De cuatro de cada diez toneladas de atún

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) es la oficina del gobierno federal encargada de las políticas públicas del gobierno federal para dar seguimiento y apoyar estas actividades económicas primarias. Las estadísticas que muestra están muy atrasadas, inclusive más de tres años con respecto a las de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como Pescando Datos que ya publican estadísticas de 2017. En este sentido es difícil no estar de acuerdo con el candidato presidencial ganador, Andres Manuel López Obrador (AMLO), cuándo señala que reducirá la burocracia. Al analizar las estadísticas de Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC, por sus siglas en inglés) estás están disponibles hasta 2016, mientras que las de Conapesca sólo lo están hasta 2014. Un desfase del organismo mexicano de dos años con el IATTC y de cuatro años con la fecha actual. Sin embargo, el gobierno federal destina más de 3.2 mil millones de pesos para subsidios de diésel y gasolina para apoyar la pesca (Lecturas 29/Jul/2018). Pero no pueden tener actualizadas las estadísticas. Cualquier falta de transparencia puede equivocar la evaluación de las políticas públicas, en el mejor de los casos, o, en uno peor, esconder corrupción: Cómo diría un amigo de rancho: “si aclara, oscurece”.



Sinaloa es muy importante en la pesca del atún aleta amarilla. Aún con información tan desfasada, de Conapesca, se puede hacer un primer análisis estadístico. En 2014 en todo el Océano Pacífico Oriental (EPO, por sus siglas en inglés) la estadística de la IATTC señala que se capturaron 246,637 toneladas de esa especie, el 95% se pescó con buques cerqueros, cómo los que subsidia Conapesca. Ese porcentaje representó 234 mil toneladas en todo el EPO. En México, ese año, se capturaron el 52% de esas miles de toneladas, Fueron 120 mil toneladas pescadas y entregadas, en muelles mexicanos, de ese túnido por embarcaciones nacionales. Ahora bien, en ese total de México, en Mazatlán se descargaron 92 mil toneladas: 76% de todo lo que se pescó en México y 39% de lo pescado en 2014 en todo el EPO. De ese tamaño es la importancia de la pesca del atún en México, Sinaloa y Mazatlán. Casi cuatro de cada diez toneladas de atún aleta amarilla que se pescan en todo el EPO se hace por embarcaciones y descargan en muelles de Mazatlán. Claro, con información de 2014.



DE NUEVO GOBIERNO Y PESCA

En la agenda de políticas públicas del nuevo gobierno federal deberá de haber un análisis detallado de la situación del esfuerzo pesquero por especie. En dónde habrá que revisar en conjunto las diversas variables. Desde subsidios, sustentabilidad y depredación de recursos naturales, contaminación ambiental, comercialización, relaciones internacionales (bilaterales y multilaterales). Un factor determinante será el análisis de correlación: nutrición, pobreza, educación y desarrollo. Las visitas que ha hecho a Chiapas AMLO, después del 1° de julio, demuestran su interés en una de las entidades más pobre del país. La atención y lucha contra ese flagelo pasa, obligadamente, porque los mexicanos de esas latitudes tengan a su alcance proteínas en sus dietas. Sólo así entran las letras. Asimismo, la tarea de acceso a la información y la transparencia deberán de ser asignatura fundamental para ese análisis. No se puede explicar que con los miles de millones que se destinan con dinero público a subsidios no se tenga accesible la información pública. Que deban de hacerse solicitudes especiales para lograr el acceso, cuando así es. En fin, las asignaturas pendientes están ahí.



PÁRRAFOS: DE SENTADOS EN LA BANQUETA

Un grupo de compañeros se reúnen en tertulia sentados en la banqueta. Pasan los 45 años los cuatro. Los une algún fin. La soledad ronda en la mayoría de ellos, es eterna compañera: en la cotidianidad, en el viaje, en la noche. El paso de la primera compañía a la última es un continuo desafío. Desde el dolor por la pérdida amorosa hasta el desafío de la seguridad. Es un abanico amplio. Generalmente quedan en la historia los desencuentros. Por falta de explicación de los términos del intercambio. Porque se sigue añorando el desinterés. Ese concepto moral que ni la contundencia de las comunicaciones instantáneas logra borrar. No se acepta que debería dejarse completamente explicito que no es posible. El amor incondicional a los hijos, el único, incluso a veces es mal correspondido por las medidas de control administrativo, aún y cuando se toman por educación más que por necesidad. Se evita la certeza de que todo se convierte en un intercambio de bienestar. Quizá, sólo quizá, no sólo es dinero, pero si el físico se mantiene en buen estado y hay salud, evidentemente es porque hubo dinero para comprar los alimentos necesarios para lograr ese objetivo. Entonces, revolotea en el inicio de la noche la soledad. Esa eterna compañera. Tantas veces alejada. Vuelve inexorablemente. Y todo, porque no se quiere ver que el intercambio es de interés. No es posible volver a la pareja, esa ya fue. Cuando mucho se puede tomar de nuevo el riesgo, el atrevimiento, de volver a intentar. Ese paso que muchas veces se hace difícil. El interés debería ser descifrado, por cada uno de esos compañeros de banqueta, al volver a aproximarse a esa persona que se le propondrá aplaque la soledad. Dejarlo al azar o la diosa fortuna, no deja de ser eso, suerte. La dignidad de interés, no es un problema moral, es. Sólo eso, es.

lecturas_eldebate@yahoo.com