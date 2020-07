Para los Doctores Matías Eduardo Zazueta y Jakousi Alcaraz

Cada uno de los pacientes infectados y recuperados de COVID 19 tiene dos grandes tareas de manera prioritaria, mientras no exista una vacuna: Primero, no es cuestión de discutir si da o no inmunidad. Ese paciente recuperado tiene el virus. Punto.

Es cómo las personas portadoras del SIDA VIH: tienen el virus. Puede estar controlado, hacer una vida normal, deportistas, incluso de alto rendimiento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin vacuna, deben cuidar mantenerse saludables, pues ante una enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, el virus hará que otros virus, en su cuerpo latentes, desencadenen infecciones. Provocando, incluso la muerte. También, sin vacuna, debe cuidar de no transmitir su sangre a otro ser humano.

En el caso del coronavirus, el paciente recuperado, si tiene una infección que comprometa su sistema inmunológico, con un tratamiento adecuado puede salir sin problema.

De cuidado y responsabilidad

Si en ese momento con enfermedad y bajas defensas, entra en contacto con alguna persona con COVID 19 activo, puede volver a infectarse de COVID 19, aunque este recuperado. ¿Por qué? Porque el coronavirus está en su cuerpo y ante la reinfección lo vuelve a ser portador.

Lo más probable es que tome el medicamento necesario y salga de nuevo bien, pero si tuvo contacto con un ambiente dónde pudo haber alguien con COVID 19, aun asintomático, ese paciente recuperado vuelve a ser potencial fuente de contagio.

En ese caso, se puede hacer una prueba de COIVD 19 PCR (hisopos) y si sale positiva, entonces no queda más que volver a estar aislado los 14 días, sin síntomas, o, con síntomas. Siendo recomendable, en la mediada de las posibilidades, repetir la prueba a los 15 días.

Toda esta explicación toma prestada las hipótesis de los doctores Zazueta y Alcaraz, junto con un más amplio equipo de médicos que se han hecho investigadores y especialistas en epidemiologia al calor de la pandemia en El Hospital La Marina de Mazatlán. La responsabilidad e interpretación de cada palabra es totalmente del autor.

Es una hipótesis más, que debe llamar a todos los pacientes recuperados a actuar con corresponsabilidad si contraen una infección, para cuidarse y si tienen síntomas de COVID 19, no dudar en hacerse de nuevo la prueba PCR.

Pero, que sí vale, sino se la hacen, sobre todo cuidarse y aislarse para no infectar a otras personas en su familia o entorno social. Estando sanos no contagian. El problema es si están enfermos, pueden reinfectarse y volver a ser fuente de contagio.

De un colega que corrige

Desde 2007 en el seno de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la UAS se ha incluido la investigación y publicación de artículos académicos y de divulgación periodísticos sobre la correlación de las cifras de mortandad en México y la diabetes.

Haciendo hincapié en la diferencia que los actores políticos y el gobierno ponían en la atención al problema de la violencia del crimen organizado frente a las decenas de miles de muertes anuales por diabetes.

Al paso de los pocos años son ya cientos de miles anuales, con las enfermedades del corazón. Muchos colegas subrayaban el interés en ese tema. Uno de ellos era el colega Profesor Pedro Brito, un querido amigo, compartiendo la aristotélica erudición.

El día de ayer, sorprendió su rectificación y me permito replicar aquí parte de su comentario en sus redes sociales: “De las aguas negras embotelladas. Del daño que provoca la comida chatarra y los refrescos azucarados a la salud de los mexicanos.

De la importancia de una alimentación sana. De la necesidad de la cultura y la educación para generar cambios en la conducta de los consumidores. Por la mejora de la salud y la calidad de vida de la población…”.

Es de congratularse leer a un científico, profesor jubilado de la UAS y activista político, ahora del lado de la propuesta de políticas públicas que controlen el sobre peso y la obesidad, para evitar seguir contando cientos de miles de muertos de diabetes y enfermedades del corazón.

Hoy, seguramente, coincide con lo discutido desde 2007 y lo publicado aquí: “La noticia que da el columnista…es que El Mencho tiene necesidad de diálisis, lo cual es uno de los principales daños colaterales de la diabetes, insuficiencia renal.

Es decir, el líder del CJNG, que combate contra el Cartel de Sinaloa el control del narcotráfico en México no será víctima del fuego de una metralleta, pistola o disparo de bazuca. No. Será, un día de estos, uno más de los más de cien mil muertos de diabetes que nadie reportea al año en México ni en Sinaloa, Jalisco o Michoacán.

De confirmarse la nota del columnista será una estadística más de los más de cien mil muertos de diabetes. Hoy, seguro a ese jefe de Cartel del narcotráfico, seguramente, le aterra más un gansito Marínela que toda la artillería del Ejército, la Armada o inclusive de la DEA de los USA.

Es más, quizá la de los últimos no tanto, si es extraditado, allá en los USA si hay medicinas para las enfermedades crónicas degenerativas que produce la diabetes. Los males renales que requieren diálisis, entre ellos” (Lecturas, EL DEBATE, 1/Sep/2019).

Párrafos: De errores humanos

Una gripa mal curada se volvió una infección. Y al repetir la tomografía de pecho se concluyó que estaban comprometidas las vías respiratorias superiores. Siendo un paciente recuperado se repitió la prueba COVID 19. Salió positiva el jueves pasado.

Desde ese día, amable lector, se está repitiendo el aislamiento de 14 días. Hay diversas versiones para repetir la prueba antes. Se seguirá el protocolo. Hasta que hayan pasado los 15 días de la primera prueba, se volverá a hacer la próxima. Y en aislamiento seguirá hasta no tener el resultado negativo.

lecturas_eldebate@yahoo.com