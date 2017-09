De dragones y globos rojos

Hay muchas, muchísimas cosas que podemos reclamarle a la adaptación cinematográfica de Eso (2017, Estados Unidos y Canadá), dirigida por Andrés Muschietti (1973, Buenos Aires), a partir de un guion acreditado a Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman, y basada en la mastodóntica novela de Stephen King, publicada en 1986.Por ejemplo, el abuso de los “jump scares” que, en su parte final, de tan obvios pierden su encanto; el hecho de que sean siete los miembros de la pandilla de los Perdedores, pero la película solo se ocupe bien de tres de ellos, y además desperdicie cualquier comentario sobre “minorías” y abusos (por algo uno es una mujer, otro es de color, otro más sea un niño con sobrepeso y hasta tengamos a dos judíos); o el hecho de que los adultos estén casi ausentes en la película, aunque son sus acciones y aún más sus omisiones las que comandan gran parte del “misterio” que encierra el “condenado” pueblo de Derry en la novela de King. Sin embargo, si hay algo que hace que le pasemos esos traspiés, es que Eso es una película que nunca olvida que su principal función es entretener a sus espectadores. Y vaya que lo logra: sus dos horas y casi veinte minutos de duración nos saben a nada, y hasta el anuncio de que solo atestiguamos la mitad de la historia invita a marcar nuestros calendarios para ¿el año entrante?Ojalá. Estamos en el verano de 1989.En las marquesinas del cine del ficticio y hasta pintoresco pueblo de Derry, películas como Batman, de Tim Burton, Pesadilla en la Calle del Infierno 5, de Stephen Hopkins, y Arma Mortal 2, de Richard Donner, nos recuerdan a qué supo aquel verano para el resto de los mortales, mas no para los siete miembros de la pandilla de los Perdedores: Bill (Jaeden Lieberher), Ben (Jeremy Ray Taylor), Beverly (Sophia Lillis), Richie (Finn Wolfhard), Mike (Chosen Jacobs), Eddie (Jack Dylan Grazer) y Stanley (Wyatt Oleff). Porque estos jóvenes pasarán ese verano enfrentando principalmente a un ente que al parecer, vive y se nutre del miedo que provocan sus ataques, y que suele manifestarse en la forma de un horroroso payaso llamado Pennywise el payaso bailarín (Bill Skarsgård); a la par que lidian con otros terrores, como un trío de pandilleros que o por su racismo o solo por su mala leche los quieren fuera del pueblo o muertos; una madre sobreprotectora, un padre abusivo, otro estricto, y el resto ausente por diversas causas.Así, ese grupo de siete dejarán de ser niños y comenzarán su etapa adulta de forma temprana, entendiendo que la mejor forma de vencer ese miedo que los aqueja no es encendiendo la luz de esa habitación oscura, sino entrando en ella sin bajar el rostro o cerrar los ojos.Y sí, en el fondo eso es lo que cuenta la novela de King: hay una verdad en todas las mentiras (cuentos, historias, leyendas) que nos contamos, y que tanto esta película como la novela fuente lo tienen presente. Y es eso que dijo G.K. Chesterton: “Los cuentos no dicen a los niños que los dragones existen. Ellos ya lo saben. Lo que los cuentos dicen a los niños es que a los dragones se les puede vencer”.