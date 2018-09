De conflicto entre empresarios mazatlecos

En Mazatlán, están dándose un conflicto de intereses entre empresarios y profesionistas, en donde también está presente una organización de la sociedad civil, Observatorio Ciudadano. Por un lado, está el empresario Rodolfo Madero, cabeza del Grupo Alerta (sectores económicos diversos: automotriz, inmobiliario, turismo, comunicación, energía, agronegocios, industrial y comercial). Es un grupo que integró Francisco Madero, a partir de su habilidad para las finanzas y las concesiones de su suegro, Rodolfo Rodríguez. En el noticiario radiofónico, Qué pasa en Mazatlán, Rodolfo Madero declaró que hay un grupo de empresarios que dicen estar demandando al licenciado David Álvarez, por extorsión, azuzados por funcionarios públicos. Declara que no existe tal demanda. También, que esos funcionarios dieron permisos mal otorgados. Y que los dueños de los proyectos que recibieron esos permisos “mal dados”, son quienes demandan al licenciado Álvarez. Además, Madero dice que el licenciado Alvarez demandó contra permisos “mal dados” y no contra los dueños de los proyecto.



En la otra parte están unos empresarios que dicen haber demandado al licenciado Alvarez por extorsión. En el mismo noticiario, Carlos Rivera y Carlos Escobar, dos de ellos, declararon que sí presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa desde diciembre de 2017. En su intervención, se interrogan por el desarrollo Camino al Mar, del Grupo Alerta. sobre la avenida Camarón Sábalo. En ese proyecto hay dos torres de condominios de 29 pisos, zona de locales comercial (34) y una torre corporativa de 14 niveles. En el corazón de la zona dorada de Mazatlán.



Rodolfo Madero ha forjado una dirigencia en la acción política de una parte importante del sector empresarial del municipio. Ese liderazgo ha estado a la base de la demanda de rendición de cuentas. Su participación en los medios de comunicación, televisivos e impresos, le permiten tener una herramienta para la difusión de esas acciones, y, para estar promoviendo acciones en favor de transparencia en recursos públicos. En este diferendo que tiene con unos constructores, que por el monto de la inversión de sus proyectos, en nada comparable con la dimensión de su grupo económico, lleva a un cuestionamiento que el mismo conductor del noticiario hace: ¿Se deberá desmentir Rodolfo Madero? El número de empleos que ha creado el Grupo Alerta, las inversiones que tiene en Mazatlán y en otros municipios de Sinaloa, hacen ver el enfrentamiento muy disparejo: Recuerda la parábola bíblica de David y Goliat. Lo más pertinente será que la Fiscalía de Sinaloa haga la presentación de la demanda, de los empresarios actuantes contra el licenciado Alvarez, ante la autoridad judicial correspondiente. O, bien, la deseche públicamente. De lo contrario, seguirán subiendo de nivel el enfrentamiento entre esos dos grupos de empresarios.



DE PESCA EN EL GOLFO DE CALIFORNIA

En este asunto hay dos partes: la de los pescadores y la de los ambientalistas. La primera, define las consecuencias económicas de prohibir la pesca industrial en esta zona marítima. La segunda, expone el peligro que corre el medio ambiente con la explotación de pesca industrial y minería submarina. El tema no es sí hay más o menos empleos en la zona costera del Golfo de California, ni tampoco si los empresarios no tienen otra opción para pescar, por ejemplo, el pacífico oriental. El tema es si el gobierno de México está dispuesto a las consecuencias que puede tener una explotación pesquera con consecuencias nocivas en el medio ambiente. La producción de atún mexicana fue embargada por los USA en 1991. Los motivos fueron una demanda de una organización de la sociedad civil (como el observatorio ciudadano de Mazatlán) que tenía su centro de interés en la defensa del medio ambiente Earth Island Institute (EII), por la mortandad de delfines en las redes de los atuneros. Desde ese año y hasta la fecha siguen los diferendos y las consecuencias económicas y sociales.



Negarse a observar que un tema ambiental puede afectar económicamente puede ser un error en la conducción de las relaciones internacionales de México. Y, con mucho mayor peso económico si esas sanciones involucran el mercado norteamericano y las relaciones bilaterales México-USA. La determinación de declarar Areas Natural Protegida (ANP) el Golfo de California, lo más probable, es que ya sea del gobierno que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En esa decisión estarán inmiscuidas la Secretaría de Relaciones Exteriores, Conapesca y la Sagarpa. El tema será determinar si las consecuencias de embargos comerciales podrán más que el mover la oferta de empleos a otras latitudes del territorio nacional. O bien, la de reconvertir productivamente las zonas costeras del golfo de California.



PÁRRAFOS: DE INSTALACIÓN DEL CONGRESO Y PAQUETE ECONÓMICO

El sábado se instaló la LXIV legislatura del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados y el Senado. En ambas la bancada de Morena y sus aliados es muy cercana a la mayoría calificada. La posibilidad de que el PVEM o el PRD decidieran coaligarse con Morena le daría esa mayoría inclusive de hacer reformas constitucionales, sin necesidad del PRI o el PAN. El primer reto que tendrá esa mayoría legislativa de Morena será la aprobación del paquete económico 2019: ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Por disposición constitucional, el primer año de gobierno, el Presidente podrá enviar estos documentos a la Cámara de Diputados hasta el 15 de noviembre. Y deberá aprobarse antes del 31 de diciembre de 2018. En esta tarea legislativa estará toda la atención y será el primer gran reto del nuevo gobierno.

