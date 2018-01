De editando un libro

En medio de la vorágine política que se desarrollará este año. Sin olvidar la falta de gobernabilidad que fue el fin de año y las ráfagas de metralla del fin de año. Esta entrega y la próxima van unas líneas, que se están preparando, como introducción del próximo libro. Es una selección, edición y notas sobre algunos de los textos de “Lecturas” en EL DEBATE. Aquellos que han buscado ir en un espacio al lado del análisis de la acción política. El trabajo de edición está a cargo de Roxana Xaman. Después de muchos intentos fallidos, ella logró encontrar un sentido y orden a ese conjunto de ideas que se han publicado. Esto se hace por varios motivos. Bien diría Joaquín Sabina: “Por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo, para decir “condios” a los dos nos sobran los motivos”. Y, cómo me escribió una vez Yaritza: “Eres de todas y de nadie. Nunca se sabe de quién hablas.” Va, pues, un esfuerzo por dibujar esos motivos:

DE PRIMER PARTE DE LA INTRODUCCIÓN

El libro que tiene el lector en sus manos es producto de la columna de opinión Lecturas publicada semanalmente durante más de tres lustros en el periódico EL DEBATE en sus cinco ediciones en Sinaloa: Culiacán, Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Los Mochis.

La columna inicia con el objetivo de exponer el análisis político e inevitablemente decanta en una preocupación por los fundamentos políticos de quien escribe, de ti, lector, y de los que nos rodean. ¿Cómo nos posicionamos en la implacable lucha del poder? ¿En qué espacios convivimos? ¿Cómo somos amantes, esposos, padres, compañeros, amigos, ciudadanos? ¿Cómo convivimos con el narcotráfico, la violencia, la moral judeocristiana? ¿Cómo solventamos nuestra existencia? ¿Ya tengo tu atención, lector? Sigue leyendo.

Este libro trata sobre cómo entiende, el que aquí escribe, el entramado de elecciones desde las que hemos construido la estructura de nuestro personalísimo y amado yo. Es este libro un intento por reconocer el camino de las alrededor de la existencia, la mía y la tuya.

En estas líneas se retratan las relaciones sociales en el entorno del siglo XXI; la situación y experiencia de la soledad, la búsqueda continua sin una esperanza de satisfacción, al menos de mediano plazo; la tristeza de infligir daño emocional a quienes amamos o queremos, la culpa de no poder dar la seriedad requerida, el desasosiego por no alcanzar las expectativas; las relaciones entre padres e hijos, las que hay entre parejas; en fin, la contemporaneidad y vigencia de la soledad como elemento de cohesión de la vida en sociedad: el vacío de la angustia. En fin, de todo un poco y quizá por ahí despierto tu interés lector.

Invito al lector a este viaje a Ítaca, la partida y la llegada, sabiendo que las partidas han continuado y volverán. Sabiendo que al hablar de lo propio se habla del otro y que al hablar del otro se encuentra uno mismo, dejo aquí este caminar Nietzscheano, el eterno retorno es la inmanencia. ¿Te parece muy teórico? ¿No tiene que ver contigo?

¿Cómo guardar la humildad ante la pantalla en blanco? ¿Cómo respetarte lector si has agarrado este libro y has recorrido las páginas para llegar a esta lectura? Advertido, lo que aquí lees ya fue dicho. Con todo, supones que tengo algo que decirte. ¿Será acaso que quieres verte reflejado aquí, justificar tus puntos de vista, llenar tus ratos de ocio?

El punto es mantener la atención. Esperar que mientras lees esto continúes a la palabra siguiente, a la frase que amplía, la oración subsiguiente, el párrafo de abajo. En fin, llegar al punto en donde acaba. En ese espacio debe pasar un mensaje: el sentido de haber pasado un tiempo escribiendo para ti lector que tomaste la molestia de iniciar esta lectura.

Hasta aquí ya logré un primer mensaje: el rompimiento de la cotidianidad. Bien, estás leyendo, algo que en otros momentos no haces. Entonces, va una nueva idea para transmitirte: ¿Por qué no lo intentas más seguido? Quizá, hasta terminar este libro y empezar con otro hasta terminarlo también. “Me falta habito de lectura”, puedes responder. Es natural, cansado por las tardes, es más reconfortante una buena cena y un rato frente al televisor o Netflix, con suerte hasta unas cervezas o un trago, y ya en la buena onda, una plática con tu mujer y los niños o el marido y la suegra.

No quedan fuera de este libro la continuidad del tratamiento del narcotráfico, la violencia y la legitimidad del gobierno, que está a la base del trabajo universitario de investigación. Aquí también encontrarás ideas alrededor de la nota roja en primera plana. Tú, que sigues revisando los muertos, no vaya a ser que un día leas tu propia muerte.

PÁRRAFOS: DE SEGUNDA PARTE

