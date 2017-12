De diputados y tenencia

Los diputados locales de Sinaloa decidirán derogar la tenencia vehicular y el alza de los refrendos. Eso será decisión de ellos. Ellos votan las leyes. No el gobernador. Ni algún secretario o funcionario de gobierno. Los diputados aprueban, o no, modifican, o no, leyes en Sinaloa. Esa es la división de poderes en un régimen democrático. Si en Sinaloa hay o no hay tenencia, es decisión de los diputados. Si hay aumento del precio del refrendo vehicular, es decisión de los diputados. Decir, y más grave, pensar lo contrario es no saber que vivimos en una democracia con separación de poderes. No es el gobernador, ni el presidente del PAS, ni las dirigencias del PAN, PRD o Morena quienes decidirán si hay o no tenencia en Sinaloa. Lo van a votar los diputados de Sinaloa. Punto.

DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y UN AÑO EN SINALOA

Se aprobó en la Cámara de Diputados. Ahora hará lo conducente el Senado. Luego, publicaría el presidente de la República. Entonces, del primer análisis, los gobiernos estatales tendrán un año para contar con el apoyo de las fuerzas federales y del Ejército y Armada de México para apoyar las funciones de seguridad pública. Después, se irán. En Sinaloa los militares y marinos de la Armada ya llevan más de 10 meses. Si estuviera en vigor la ley que aprobaron los diputados federales estarían a menos de dos meses de dejar el estado. ¿Está preparado el gobierno de Sinaloa para que eso suceda? ¿Lo estará para el año entrante? ¿Se ha preparado el gobierno estatal para afrontar esos tiempos? Además, los soldados no podrán ser enviados, bajo ninguna circunstancia, a manifestaciones de protesta. En ese caso, si los intereses de los grupos del crimen organizado deciden orquestar protestas sociales, marchas, plantones en instalaciones públicas, ¿quién las va a afrontar? El secretario de Seguridad Pública del Estado, que es un militar. Los secretarios de seguridad pública de los municipios, qué son militares. O esos militares, se atreverán a violar la ley. Las implicaciones de haber entregado a mandos militares la seguridad pública de Sinaloa, puede, en caso de promulgarse la ley de seguridad interior, consecuencias graves para la gobernabilidad del Estado. En medio de un año electoral.

La población de Veracruz es 8 millones, Sinaloa 3 millones. De acuerdo al Inegi la de Sinaloa representa sólo el 37% de la Veracruz. (Encuesta Intercensal 2015) En 2017, de enero a octubre, en Veracruz iban 1,382 homicidios dolosos, en Sinaloa 1,352. En Veracruz asesinan a 17 ciudadanos de cada 100 mil. En Sinaloa a 46 de cada 100 mil. Esa es la expresión brutal de la inseguridad pública en Sinaloa. Y, el reto que implicará la promulgación de la ley de seguridad interior.

DE DESTAPES DE CANDIDATOS EN SINALOA

Así como los candidatos presidenciales los están decidiendo las oligarquías de los partidos. Los demás candidatos los van a decidir esas mismas oligarquías. El tema es saber quién es esa oligarquía. Para el caso de los candidatos del PRI a gobernador sólo habrá dos: el presidente Peña Nieto y el precandidato Meade. Para Morena, uno: López Obrador. Para el PAN, dependerá de los avances de la coalición con el PRD y MC, sino será Anaya. En el caso del PRI, serán los mismos, quizá, por mantener la distancia y respeto, en el caso del PRI Peña Nieto ceda a Meade. Y en ese contexto, la estadística va a tener un valor muy importante. No es sólo lo que se es, en el momento, en rentabilidad electoral. También, lo que se puede representar y la capacidad de crecimiento.

En el Senado, el tema de la posibilidad de un gobierno de coalición, como está en la Constitución, los candidatos serán de suma importancia. Los dos electores, en el caso del PRI, serán directamente quienes decidan las candidaturas. En Morena será el mismo. En el caso de una coalición PAN-PRD-MC dependerá del reparto que se haga de las entidades entre los partidos coaligados.

PÁRRAFOS: DE CAOS EN MAZATLÁN Y JUEZ

En 56 años que he vivido no recuerdo un caos en Mazatlán como el que hay actualmente. De qué tamaño puede ser la prepotencia y lo aireado que están las autoridades estatales y municipales que no se percatan de la falta de respeto a la libertad de circulación de los ciudadanos. De la violación al libre tránsito. En medio del desorden es tierra de nadie la calle. Los policías sólo voltean a ver a los ciudadanos encolerizados. Un trabajador de la industria de la construcción avienta el camión al carro en plena Avenida del Mar. Se roban placas de los monumentos. Sólo los conductores con infantes son capaces de tragar el coraje y soportar los maltratos. Es increíble que ese caos esté en el principal destino turístico de Sinaloa. ¿A nadie le importa? Si se tomó la decisión de desbaratar y rearmar toda la Avenida del Mar, el centro del puerto y cuantas calles se les ocurrieron sin ton ni son: ¿Por qué no se decidió suspender el Maratón? Sólo para respetar a los turistas que ya estaban aquí. O bien, para aquellos que decidieran venir para ese evento deportivo. Pero no, andan aireados, ensimismados. Mientras las balas siguen matando mujeres y hombres en Sinaloa. Un juez decidió parar los trabajos de la calle que servirá para estacionamiento de quienes circulen por la Avenida del Mar. Si fuera una suspensión definitiva, cabe interrogarse: ¿Qué van a hacer las autoridades del gobierno del estado y el municipio?