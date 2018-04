De elección del Congreso de Sinaloa

El 1° de julio habrá elecciones de todo, menos de gobernador. Hay una que es muy importante para los sinaloenses: la de la Cámara local de diputados. Por primera vez algunos legisladores van a la reelección. Un alcalde es más conocido, tiene un contacto diario con gobernados. Los legisladores pueden o no tener contacto. Su capacidad de gestión y acceso a la agenda pública es más limitada que un alcalde. Además, un legislador debe, lealtad a su partido, independientemente de las consecuencias que pudiera tener la aprobación de una reforma o ley nueva. Sin embargo, en la acción política y de gobierno, el rol del Congreso local es fundamental. Al final un gobernador debe de hacer los equilibrios e intermediaciones necesarias para sacar adelante la agenda pública de gobierno. Pero es diametralmente opuesto lo que puede hacer con mayoría en el Congreso local que sin ella.



En la elección de este año se reedita la coalición triunfadora que hubo en 2016. Ahí PAN, PRD y PAS fueron por separado, sólo el PAS coaligó con MC. Este año, hicieron coalición PAN, PRD, MC y PAS. Haciendo un análisis aritmético simple, de las estadísticas electorales del 2016 resulta lo siguiente: La coalición del PRI ganó 22 distritos, y el PAN los otros dos. Si se hace la suma la votación del PAN y PAS en la elección de diputados locales frente a los votos de la coalición del PRI, arroja que el PRI ganaría sólo en 7 distritos. Si a ese ejercicio se suma la votación del PRD, entonces el PRI sólo ganaría en 4 distritos. Esto sólo es una suma aritmética. Pero muestra la posibilidad de una elección al Congreso local por demás reñida. Habrá que estar atentos de las encuestas, para poder ir configurando un escenario de la esfera legislativa en la segunda parte del mandato del gobernador Quirino Ordaz Coppel.



DE PROMESAS INCUMPLIDAS

En una relación sentimental se unen dos personas. A partir de ahí permanecen juntas mientras persista ese sentimiento u otros. El Estado previó que para que integrar la familia debía darse la seguridad jurídica a dos personas. Para eso creó el contrato matrimonial. Mismo que obliga a las partes a compartir el bienestar construido, independientemente de los sentimientos que alberguen. Po otro lado, dos personas deciden mantener relaciones de placer y crean una relación de compañeros. Si a eso se suma la decisión de engendrar hijos, el Estado va a obligarlos a mantenerlos, a ambos. Y el proceso para certificar eso es el acto de registro en el Registro Civil. Ahí no hay ninguna referencia al estado civil de los padres.



En el momento que dos personas deciden engendrarán hijos. Tienen dos alternativas: hacer un contrato matrimonial o sólo engendrar, quizá vivir en concubinato. La diferencia entre uno y otro caso es: Cuando hay matrimonio, si una de las dos partes resulta que logra construir bienestar, el otro será poseedor de una parte de ese bienestar, si la otra parte se dedicaba a cuidar del hogar (haya o no hijos). Pero si no hay contrato, entonces, el otro que sólo se dedicaba al cuidado del hogar (hay o no hijos) no tendrá nada del bienestar que la otra parte haya logrado. Independientemente de las promesas que se hayan hecho en la privacidad o intimidad, Es más, a la hora de dirimir en una controversia la pensión para la manutención de los hijos que se hubieran engendrados, sin contrato matrimonial (haya o no concubinato), sólo se podrá hacer exigible la mitad de lo requerido, pues el que no trabajaba, al terminar la relación sentimental que llevó a procrear hijos, tendrá la misma obligación de mantenerlos de la parte que siempre trabajó.



Es esto justo. Quizá no. Pero es la ley. El Estado no debe de interferir en la privacidad y menos en la intimidad de las personas. Si dos personas sienten atracción la una hacia la otra, pueden permanecer unidas el tiempo que así lo deseen. Pero eso no corresponde a un intercambio de bienestar. Sólo si así se estipula en un contrato, matrimonial o de otro tipo. Sin ese contrato todo queda en la privacidad e intimidad de las personas. Así debe ser, no debe el Estado intervenir esos ámbitos, se perdería la libertad. Allá aquellas partes que sigan creyendo en el siempre y nunca al calor de la pasión. Cómo dice la campaña del gobierno federal: “Papelito habla”. Lo demás, es lo de menos. Quizá, cuándo mucho, letra de una canción.



PÁRRAFOS: DE REGISTRO DE UN HIJO

Cada parte que acepta registrar un infante ante una oficina del Registro Civil, sin un contrato matrimonial, es responsable de la mitad de su manutención, desde el acto mismo de registro hasta la mayoría de edad. Es una obligación constitucional de quien va al Registro Civil a registrarlo. En ningún lado, de cualquier acta de nacimiento, se manifiesta el estado civil de los padres. Pero el solo hecho de registrarlo hace, a quienes lo registran, responsables de su cuidado y manutención hasta la mayoría de edad. Es más, independientemente de si se es o no madre o padre biológicos. El acto registral hace legalmente responsable a quién se asienta cómo madre o padre. Si es sólo la madre quien registra, entonces ella es la responsable al 100%. Si son quienes se suscriben como madre y padre, entonces lo serán al 50% cada uno.

