De cruce Meade y Anaya

Desde que se presentó la intención de José Antonio Meade de registrarse como aspirante ciudadano a la candidatura presidencial del PRI hasta principios de marzo, todas las encuestas lo situaban en las preferencias electorales en tercer lugar. Algunas, incluso ponían a Meade a 10 puntos de Anaya, segundo lugar. A partir de los estudios que se publican en marzo Meade, cruza a Anaya. El cruce empezó, en unas encuestas, por décimas. En las últimas el cruce ya va en dos puntos. Algunos analistas descalifican a las encuestas que reflejan este cruce de ser sólo publicidad pagada y de ser estudios manipulados.



El argumento contundente para descalificar esa opinión negativa es evidente: Si hoy compra el PRI, entonces, por qué no compró desde el principio. Así de simple. Cae la crítica a las encuestas que muestran ese cruce de preferencias electorales entre Meade y Anaya. Además, por un lado, de todo podrán acusar a los priistas, pero no de tontos. Y, por el otro, uno de los principales atributos que propios y extraños reconocen a Meade es su honestidad persona y académica. Hasta un video ha circulado dónde Anaya hace en diversos momentos apología de las cualidades técnicas de Meade. Su participación en la dirección de los principales indicadores económicos del país desde hace más de una década, no hubiera podido ser posible si no fuera honesto en el análisis y descripción de las estadísticas. Se hubiera ido el peso frente al dólar a una tasa de cambio de tres dígitos. Así que si Meade y su equipo iban a comprar encuestas, con números a favor: ¿Por qué no hacerlo desde el principio? La sola pregunta descuenta la descalificación.



DE CAUSAS DE LA BAJA DE MEADE

¿Cuál es la causa del cruce de Meade sobre Anaya? Sin duda es multifactorial. Se pueden destacar dos. La primera, las consecuencias de la designación de candidatos en las elecciones, en la federal de senadores y diputados federales. En las locales de candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales. Al encabezar Anaya una coalición PAN, PRD y MC, las diferencias han aflorado en diversos estados y la Ciudad de México. Los descontentos han llegado a que muchos militantes dejen los partidos de esa coalición. Unos para ser independientes, otros para migrara a otros partidos y coaliciones. En Sinaloa, por ejemplo, siguen los descontentos en el PAN y el PRD. En el segundo hubo salida de militantes hacia Morena. En el PAN las candidaturas a alcaldes y las listas de candidatos plurinominales han ocasionado fricciones al interior de la militancia panista. La segunda causa es el acceso a la información pública del nivel patrimonial y de consumo de Anaya. Esta información pública ha sido confrontada en diversos medios de comunicación, lo que ha levantado acusaciones desde diversos frentes contra su acumulación patrimonial. En un error político, Anaya empezó a confrontar a El Universal, después a las autoridades. Ahora, el efecto de estas dos causas, en su preferencia electoral se manifiesta en una baja que le ha permitido, a Meade, en su crecimiento natural por la precampaña y el avance de su actividad pública, cruzarlo.



DE MEADE

El aumento de las preferencias electorales de Meade tiene dos causas: una, el crecimiento de su conocimiento entre los electores. De estar abajo del 50%, logró en pocas semanas situarse arriba del 90%. Estar en el conocimiento del electorado es el principio de estar en competencia electoral. Un segundo elemento que está en el crecimiento de las preferencias electorales de Meade es la concertación política que ha logrado el PRI. Tanto en el ámbito nacional, Meade logró concertar con los otros aspirantes, cómo con figuras políticas priistas de peso en la estructura partidista. Por otro lado, las candidaturas a legisladores y gobernadores han tendido un control de daños que ha buscado controlar las escisiones. Al final de cuentas, ostentar el poder, ha sido un elemento fundamental que ha jugado a favor del candidato del PRI. Al menos hasta el momento.

Ahora lo más retador para la campaña de Meade será su participación en los debates. Nadie duda que es el más capacitado y preparado de los candidatos. Tiene perfectamente claro la tarea necesaria de una estrategia económica que permita crecimiento económico, hacer frente a los retos del exterior y las tareas que den continuidad a la instrumentación de las reformas estructurales. Sin embargo, en los debates deberá ser contundente y accesible. Pues un tono doctoral, lo alejará de la mayoría de los electores mexicano, que su uso del español es más que rudimentario y deficiente. Y ahí, será un tema polémico: Uno de los principales retos del próximo presidente de México deberá ser dar continuidad y permeancia a la reforma educativa.



PÁRRAFOS: DE LA MUJER COMO PROPIEDAD

Retomando el caso de la música popular mexicana y los ejemplos dónde la mujer es vista como “propiedad” de un hombre. Está la canción “El Tahur”. El texto expone cómo un jugador apuesta a su esposa. Al perder la última mano va por ella, cómo el objeto a intercambiar por su ludopatía. Le dice al contrincante, en un atisbo de patología “pa’ mi las deudas de juego son siempre deudas de honor”. Y en la cima de la animalidad y criminalidad le dice: “te entrego lo que más quiero, pero te la entrego muerta…se oyeron dos fogonazos, de dos balas expansivas, primero mato a su amada, después se quitó la vida”.

