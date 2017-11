De dos acciones racionales

El anuncio del Gobernador Quirino Ordaz Coppel de eliminar la tenencia vehicular en Sinaloa es una muestra de buen gobierno. Es difícil encontrar políticos que reconozcan, con hechos, que se equivocaron.



Más allá de hipérboles es un acto de gobierno que beneficia no sólo a los propietarios de carros, sino a miles de trabajadores que laboran en las agencias automotrices. Eso no es menor. Es una acción de gobierno que debe resaltarse y analizar cómo un punto de partida.

Otra acción de gobierno, diferente con todas las otras administraciones anteriores, es la política de difusión del Gobernador. A pesar del fallo favorable en el Tribunal Electoral federal en las pautas de comunicación del INE a los gobiernos estatales, el Gobernador Ordaz Coppel no ha hecho difusión de su primer informe de gobierno.



El columnista Jorge Luis Telles (Agenda Política) dio seguimiento al caso y se ha interrogado sobre esta falta campaña de difusión, aunque cita mal los términos. El licenciado Jacinto Pérez Gerardo, orientó sobre el dato correcto: LEGIPE, artículo 242, facción quinta: “…el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe…”.



Es decir, el 20 de noviembre, venció el plazo para que el Gobernador lo hiciera. Esta forma de gobierno es coherente y corresponsable con el anuncio de racionalidad administrativa del gobernador. Se dice fácil, pero aireados como suelen andar los hombres que ostentan temporalmente el poder, esto es de reconocimiento, demuestra que en ese aspecto, al menos, sí hay gobierno responsable y racional administrativamente en Sinaloa.

De asesinatos e inseguridad

Noviembre está en los últimos días. Los feminicidios y homicidios siguen llenando las estadísticas. Alguien sin análisis político soltó la “volada” de que los índices delictivos están bajando, y ha buscado ser “trend topic”, querido porque nadie lo asume ni lo acepta. El gobernador no ocupa corifeos, para eso tiene sus propios matraqueros que le echan loas cada que camina. Cualquiera en Mazatlán los conoce y sabe de ellos.



Lo que el análisis político no puede dejar de lado es que durante la administración estatal actual no se ha logrado dar con los culpables de los asesinatos del periodista Javier Valdez, el médico Miguel Angel Camacho, el licenciado Miguel Angel Sánchez Moran, los profesores asesinados en la sierra de Concordia, y decenas de feminicidios. No ha sido posible que la administración estatal implemente las estrategias de seguridad que bajen los números de incidencia criminal. En 2017 sólo un mes lo reporta la Fiscalía general del Estado con menos de 100 homicidios.



Siendo altamente probable que noviembre regrese a más de 100. Los feminicidios ya van por una tasa de casi 100% de aumento con respecto al 2016. Si la comparación se hace, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía sinaloense, con los últimos 5 años del gobierno de Mario López Valdez (22.6 feminicidios en promedio anuales), el incremento porcentual, en los primero 11 meses de la gestión de Quirino Ordaz Coppel, es del 254% de feminicidios. ¿Por qué el gobernador no hace algo? ¿Alguien está engañando, a una persona experta en el manejo de los números, o bien, no hace lo que debe hacer?

De coaliciones en Sinaloa y dos trascendidos

La coalición PAN, PRD y MC sigue su curso en el INE y en las negociaciones entre las dirigencias. También, en las reparticiones de candidaturas para el proceso electoral federal y los locales. Cada partido tendrá preferencia en algunas regiones y quién logre la candidatura presidencial tendrá que ceder otros lugares, incluso, en zonas donde tenga rentabilidad en aras de compensar otras.



El miércoles se revisaba la posibilidad de coalición del PRI con el Partido Sinaloense (PAS). En este sentido, el primer trascendido señala que en esa coalición MC tendría la postulación de candidaturas, en la primera circunscripción, de la franja de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



Esto por la esfera de influencia de Jalisco donde reside uno de sus áreas de presencia electoral. Dejando al PAN, Durango, Chihuahua, y las dos Bajas, donde es gobierno, y Sonora, donde tiene alta rentabilidad.

Esto haría altamente atractivo al PAS con MC. Se abriría la posibilidad de una eventual coalición electoral. Sería prácticamente para el PAS la totalidad de las candidaturas de Sinaloa en la elección federal.



Quizá, sólo quizá, el Presidente del PAS pudiera ceder una que otra al PAN o PRD, siempre que fueran cuadros afines al dirigente del PAS. Las cifras electorales de MC en 2016 fueron de apenas 17 mil votos, frente a los casi 250 mil del PAS. En las candidaturas del proceso local, mayor libertad tendría el PAS.

Párrafos: De segundo trascendido

Al menos tres fuentes comentaron que la coalición del PRI con el PAS había abortado. De ser esto realidad la racionalidad en el segundo partido habría imperado. ¿Qué sigue para el PRI en Sinaloa?