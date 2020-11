De educación pública y pandemia

El Estado mexicano ha hecho un gran esfuerzo para mantener las instituciones públicas educativas en funcionamiento durante la pandemia. En todos los meses que lleva la pandemia los gobiernos estatales y el federal han buscado que la educación pública no se detenga, ni un día.

Las niñas, niños, adolescentes y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado han tenido clases todos los días del calendario escolar. Sin que a cada uno de los trabajadores de la educación pública, en todos sus niveles, le falte, el quince y treinta de cada mes, su salario.

Si hay algunos casos que han visto retrasado su pago, son los menos, pero en todo el país la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y las autoridades estatales de educación pública han atendido y siguen buscando la solución para que se regularice el pago del salario de eso trabajadores de la educación pública.

Ni uno sólo de los funcionarios públicos del sector educativo público del Estado mexicano, en nivel federal y estatal fue contratado para trabajar a distancia, para trabajar sólo vía medios electrónicos. Sin embargo, la pandemia, y los riesgos para su salud, los ha obligado a trabajar desde sus casas a la gran mayoría.

Han cumplido con su trabajo y se les ha remunerado su salario quincenalmente . El esfuerzo que han hecho ha permitido mantener la viabilidad de la educación pública. Es una tarea que tiene hasta el momento todo el reconocimiento de la sociedad entera.

De Sinaloa y el sueño de la educación

La pandemia COVID 19 no sólo ha producido la muerte, oficialmente, de más de novena y cuatro mil mexicanos y, entre ellos, más de tres mil seiscientos sinaloenses. También, ha producido una crisis de recaudación en el gobierno federal y de los estados de la república. También, hay una gran pérdida de empleos.

Cientos de miles de mexicanos han sufrido perder su trabajo, su fuente de ingreso. Millones de familias mexicanas han visto mermar sus ingresos. En medio de eso, la educación pública ha estado ahí. En Sinaloa cabe resaltar el apoyo que ha brindad el grupo Televisora del Pacífico para poner a disposición del sector educativo público sus señales de televisión abierta. El compromiso social del empresario Rodolfo Madero Rodríguez ha sido ejemplar en este sentido.

Es seguro que ese esfuerzo, y el de miles de trabajadores de la educación pública en Sinaloa van a ser la base de que los cientos de miles de niñas, niños, adolescente y estudiantes de educación superior sigan su camino para estudiar y estar mejor preparados para enfrentar su futuro.

El Estado mexicano en todas sus expresiones (federal y estatal) sigue hasta el momento cumpliendo a los trabajadores con su pago quincenal. Queda recordar, y no olvidar aún en las más arduas vicisitudes, la frase del Secretario de Educación Pública y Cultura del gobierno del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López:

“Cuando todo esto termine, porque estoy seguro que va a terminar, habremos defendido juntos el sueño de la escuela”. Y ahí seguimos todos los que trabajamos en la educación: Educando en nuestras aulas virtuales y acompañando a los infantes, jóvenes y adultos que siguen construyendo, día a día, su sueño de una vida mejor. Y eso, sin duda, sí es, puro Sinaloa.

Párrafos: De alumnos y crisis económica por la pandemia

En el semestre actual, en una de las materias, el privilegio de ser funcionario público se manifiesta en la asistencia a clases. A pesar de que se ha puesto a disposición de los alumnos el horario nocturno e incluso se lleva a cabo en sábado la reposición de las clases.

Algunos de ellos no pueden asistir porque simplemente sus trabajos no se los permiten, sus horarios son cambiantes. Lo más difícil es que algunos de ellos no pueden asistir porque no tienen trabajo, y, en algunos casos, ni sus parejas.

Ellas y ellos en la informalidad están buscando sustento para sus familias. Mientras que los tres alumnos que son funcionarios públicos del nivel federal, estatal y municipal sí asisten a clases. A los otros se les ha contactado personalmente y apoyado para que sigan el curso y preparen sus trabajos finales y lecturas complementarias. Invitándolos a seguir, a leer, Y no dejar de estudiar. La seguridad de la llegada de su pago quincenal hace entre los alumnos la diferencia.

El servicio público, el tener trabajo con las diversas instituciones del Estado mexicano es una gran oportunidad. Es un trabajo, sin duda, pero es una seguridad que muchos millones de mexicanos y cientos de miles de sinaloenses no tienen.

Es deber de los funcionarios públicos de todos los sectores productivos y de servicios, pero sobre todo del sector educativo la corresponsabilidad con sus conciudadanos. Y especialmente con las niñas, los niños, adolescentes, y alumnos de educación superior que reciben el servicio educativo de los trabajadores de la educación pública. Para esos cientos de miles de alumnos, que están viviendo en sus casas situaciones precarias económicamente, los trabajadores de la educación son una seguridad: Ellos están ahí.

