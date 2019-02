¿De dónde sacarán recursos las estancias?

Vaya problemón que están sufriendo las familias sinaloenses que son usuarias y propietarias de las estancias infantiles subsidiadas por la Secretaría de Bienestar, antes llamada Sedesol, porque durante los primeros meses del gobierno federal no les dará recursos para que operen el programa, aparte de que la Secretaría de Bienestar sigue sin titular o alguien que dé una explicación. Y luego el superdelegado Jaime Montes Salas ni sus luces, pues es imposible localizarlo. Si usted quiere saber o tratar de ayudar a localizarlo, favor de llamar al fon (667) 717 55 91.

> Les llueve sobre mojado

Los profes de inglés de Ahome necesitan unos paraguas chicos pa’ traerlos siempre entre sus cosas, porque la mera verdad es que, cuando no les llueve, les llovizna. Y es que, además de que alegan que les pagan apenas el mínimo, les dan su quincena cuando los de arriba se acuerdan de ellos, y ahora, por si esto fuera poco, no les ha llegado la renovación de su contrato, y lo que es peor, que el gobierno federal anunció que ahora cualquier maestro podrá dar inglés con la ayuda de una plataforma nacional que van a instalar y no saben qué va a ser de ellos. No pos ahora sí que les urge un brujo a los ‘tichers’. Ahí si puede, dígale que se contacte con el chaca de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, al (667) 758 51 00.

> Buzón de quejas

El departamento de Servicios Públicos en Guasave está solicitando algún herrero que se aviente el jale de crear un buzón de quejas, que sea de buen tamaño y resistente a las lluvias y al calor. El buzón será colocado en la entrada de la oficina del departamento con la finalidad de que las quejas sean depositadas por escrito, y así evitar las llamadas para reportar y señalar las deficiencias existentes. Quien pueda con la chamba, favor de echarle la llamada al chaca del departamento, Rolando Gálvez, al número de teléfono (687) 872 24 52

> Chambita de albañil

Se buscan albañiles chambeadores para que vayan a la colonia Magisterio, en la ciudad de Guamúchil, y se pongan a construir las banquetas en las calles donde se han hecho trabajos de pavimentación, ya que la raza señala que les hicieron esta obra y les dijeron que también incluía las banquetas, pero es hora que nomás nada, por lo que andan viendo cómo le hacen para construirlas. Si te interesa el jale, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al fon (673) 732 06 38.

> Sorprenden al alcalde

Los estudiantes del Telebachillerato Comunitario del poblado de Tecualilla, en Escuinapa, le pidieron al alcalde Emmett Soto Grave de manera sutil que les eche la mano con mobiliario y un espacio digno donde recibir las clases, pues hasta el momento lo hacen en un lugar inadecuado. El presidente municipal se observó sorprendido, pues acudió al poblado a inaugurar la biblioteca digital cuando fue encarado por la maestros y alumnos. Les dijo que revisaría la petición. La raza que quiera participar en esta labor puede llamar al (695) 953 00 19.