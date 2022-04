De dedicación

audima

El más pequeño, de seis años, Riguito, ha sido noticia en medios de comunicación sinaloenses en las dos últimas semanas. No se hará, amable lector, una reflexión de las propias seis décadas en el planeta. Ayer, la llamada con un amigo, diciendo: “Que orgulloso debe estar el Dr. Ocampo de ver a sus hijos cumplir la palabra a sus nietos, ser hombres de palabra, en un momento en que ya poco se respeta eso”. Él sí cree en el más allá. Después, bordó acerca de la valía de estar para un hijo, refiriéndose a las notas de Riguito hace dos semanas en la nota de la carrera de ciclismo “MTB 6 horas” (EL DEBATE, 11/Abr/2022). Y, a las del lunes haciendo referencia a la nota del torneo del Segundo Selectivo de Surfing de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa en Mazatlán (El Sol de Mazatlán, 24/Abr/2022). Va esta columna para Riguito.

Fue él quien ganó, solo, el primer lugar en la carrera MTB en su categoría “Infantil A”. Y luego, el quinto lugar en la categoría “Infantil B”. Verlo competir con los de su edad y rebasar hasta a la amble guía. Luego, competir con los mayores a él, incluso por su tamaño fue dejado al último en el arranque, del pelotón de ciclistas. Pero, dándole a los pedales con fuerza y total dedicación logró rebasar y llegar en quinto lugar. Subió al pódium alegre y sonriente, su mejor premio, en dos ocasiones, una en el primer lugar para recibir su trofeo, la segunda, para recibir su medalla de quinto lugar.

El domingo pasado fue a la playa El Camarón y concursó en el segundo selectivo de surfing en el grupo “Infantil Varonil de 6/8 años”, quedando en primer lugar. Ver su concentración surfeando las olas, a sus seis años, era recompensado con su sonrisa cuando saludaba alzando su mano haciendo la señal de amor y paz después de cada ola. Fue sin duda esa alegría su mejor premio.

De árbol adentro

Muchas horas se han disfrutado subiendo y bajando veredas en la montaña arriba de la bicicleta. Juntos descubrimos esas veredas y la naturaleza entrando por los cinco sentidos. Muchas otras horas se pasaron caminando en la playa, tocando el agua del mar para ver cómo iba la temperatura y si ya no estaba tan fría. Luego, más horas con chaqueta de neopreno en las clases de surf. Seguiremos saliendo del Huanacaxtle para atravesar las montañas. Iremos más seguido a la playa ahora que el agua está a punto de dejar de estar fría. Atrás se quedará esa apretada chaqueta de neopreno.

Una tarde, luego de unas clases de surf y antes de partir a un paseo en bicicleta, él mismo, pidió leer sus líneas de poemas y las dos hojas del libro de lectura de su kínder. Oírlo pedir leer los versos de “Árbol adentro” de Octavio Paz, hacen que tengan otra dimensión, hacen que se recuerde El poeta mexicano. Sus poemas de “Libertad bajo palabra”. Recordar ese poema de siempre: “Mi vida con la ola”. Oír a él, el más pequeño, leyendo esos versos es seguir en el planeta viviendo:

Árbol adentro, Octavio Paz

“Creció en mi frente un árbol.

Creció hacia adentro.

Sus raíces son venas,

nervios sus ramas,

sus confusos follajes pensamientos.

Tus miradas lo encienden

y sus frutos de sombras

son naranjas de sangre,

son granadas de lumbre.

Amanece

en la noche del cuerpo.

Allá adentro, en mi frente,

el árbol habla.

Acércate, ¿lo oyes?

Así, con dedicación va aprendiendo a leer y haciendo ejercicio, además, de disfrutar la naturaleza en su niñez. Y por supuesto, una bolita de chocolate está presente para coronar esas jornadas de bicicleta o playa.

Párrafos: De elecciones y coaliciones

Los escenarios en las elecciones locales de gobernador este 2022 están variando. En cuatro entidades sigue en primer lugar en las preferencias electorales Morena. En dos la oposición. No deja de haber analistas que ven la posibilidad de un frente opositor a Morena el 2024. Cosa que hoy, en 2022, no existe. En el análisis político se construyen escenarios. Uno de esos es la posibilidad de que el partido Movimiento Ciudadano (MC) se sume a la coalición PAN-PRI-PRD. Cosa que, en abril 2022, no es. La posibilidad de una coalición MC con los tres partidos contra Morena en 2024 no es imposible, pero no es algo que hoy esté en la acción electoral. Lo que sí, en abril de 2022, es que Morena es la fuerza electoral con mayores porcentajes de preferencias electorales de cara al 2024. ¿Habrá más coaliciones electorales en 2023 y 2024? Es algo que se deberá seguir analizando. Pero, que sí vale y mucho, esa eventual coalición nacional y regional dependerá del resultado de los gobiernos emanados de Morena, federal y locales.

