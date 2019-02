De embarcaciones con cocaína

En las costas de Oaxaca la Armada de México aseguró dos embarcaciones, una con 66 bidones de gasolina, contenían aproximadamente 350 litros. Y otra, con 11 bultos con 550 kilogramos de cocaína. Los tripulantes de esas lanchas no tuvieron problema para abastecerse de gasolina a pesar de la escasez que hay en muchas entidades de la República. Por su parte, la cocaína seguramente venía procedente de algún país de Sudamérica. Las reseñas periodísticas sobre esta incautación por los marinos mexicanos parecen uno de los capítulos de las series noveladas del narcotráfico que ha trasmitido Netflix. Pero, que sí vale, esto no es una serie de ficción. Es la pura realidad.

La existencia del narcotráfico es una realidad porque hay demanda en el mercado norteamericano. Si no la hubiera, ¿para qué se arriesgaban los tripulantes de esas lanchas a ser perseguidos, detenidos o acribillados por los soldados o miembros de la Armada de México? Cuándo no por otros narcotraficantes contrarios. Por otro lado, es la muestra de que independientemente del esfuerzo del gobierno federal, siempre habrá un aliciente superior para el robo de combustible. No nada más la venta al menudeo. La posibilidad de transportar 550 kilogramos de cocaína es un negocio más redituable que vender miles de litros de gasolina. Es tan sólo una muestra aleatoria: un par de lanchas en medio del litoral mexicano del océano Pacífico con 7,828 kilómetros.

¿Cuántas lanchas más puede haber? ¿Cuántos barcos atuneros o camaroneros más puede haber, y, con mayor capacidad que la de dos lanchas? ¿Qué Estado puede detener el tráfico de cocaína si hay un mercado que demanda esa mercancía? La acumulación originaria es la fuente de la inversión para otros negocios. Pero en un principio fue “robo, hurto o saqueo”, en palabras del siglo XIX, narcotráfico en las de hoy en día.

DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FORO EN AHOME

Un amable lector del sexo femenino criticó Lecturas del pasado miércoles. El argumento fue que una mujer decide embarazarse. Si lo hace y no interrumpe el embarazo es su responsabilidad mantener y hacer que el padre mantenga proporcionalmente al hijo, incluso apelando a la justicia. Parcializarlo sólo en un problema de que la mujer es abusada lleva, según la amable lectora, a mirar el problema desde una perspectiva machista. Dice: No es problema sólo del hombre, también de la mujer. Por otro lado, en Ahome, el Comité de Planeación Municipal (Coplam), organiza para hoy, 6 de febrero, un foro sobre desarrollo humano. En dónde estarán participando las organizaciones YAAJ, Transformando tu vida, ADIL Diversidad e Inclusión Laboral, Asociaciones por las Infancias transgénero y la Red de Madres Lesbianas en México. Es quizá la primera vez en Sinaloa que un organismo público de la administración municipal hace un evento con la participación de asociaciones de la sociedad civil que exigen respeto a sus derechos sexuales de todos. Desde otras organizaciones de la sociedad civil se ha criticado al gobierno municipal de Ahome para que no se dé la voz a otras organizaciones. En primer lugar, es derecho de todos expresarse. El gobierno es para todos. Cómo lo ha dicho el Presidente Andres Manuel López Obrador y el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ya son gobierno, sin distingo de partido. Cada uno es libre de vivir y expresar su preferencia sexual. Y los ciudadanos deben de respetar esa libertad en todos los otros ciudadanos. Nadie puede ni debe coartar la libertad del otro. Tampoco nadie debe imponer su voluntad a otro. Este puede ser un primer paso para iniciar la discusión pública para hacer legal la interrupción del embarazo y que el gobierno de las facilidades médicas para que no se ponga en riesgo la vida de la mujer que decida hacer esa interrupción. Habrá que observar y analizar cuáles son los resultados de este foro del Coplam de Ahome.

PÁRRAFOS: DE OTRAS INVERSIONES HOTELERAS EN MAZATLÁN

Además de la inversión anunciada en la feria de turismo de Madrid por el grupo europeo RIU en Mazatlán, por 44 millones de dólares (858 millones aproximadamente). Hace unos meses la cadena Radisson inauguró un hotel “Park Inn” de 118 habitaciones con una inversión de 198 millones de pesos. Ese hotel está en su segmento de atención a viaje de negocios. Empezó la primera piedra en noviembre de 2016. Ahora, el jueves próximo el Grupo Arhe anunciará una inversión de 630 millones de pesos en la construcción de dos hoteles en la avenida Camarón Sábalo, frente a los hoteles de playa del Grupo El Cid. Los nuevos hoteles serán operados, una vez que estén construidos y seguramente tengan llave en mano, por la cadena hotelera Grupo Posadas. Se anunció que estarán las marcas “Fiesta Inn” y “The One”. El primero es un “concepto hotelero diseñado para satisfacer las necesidades de quienes viajan por negocios”. Y el segundo, es una oferta “para gente que viaja con presupuesto limitado y que requiere sólo lo necesario para descansar y seguir adelante”. Es decir, se fortalece la oferta de hoteles para viajeros de negocios y los que pasan por Mazatlán a otros destinos y con presupuesto limitado. Estas inversiones estarán creando nuevas oportunidades de empleo para cientos de mazatlecos. Nada hay más injusto que no tener un trabajo para poder pagar la manutención de los hijos y los seres queridos.

