loera, al 668-816-40-09, y de pasadita al director de Obras y Servicios Públicos, Josué Jacinto Sánchez, pa’ que le dé su jalón de orejas a PASA.Se solicita personal para que vaya a levantar un censo en la comunidad de Boca de Arroyo, en Mocorito, con el objetivo de saber quiénes se están beneficiando del agua del pozo del vecino poblado El Pochote, pues la raza de este último lugar se queja de que se abastecen de ahí y no pagan ni un centavo por el servicio, por lo que exigen que quienes agarren agua, paguen. Si te interesa la chamba, márcale al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Fernando Nájar, al 673-735-0831.¡Atención! La Junta de Alcantarillado y Agua Potable de Navolato (Japan) solicita chalanes, ya que en San Pedro tienen 15 días con una fuga de agua que no ha sido atendida por la paramunicipal. Interesados, favor de llamar al 672-727-1235, con el gerente de Japan, Eusebio Joaquín Lara Escárcega...Atención, mazatlecos que sepan manejar camiones recolectores de basura, favor de ponerse en contacto con Miguel Pérez Bernal, jefe de Servicios Públicos, debido a que el Ayuntamiento va a gastar un lanón para comprar unos cuantos camioncitos debido a que al parecer no se pudo cumplir la promesa del alcalde Fernando Pucheta de arreglar las unidades descompuestas para no gastar comprando. Por eso se va a ocupar al menos 10 personas que manejen los nuevos camioncitos. Interesados, favor de ponerse en contacto con Miguel Pérez Bernal, jefe de Servicios Públicos al 915-80-00 Ext. 2605.